Оголенный нерв Гранта Матевосяна

Репутацию классика армянской литературы и новатора автор повестей, рассказов и сценариев к кинофильмам Грант Матевосян закрепил за собой в 24 года.

Деревенское детство

Грант Игнатьевич Матевосян родился 12 февраля 1935 гола в селе Ахнидзор. Военные годы и тяжелый крестьянский быт с детства приучили его к труду. Отдыхая от монотонной работы, Грант много читал. Окончив сельскую школу, он продолжил учебу в Кироваканском педагогическом училище, а в 1952 году переехал в Ереван, где устроился в типографию.

В Ереване

Творческий дебют Матевосяна состоялся в 1959 году, года он работал редактором в армянском журнале "Советская литература" и "Литературной газете". Его первыми произведениями были короткие литературные очерки, в которых он отражал жизнь армянской деревни. Через я два года он написал свой первый большой очерк "Ахнидзор", где подробно описал родное село. Уже тогда проявился авторский почерк Матевосяна – любовь к природе, подробное описание ее успокаивающей гармонии и тишины. По наставлению коллег по цеху, он поступил на историко-филологический факультет Армянского педагогического института и в 1962 году написал повесть "Мы и наши горы", по мотивам которой семь лет спустя режиссер Генрих Малян снял одноименную комедийно-философскую киноленту, увековечившую имена актеров и самого режиссера.

В Москве

Эпохальным в карьере мастера стал 1967 год: он окончил Высшие сценарные курсы в Москве, написав свои самые известные повести и рассказы "Август", "Начало", "Месроп". Год спустя в свет вышла повесть "Буйволица", которая закрепила за ним репутацию мастера, способного смотреть на обычные вещи "надчеловеческим зрением". "Буйволица" одна из тех повестей, которая лучше всех демонстрирует мир прозаика Матевосяна: природное естество, неделимое пространство, действие в котором совершается вне времени, маленький мир, в котором заключена целая вселенная.

В поисках смысла

Подобно многим романистам 1960-1970 годов, Матевосян постоянно пребывал в поиске новых способов изображения жизни. В итоге он пришел к художественному изображению принципиально нового литературного героя, который много думал и обращал внимание на такие стороны повседневности, которые ранее остались за пределами внимания литературы. Герои его последующих повестей, "Мать едет женить сына", "Ташкент", "Оранжевый табун", "Старики" неизменно ищут смысл своей жизни и жизни других, пытаясь разобраться в сложных и драматических перипетиях жизни.

Кто он, настоящий мастер?

По мнению Матевосяна, "писатель – это оголенный нерв мира, и он может быть парализован каждую секунду", а миссия литературы – облагородить мир. Подобно режиссеру Маляну, прозаик полагал, что настоящим мастерами становятся те, которые углубляются в проблемы времени и современности. Язык Матевосяна непременно сложный.

Очень трудно пишу. Как трудно говорю, так трудно и пишу. Когда пишу легко — опасаюсь, что пишу плохо

– говорил писатель.

Наследие

Литературные произведения Гранта Матевосяна переведены на 40 языков. Рассказы из сборника "Наш бег" – неоднократно издавались союзными издательствами на русском языке и переводились на языки народов СССР.