Памяти Зарифы Алиевой: врача, ученого, жены, матери

Сегодня исполнилось 39 лет со дня смерти ученого, врача-офтальмолога, жены общенационального лидера Азербайджана и матери действующего президента страны Зарифы Алиевой. Почему о ней до сих пор с теплотой вспоминают в Азербайджане – расскажем в этом материале.

Однофамильцы и ровесники родом из Нахчывана - казалось, они не могли не встретиться. Насколько они были непохожи внешне, настолько схожи внутренние. Высокий статный Гейдар и совершенно миниатюрная, подвижная с огромными черными глазами Зарифа, поднимавшаяся на цепочки, чтобы поцеловать мужа. При этом оба имели абсолютно несгибаемый характер и исключительные моральные ценности. Это была любовь на всю жизнь.

Я стану врачом!

Когда началась Великая Отечественная война ей только-только исполнилось 18 лет. Баку принимал тысячи раненых. Госпитали устраивали где только можно. Один из них разместили в университете. Санитарками работали бакинские школьницы и студентки. Обработав раны и покормив солдат, Зарифа играла им на аккордеоне, писала под диктовку тяжелораненых письма. Она была для лежачих всем: для одних - руками, для других - глазами, а для их истерзанных душ – лекарством и надеждой. Раненые практически не могли без нее обходиться - как физически, так и морально. Тогда Зарифа и поняла, что обязательно будет врачом, как мама и папа, как сестра и брат.

Я люблю Гейдара!

В 1947 году Зарифа поступила в Азербайджанский мединститут на лечебно-профилактический факультет и поехала отдыхать в Кисловодск, где и повстречала мужчину всей своей жизни. Это была любовь с первого взгляда, но скоро Гейдара отправили в ленинградскую школу Министерства госбезопасности СССР по переподготовке руководящих кадров, а оттуда - в Министерство госбезопасности Азербайджанской ССР.

Алиеву было 27. Родные настаивали на женитьбе – устраивали многочисленные смотрины, а он всё думал о Зарифе.

И здесь возникала ситуация, продемонстрировавшая, на что способна настоящая любовь. Отец Зарифы - известный врач и нарком здравоохранения Азербайджанской ССР Азиз Алиев попал в опалу – "за сокрытие социального происхождения родителей".

Мимо сотрудников службы госбезопасности, конечно, не прошел тот факт, что подающий надежды сотрудник встречается с дочерью опального государственного деятеля. На одном из свиданий Зарифа сказала:

- Отца сняли с работы. А ты работаешь в органах и можешь пострадать. Мы не можем больше встречаться. - Наши отношения не могут зависеть ни от твоего отца, ни от моей работы…

Но Зарифа как в воду смотрела. Очень скоро Гейдара вызвал министр госбезопасности Степан Емельянов:

- Ты с Зарифой встречаешься! Знаешь, что ее отец Азиз Алиев освобожден от занимаемой должности? - Знаю. - Товарищ Багиров о нем очень плохого мнения. -У меня об этом нет информации. - Прекрати эту связь, иначе не сможешь работать в органах!

Причем Алиев мог не просто потерять перспективную должность, но, лишившись работы, оставить без куска хлеба маму, младших братьев и сестер. Гейдар и Зарифа стали встречаться тайно в темных аллеях старого парка.

Через много лет Алиев вспоминал:

Я был молод и смел, ничего не боялся, ходил, как положено по службе, с пистолетом.

Но от госбезопасности ничего не утаишь. Вскоре Гейдара снова вызвали к Емельянову:

- Продолжаешь?! - Я люблю свою работу. Но вторая сторона моей жизни, может быть, более важная — семья, чувства, любовь. Я люблю эту девушку. И она меня любит. Как я могу расстаться с ней? - Тогда придется расстаться с работой!

Так бы и случилось, но в 1953 году умер Сталин, а вслед за этим потеряли свои посты власти предержащие. Отношениям Зарифы и Гейдара уже никто не мог помешать. Молодые сыграли свадьбу. Ну, как сыграли: денег на торжество не было, поэтому организовали "свадебный чай" вприкуску с "Мишками на Севере" – единственной роскошью стола. С того дня они были вместе до конца жизни, при этом у каждого была своя важная и нужная работа.

Я верну людям зрение!

Как офтальмолог Зарифа изучала реакции глазного аппарата на разного рода воздействия, разрабатывала методики терапии, методы профилактики расстройств зрения. Специальность это сложная: офтальмолог ведь должен владеть всей полнотой знаний не только в своей области, но и в смежных: хирургии, терапии, аллергологии…

Врач – самый близкий человеку человек. Он не должен отделять себя от людей, он не должен быть себялюбивым, равнодушным человеком.

- Зарифа Алиева.

Ее усилиями была создана первая научно-исследовательская лаборатория профессиональной патологии зрения. В 1977 году Зарифа Алиева защитила в Московском НИИ глазных болезней Гельмгольца докторскую диссертацию "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана" - в то время обобщающих научных трудов на эту тему не было.

Ее боготвори как врача и как человека. Рассказывают, что как-то на съезде офтальмологов в Баку какой-то делегат повредил ногу. В больницу к нему ездила Зарифа. Зачем, ведь она же не хирург и не ортопед? А она просто возила больному вещи и еду из дома, чтобы тот не чувствовал себя одиноко вдали от близких. Да, академик, доктор наук, лауреат всевозможных премий, жена первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР – была простым и очень эмпатичным человеком.

Первая леди

Когда Гейдар Алиев возглавил независимый Азербайджан, он первым нарушил советскую традицию не выводить в свет жен. С азербайджанским лидером всегда была рядом элегантная и приветливая, интеллигентная и доброжелательная Зарифа, которая легко общалась и с простыми людьми, и с элитой. Играла на фортепьяно, страстно любила Чехова и Рахманинова. Она делила с мужем все радости и печали, заботилась о детях, внуках, была стержнем большой семьи. Зарифа была убеждена, что дети посланы ей Богом, а потому и относилась к ним как к божественному дару.

Когда Зарифа Алиева заболела, она как врач понимала, что уже не оправится. Мучило только то, что из-за ее состояния страдают близкие люди.

Зарифа умерла очень рано – в 62 года. Гейдар Алиев пережил ее на 18 лет, но все эти годы ни на минуту не забывал о любимой. Сегодня имя Зарифы Алиевой носит паром Азербайджанского каспийского морского пароходства, в ее честь выпущены почтовые марки, установлены бюсты – ее помнят не только в Азербайджане, но и в других странах.

Я счастлив, что моей матерью была Зарифа Алиева… Когда в моей жизни случается счастливое событие, я думаю: она была бы сейчас очень счастлива

- Ильхам Алиев.