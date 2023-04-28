В Москве отметили 100-летие Зарифы Алиевой

Вчера в посольстве Азербайджана в Москве при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в России прошел вечер памяти ученого-офтальмолога, академика Академии наук Азербайджана, профессора Зарифы Алиевой.

Отдать ей дань памяти пришли дипломаты, аккредитованные в Москве, представители российской общественности и диаспоры, активисты Азербайджанского молодежного объединения России и азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве.

Вечер открыли народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов и группа "Гая", а посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы заявил:

Зарифа Алиева была очень светлым человеком, любила музыку, культуру, искусство. Мне посчастливилось знать ее достаточно близко, бывать в этой семье. Она была замечательным доктором, помогла очень многим людям, многое сделала для искоренения трахомы в Азербайджане, что в те годы было очень сложно и очень важно. Зарифа ханум была супругой выдающегося государственного политического деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

Посол также проинформировал, что в эти дни в Москве прошло несколько мероприятий в связи со 100-летием Гейдара Алиева, в частности на площади трех вокзалов открылась экспозиция, посвященная Гейдару Алиеву и его вкладу в строительство БАМа.

Быть супругой такого великого человека - это, наверное, очень непросто. Зарифа ханум была замечательной матерью, воспитала замечательных детей: Севиль ханум и Ильхама. В этом году исполняется 20 лет, как Ильхам Гейдарович Алиев стал президентом Азербайджана. Ильхам Алиев вписал свое имя в историю Азербайджана золотыми буквами, потому что именно он освободил азербайджанские территории, которые около 30 лет находились под оккупацией. Это была мечта всего азербайджанского народа, не только того, который живет в Азербайджане, но и мечта азербайджанцев всего мира. Ее осуществил Ильхам Алиев, воспитанный в семье Зарифой ханум и великим Гейдаром Алиевичем.

Профессор, заслуженный врач Азербайджана, заведующий отделом патологии рефракции и офтальмоэргономики Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Расим Гаджиев рассказал:

В 1978 году я познакомился с Зарифой ханум: она искала молодых офтальмологов, взяла меня на работу и предложила тему кандидатской диссертации: диабетическая ретинопатия. Она высказала предположение, что это - воспалительное заболевание, не сосудистая патология, инфаркт миокарда - тоже воспалительное заболевание, Альцгеймер - тоже воспаление. И эти заболевания можно лечить за очень короткий срок. Развивая идею, которую предложила незабвенная Зарифа ханум, мы лечим и оптическую нейропатию. Каждую неделю к нам приезжают десятки пациентов со всего мира, в том числе из России, из Сибири, из Москвы, из Казахстана, из Дании, Голландии, Македонии и Румынии. Это всё идеи Зарифы ханум, которые воплощаются в жизнь. Она была не только великолепным профессионалом своего дела, но и человеком с большой буквы. Поэтому мы посвятили ей журнал, который читают тысячи офтальмологов во всем мире.

Доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава РФ Елена Тарутта напомнила:

Зарифа Азизовна защищала докторскую диссертацию у нас в Институте им. Гельмгольца в 1976 году. Я пришла в Институт несколько позже, к сожалению, лично с ней знакома не была, но очень много слышала. И сегодня сотрудники нашего института старшего возраста отзываются о ней необыкновенно хорошо, как о действительно талантливом ученом, организаторе здравоохранения, очень целеустремленной женщине, и при этом мягкой, доброй, обаятельной, красивой, совершенно лишенной звездности. В 1976 году она уже имела определенное положение, но была совершенно лишена возможного в этом статусе высокомерия или звездности или фанабери.

Докторская диссертация Зарифы Азизовны была посвящена патологии органов зрения у работников химического производства. Это очень серьезная научная работа с масштабными исследованиями и многочисленными экспериментами. Она заслужила бессмертие и вечную память не только со стороны родных, близких, семьи, но и коллег, ученых всего народа, потому что была государственным человеком, даже диссертацию она выбрала для того, чтобы в массе помогать людям, своему народу.

- заявила Елена Тарутта.