В Москве открылась выставка к 100-летию Гейдара Алиева

Опубликовано: 12:00, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве на площади трех вокзалов открылась экспозиция, посвященная Гейдару Алиеву и его вкладу в строительство БАМа. Открытие выставки прошло при участии официальных лиц России и Азербайджана.

Сегодня в центре Москвы состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Церемония на Ярославском вокзале

Церемония началась в среду в 11.00 на Ярославском вокзале, возле памятной доски в честь строителей БАМа. Состоялись выступления официальных лиц. С речью к присутствующим обратились помощник президента РФ Игорь Левитин и Герой Социалистического Труда, президент Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Ефим Басин, представляющий на мероприятии азербайджанскую делегацию.

Игорь Левитин, обращаясь к собравшимся, сообщил, что выставка открывается в преддверии столетнего юбилея Гейдара Алиева по согласованию президентов России и Азербайджана. "Гейдар Алиевич был ответственным за строительство Байкало-Амурской магистрали. Это была поистине всесоюзная стройка. Решение о строительстве БАМ принималось еще до начала Великой Отечественной войны, но было очень тяжело потянуть эту стройку. О начале строительства БАМ проходили большие дискуссии, потому что это и деньги, и люди, и резервы. Гейдар Алиев был одним из членов Политбюро, которые поддержали строительство магистрали. Благодаря тому, что правительство приняло решение строить эту магистраль, мы сегодня в РФ можем везти грузы на Восток", - рассказал он.

"Сегодня мы можем видеть, насколько мудрыми были люди, которые приняли это решение. Поэтому я хочу поблагодарить Министерство транспорта России, Министерство транспорта Азербайджана, руководителей железнодорожных администраций и, кончено, ветеранов Содружества БАМ, которые здесь стоят. Это министры, начальники железных дорог, ветераны, которые олицетворяют собой нашу бамовскую семью, составляющую 2 млн человек. Я вам очень благодарен, что мы сегодня стоим у этой памятной доски в здании, откуда 50 лет назад молодые люди, ехали в незастроенные поселки, жили в вагончиках, в палатках и строили БАМ и города. Особенно важно, что сегодня здесь те ветераны, которые проживают в Азербайджане и России, которые сделали все, чтобы эта магистраль была построена", - заключил Игорь Левитин.

Посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы рассказал о том, что он неоднократно выступал перед строителями БАМа, ездил в Тынду. "Самое главное, я принял участие в праздничном концерте, посвященном стыковке БАМ, когда так называемый золотой костыль был вбит для того, чтобы Байкало-Амурская магистраль могла начать работу. Стройка БАМ – это действительно большой подвиг, который совершили все народы, жившие в составе Советского Союза. Но особая роль в завершении БАМ принадлежит выдающемуся государственному и политическому деятелю, руководителю Азербайджана, потом первому заместителю председателя Совета министров СССР и потом президенту суверенного Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву, сделавшему все возможное, чтобы в кратчайшие сроки эта дорога начала работать", - сообщил он.

"У нас в посольстве бережно хранятся фотографии с БАМ, где много раз бывал Гейдар Алиевич Алиев. Эти фотографии очень ярко рассказывают о том огромном вкладе, который он внес в важнейшее строительство для огромного Советского Союза. Я хотел бы поблагодарить сегодня руководство железной дороги, уважаемого господина министра и уважаемого господина Левитина за то, что сегодня в преддверии столетия Гейдара Алиевича Алиева вы проводите такое мероприятие. Специально для этого прилетел наш министр, господин Рашад Набиев с большой представительской делегацией руководства Азербайджанской железной дороги. Мне как послу Азербайджана в России очень приятно, что сегодня на таком высоком уровне проводится это замечательное мероприятие. А ветеранам БАМ я хочу пожелать долгих лет жизни, здоровья и успехов", - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Выставка в Казанском вокзале

Затем участники мероприятия переместились на Казанский вокзал, в Царскую Башню, где и открывается в этот день памятная выставка. Участие в открытии знаковой экспозиции принимают генеральный директор РЖД Олег Белозеров, помощник российского президента Игорь Левитин, глава Минтранса России Виталий Савельев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Леонид Казаков, работавший в 80-х бригадиром комсомольской молодежной бригады на западном участке БАМ, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал Гейдара Алиева выдающимся государственным деятелем. "Гейдар Алиевич был чрезвычайно умным человеком, настоящим государственником", - прежде всего сказал он.

"В декабре 1985 года я ездил вместе с ним в командировку в Анголе – он возглавлял советскую делегацию на съезде МПЛА. Неделю мы с ним общались. После прилета в Москву меня избрали секретарем на ЦСПС. Как я понял, во время командировки он присматривался ко мне и доложил потом руководству, что я нормальный парень", - поделился воспоминаниями Леонид Казаков.

"Меня в нем поражала простота в общении и чувство юмора. Как будто он был родным человеком, которого я знал сто лет – настолько с Гейдаром Алиевичем было просто и удивительно комфортно. Поэтому я благодарен судьбе, что мне повезло встретиться с таким замечательным человеком", - подчеркнул он.