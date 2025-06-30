Трамп сделал предупреждение Маску

Президент США посоветовал Илону Маску не играть с ним в игры. По его словам, миллиардеру следует отказаться от публичной перепалки с ним.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал текущее состояние конфликта с миллиардером Илоном Маском.

Говоря о том, может ли их конфликт осложнить принятие законопроекта в конгрессе США, американский лидер подчеркнул, что предпринимателю не стоит вступать с ним в публичную перепалку.

"Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры"

– глава Белого дома

По его словам, данный вопрос может рассмотреть департамент госэффективности (DOGE), а благодаря принятым в отношении миллиардера мерам США могут сэкономить целое состояние.

Ранее сегодня Трамп призвал DOGE, во главе которого ранее находился Маск, проверить его дела. По словам президента, США могли бы сэкономить очень много денег без запусков ракет, спутников и электрокаров.