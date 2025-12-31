Парад планет в феврале 2026: что это такое, как его увидеть и на что он повлияет?

Январь порадовал любителей наблюдать за ночным небом новой ”Вифлеемсой звездой” на Рождество, а февраль завершится парадом планет. Что за явление парад планет, что оно предвещает и как влияет на человека - рассказываем в нашем материале.

Когда в 2026 году парад планет?

В этом году первый парад планет случится 28 февраля и продлится несколько дней в начале марта. Точная дата и время, когда его можно будет наблюдать в России - 18:30 по Московскому времени. Для других регионов время февральского парада планет просто рассчитать: лучше всего его будет видно через полчаса после полного захода Солнца. Закончится парад планет 2 марта.

Как часто проходит парад планет?

Периодичность парада планет варьируется от нескольких месяцев до года. В 2026 году, в частности, с Земли можно будет наблюдать целых четыре парада планет. После ближайшего большого парада в феврале:

18 апреля будет малый парад из 4 планет

12 августа - большой парад из 6 планет

14 ноября - малый парад из 4 планет.

Парад из трех-пяти планет довольно частое явление, а вот выравнивание 6 или 7 планет случается реже. Самый редкий парад из 8 планет: он произойдет 6 мая 2492 года.

Что значит парад планет?

Если говорить простыми словами, парад планет - это явление, при котором с Земли кажется, будто планеты Солнечной системы выравниваются вдоль одной линии - эклиптики, по которой они движутся вокруг Солнца. В астрономии парад планет называется более научным термином - выравниваем планет. Выравнивание - исключительно визуальный эффект: в реальности планеты находятся друг от друга на расстоянии в миллиарды километров выше или ниже эклиптики.

Каким будет парад планет 28 февраля?

28 февраля в одну линию (дугу) выстроятся следующие планеты с Запада на Восток:

Венера

Меркурий

Нептун

Сатурн

Уран

Юпитер

Самыми яркими в тёмном небе будут Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер. С Земли парад не будет выглядеть как идеально ровная линия: планеты расположатся чуть выше или ниже условной срединной линии, что будет заметно даже невооружённым глазом.

Когда смотреть парад планет?

На самом деле, парад планет, при желании, можно увидеть даже сегодня: планеты уже выровнялись относительно эклиптики, однако 28 февраля они будут сгруппированы еще плотнее, поэтому некоторые из них можно будет рассмотреть на одном участке неба.

Лучшее время для наблюдения за февральским парадом планет наступит через полчаса после захода Солнца (в зависимости от региона проживания). Все 6 планет (четыре невооруженным глазом и две через бинокль или телескоп) можно будет увидеть в течение не более часа, после чего Меркурий и Венера зайдут за горизонт.

Как увидеть парад планет?

Чтобы увидеть планетарное выравнивание февраля 2026 года, нужно ориентироваться на Венеру: вторая от Солнца планета будет ярко светить на Западе, низко над горизонтом;

Чуть выше и правее от Венеры будет виден Меркурий;

Выше Меркурия практически на одной линии с Венерой можно заметить золотистый Сатурн.

Фактически на одном уровне с Сатурном будет находиться Нептун, однако разглядеть его можно будет только с помощью оптики.

На Востоке, рядом с Луной, будет находиться яркий и крупный Юпитер.

Между Юпитером и Сатурном можно будет разглядеть Уран: он окажется чуть левее созвездия Плеяды.

ВАЖНО: ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце через оптические приборы, поскольку это может привести к серьёзным повреждениям глаз и даже слепоте.

Что предвещает парад планет?

С точки зрения астрономии - парад планет не более чем периодическое выравнивание движущихся с разной скоростью планет относительно эклиптики, которое становится видимым наблюдателю с Земли. В рамках науки это не хорошо и не плохо, скорее, это явление, указывающее на стабильность Солнечной системы: все планеты движутся на своей скорости и без смещений.

Приметы и поверья парада планет

Как только человек впервые обратил свой взор на ночное небо, он стал придавать особое значение любым астрономическим явлениям, в том числе параду планет. На протяжении истории человеческой цивилизации выравнивание планет считалось своего рода космическим посланием:

В Древней Месопотамии верили, что парад планет - предвестник серьезных изменений, например, прихода к власти нового царя или свержение старого.

В поверьях майя парады планет считались маркерами трансформации сознания.

Древние китайцы были уверены, что планетарные парады провоцируют изменения космического баланса, влияя на решения императоров.

Ведическая астрология видела в выравнивании планет мощное предзнаменование грядущего духовного роста или необходимости соблюдать осторожность.

Что парад планет означает в астрологии?

С точки зрения астрологии, парад планет символизирует упорядоченность космоса и служит напоминаем о гармонии, к которой стремится каждое живое существо на нашей планете. В свою очередь наблюдение за выравниванием планет можно рассматривать как своего рода ритуал, позволяющий ощутить себя частью Вселенной и прочувствовать взаимосвязанность всего сущего. Каждая из планет, которые будут видны в вечернем небе 28 февраля, несет свое значение:

Венера олицетворяет отношения и ценности, вдохновляя на размышления о том, что действительно важно;

Меркурий способствует беспрепятственной коммуникации и адаптивности, а также появлению новых идей;

Нептун усиливает духовность и творчество, способность принимать истину и слушать интуицию;

Сатурн укрепляет дисциплину и ответственность, обеспечивая прочный фундамент;

Уран отвечает за инновации и открытия, призывая выходить из зоны комфорта;

Юпитер усиливает оптимизм и способствует росту, открывая новые возможности.

Как парад планет влияет на человека?

Научных исследований, которые бы доказывали, что парад планет каким-то образом влияет на здоровье человека нет. Астрология считает парад планет хорошим временем для рефлексии и новых устремлений. Об опасности этого явления данных нет ни у астрологов, ни у учёных, так что, скорее всего, переживать из-за этого явления не стоит. В свою очередь людям, склонным к тревожности, в это время стоит больше времени уделять отдыху и практикам, направленным на восстановление спокойствия.