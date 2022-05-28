Новый конфликт на Ближнем Востоке: Ирак vs Кувейт

Страны Ближнего Востока с тревогой наблюдают за назревающим новым локальным конфликтом, на этот раз между Ираком и Кувейтом. Что не поделили соседние государства и почему обеспокоились страны региона?

Что произошло?

21 февраля МИД Ирака сообщил о том, что предоставил ООН обновленные географические координаты, тем самым официально определив морские координаты Ирака в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Заявление Ирака спровоцировало официальный протест со стороны Кувейта, поскольку своим решением по-новому обозначить морские границы Багдад нарушил суверенитет соседней страны. На сторону Кувейта стали сразу семь арабских государств, выразив своё беспокойство в связи с решением Ирака, которое ограничивает права Кувейта в отношении собственных морских районов и путей.

Какие отношения между Ираком и Кувейтом?

Ирак, находящийся на северо-востоке Аравийского полуострова, в 40 раз больше по площади, чем находящийся на юге Кувейт. Последние 8 лет Кувейт, экономика которого зависит от экспорта энергоресурсов, один из важнейших партнеров Ирака, который пытается оправиться от десятилетий войн и нестабильности. В 2018 году, в частности, Эль-Кувейт пообещал инвестировать в реконструкцию Ирака $2 млрд. Однако несмотря на видимое добрососедство, есть один вопрос, который вызывает серьёзные разногласия между двумя соседними государствами, и это морские границы.

Почему Ирак и Кувейт делят морские границы?

У Ирака две точки доступа к Персидскому заливу:

река Шатт-эль-Араб на границе между Ираком и Ираном стала одним из факторов, спровоцировавших Ирано-иракскую войну 1980-1988 годов

водный путь Хор-Абдулла в северной части Персидского залива, который проходит между кувейтскими островами Бубиян и Варба на западе и иракским полуостровом Эль-Фао на востоке. Он часть морской границы между Кувейтом и Ираком.

Хор-Абдулла и есть причина продолжающегося десятилетия пограничного спора между Ираком и Кувейтом. В 1959 году Багдад поручил экспертам-гидрографам определить морские границы с Кувейтом, и по Хор-Абдулле было предложено разделение по срединной линии. Хотя в 1967 году морские границы государств были определены указом, позднее обновлённом в рамках Конвенции ООН по морскому праву, в отношении Хор-Абдуллы решение так и не было принято.

Морское соглашение 2013 года

Вопрос морской границы между Ираком и Кувейтом не был урегулирован ни после Второй войны в Персидском заливе, которая была спровоцирована Вторжением Ирака в Кувейт в 1990 году, ни после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Совет безопасности ООН определил сухопутную границу между государствами в 1993 году, однако морская граница была оставлена на усмотрение сторон.

Только в 2013 году Ирак и Кувейт смогли договориться по Хор-Абдулле: тогда стороны установили права и обязанности по использованию водного пути и обеспечили создание выделенного прохода для коммерческих судов. Просуществовало соглашение всего 10 лет: в 2023 году Иракский федеральный суд аннулировал соглашение, что вызвало обострение двусторонних отношений и спровоцировало обеспокоенность Кувейта в связи с возможными притязаниями Ирака на его суверенитет.

Чего хочет Ирак?

Новые координаты морской границы, которые Ирак отправил в ООН, охватывают два небольших кувейтских острова - Фашт Аль-Каид и Фашт Аль-Эйдж. В отношении Фашт Аль-Эйджа Ирак уже высказывал свои претензии в 2019 году, запретив Кувейту строить на острове нефтяную платформу и обвинив его в посягательстве на собственное право судоходства в акватории. Министерство иностранных дел Ирака заявило, что новые координаты точные и защищают ”права и юрисдикцию страны в её морских районах”.

Как отреагировал Ближний Восток на претензии Ирака?

7 ближневосточных государств осудили решение Ирака предоставить новые морские координаты ООН, поскольку они нарушают суверенитет Кувейта: