100-летие со дня рождения Зарифы Алиевой

Опубликовано: 9:43, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Мехрибан Алиевой в соцсети

100 лет исполнилось бы сегодня Зарифе Алиевой - профессору, офтальмологу, ученому. Ее память почтил этим утром президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Зарифа Алиева родилась в Азербайджане 28 апреля 1923 года, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения ученого и выдающейся личности.

Зарифа Алиева вошла в историю как талантливый офтальмолог, профессор, академик. Также она была супругой общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и матерью действующего президента Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана этим утром посетил могилу Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения в Баку. Он возложил цветы и почтил память академика, после чего Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева. Также азербайджанский лидер почтил сегодня память азербайджанского государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Мехрибан Алиева, первый вице-президент Азербайджана, поделилась публикацией по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой.

«Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Зарифы Алиевой. Я, как и каждый, кто был знаком с этим замечательным, добрым, искренним Человеком, храню в памяти ее светлый образ!»

– написала она.

На счету у Зарифы Алиевой более сотни научных трудов, учебники, пособия. Также она была изобретателем и обладателем ученой степени доктора философии. Зарифа Алиева стала первой в истории женщиной-ученым, удостоенной высшей награды в области офтальмологии – премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И.Авербаха.

В Баку в честь выдающегося ученого названа одна из центральных улиц. Кроме того, имя академика Зарифы Алиевой носит Национальный центр офтальмологии министерства здравоохранения Азербайджана.