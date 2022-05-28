Новый конфликт на Ближнем Востоке: Ирак vs Кувейт

Что произошло?
21 февраля МИД Ирака сообщил о том, что предоставил ООН обновленные географические координаты, тем самым официально определив морские координаты Ирака в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Заявление Ирака спровоцировало официальный протест со стороны Кувейта, поскольку своим решением по-новому обозначить морские границы Багдад нарушил суверенитет соседней страны. На сторону Кувейта стали сразу семь арабских государств, выразив своё беспокойство в связи с решением Ирака, которое ограничивает права Кувейта в отношении собственных морских районов и путей.
Какие отношения между Ираком и Кувейтом?
Ирак, находящийся на северо-востоке Аравийского полуострова, в 40 раз больше по площади, чем находящийся на юге Кувейт. Последние 8 лет Кувейт, экономика которого зависит от экспорта энергоресурсов, один из важнейших партнеров Ирака, который пытается оправиться от десятилетий войн и нестабильности. В 2018 году, в частности, Эль-Кувейт пообещал инвестировать в реконструкцию Ирака $2 млрд. Однако несмотря на видимое добрососедство, есть один вопрос, который вызывает серьёзные разногласия между двумя соседними государствами, и это морские границы.
Почему Ирак и Кувейт делят морские границы?
У Ирака две точки доступа к Персидскому заливу:
- река Шатт-эль-Араб на границе между Ираком и Ираном стала одним из факторов, спровоцировавших Ирано-иракскую войну 1980-1988 годов
- водный путь Хор-Абдулла в северной части Персидского залива, который проходит между кувейтскими островами Бубиян и Варба на западе и иракским полуостровом Эль-Фао на востоке. Он часть морской границы между Кувейтом и Ираком.
Хор-Абдулла и есть причина продолжающегося десятилетия пограничного спора между Ираком и Кувейтом. В 1959 году Багдад поручил экспертам-гидрографам определить морские границы с Кувейтом, и по Хор-Абдулле было предложено разделение по срединной линии. Хотя в 1967 году морские границы государств были определены указом, позднее обновлённом в рамках Конвенции ООН по морскому праву, в отношении Хор-Абдуллы решение так и не было принято.
Морское соглашение 2013 года
Вопрос морской границы между Ираком и Кувейтом не был урегулирован ни после Второй войны в Персидском заливе, которая была спровоцирована Вторжением Ирака в Кувейт в 1990 году, ни после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Совет безопасности ООН определил сухопутную границу между государствами в 1993 году, однако морская граница была оставлена на усмотрение сторон.
Только в 2013 году Ирак и Кувейт смогли договориться по Хор-Абдулле: тогда стороны установили права и обязанности по использованию водного пути и обеспечили создание выделенного прохода для коммерческих судов. Просуществовало соглашение всего 10 лет: в 2023 году Иракский федеральный суд аннулировал соглашение, что вызвало обострение двусторонних отношений и спровоцировало обеспокоенность Кувейта в связи с возможными притязаниями Ирака на его суверенитет.
Чего хочет Ирак?
Новые координаты морской границы, которые Ирак отправил в ООН, охватывают два небольших кувейтских острова - Фашт Аль-Каид и Фашт Аль-Эйдж. В отношении Фашт Аль-Эйджа Ирак уже высказывал свои претензии в 2019 году, запретив Кувейту строить на острове нефтяную платформу и обвинив его в посягательстве на собственное право судоходства в акватории. Министерство иностранных дел Ирака заявило, что новые координаты точные и защищают ”права и юрисдикцию страны в её морских районах”.
Как отреагировал Ближний Восток на претензии Ирака?
7 ближневосточных государств осудили решение Ирака предоставить новые морские координаты ООН, поскольку они нарушают суверенитет Кувейта:
- МИД ОАЭ призвал Ирак решать все вопросы, связанные с морскими границами в рамках конструктивного диалога и дипломатии, что будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности;
- Саудовская Аравия заявила, что внимательно следит за ситуацией, поскольку новые координаты, предоставленные Ираком, охватывают районы, прилегающие к Саудовско-кувейтской нейтральной зоне, где страны совместно добывают природные ресурсы;
- Катар заявил, что решение Ирака нарушает суверенитет Кувейта. Доха надеется, что нормы и принципы международного права будут в итоге учтены;
- Оман выразил солидарность с Кувейтом, поддержав его суверенитет над всеми морскими районами и водными пространствами;
- МИД Иордании заявил, что с крайней обеспокоенностью следит за действиями Ирака в отношении вопроса морских границ и поддерживает суверенитет братского Кувейта;
- Бахрейн призвал Ирак вспомнить об исторически близких отношениях между Кувейтом и Ираком, а также народами двух стран;
- Египет напомнил, что сейчас в регионе непростая ситуация и угроза эскалации крайне велика, поэтому стороны должны урегулировать спор на основе взаимопонимания и добрососедства.