Наравне с мужчинами: в каких странах женщины служат в армии?

Со следующего года в Дании женщины будут служить в армии наравне с мужчинами. Так Дания планирует увеличить количество призывников с 4,7 тысяч до 6,5 тысяч к 2027 году в рамках более широкого стремления укрепить свои вооруженные силы. В каких государствах больше всего женщин, где они проходят обязательную военную службу, и какие военные задачи они выполняют?

На сегодняшний день более чем в 50 странах мира женщины служат в армии, в основном, на добровольной основе.

В какой армии мира больше всего женщин?

В Северной Корее, где численность вооружённых сил составляет примерно 1,3-1,5 млн человек (это одна из самых больших армий в мире), от 20 до 40% служащих в армии - женщины. Служба в армии для северокорейских девушек обязательная с 2015 года: все, кому от 17 до 20 лет, подлежат призыву. Служат женщины в Северной Корее до 23 лет, максимум 5 лет. По словам женщин, которые впоследствии бежали в Южную Корею, особого разделения обязанностей по половому признаку между военнослужащими нет: мужчины и женщины выполняют задачи наравне друг с другом.

Где больше всего женщин-офицеров?

Еще одна страна, где военная служба для женщин обязательна, это Израиль. Правило набора в армию девушек в ближневосточной стране действует с первых лет существования государства. На сегодняшний день гражданки Израиля составляют более 30% призывников израильской армии, а количество женщин-офицеров превышает количество мужчин-офицеров в соотношении 51% к 49%. Согласно информации на официальном сайте Армии Израиля, женщинам, которые обязаны отслужить два года, доступны должности в сухопутных, военно-морских и военно-воздушных войсках, более 90% всех израильских армейских подразделений принимают на службу женщин. Девушки в израильской армии выполняют и боевые и небоевые задачи.

Где больше всего женщин в ВВС?

Женщины в американской армии служат на добровольной основе: призыв в их отношении не действует. Хотя закон, позволяющий американкам быть военнослужащими, существует с 1948 года, первые женщины в военных академиях страны появились в 1970х годах, а участие в боевых миссиях они начали принимать еще 20 лет спустя. Сегодня в Армии США почти 18% женщин или более 350 тысяч человек. Больше всего американки-военнослужащие предпочитают авиацию: в военно-воздушных силах страны 21% офицеров - это женщины. В ряды американских ВВС сложнее всего попасть, тем не менее их в процентном соотношении женщины выбирают чаще, чем мужчины. Что касается боевых задач, то их женщины в американской армии, в том числе в ВВС, выполняют наравне с мужчинами без каких-либо ограничений.

В каких мусульманских странах женщины служат в армии?

Среди мусульманских стран больше всего женщин-военнослужащих в Пакистане. Гражданки Пакистана не обязаны проходить военную службу, а в армию они приходят добровольно: любая жительница страны в возрасте от 18 до 30 лет может пройти военную службу сроком до 9 месяцев. Сколько на данный момент женщин в Пакистанской армии точно не известно: по последним имеющимся данным за 2012 год их количество составляло около 4 тысяч человек. Пакистанские женщины-военнослужащие активно принимают участие в миротворческих миссиях ООН и участвуют в тренировочных миссиях в США. Первые военные женщины-пилоты в Пакистане появились в 2006 году, а вот ВМС страны запрещают девушкам выполнять боевые функции. Исторически, женщины в пакистанской армии сыграли важную роль в борьбе за независимость страны в конце 1940х годов.

Помимо Пакистана, женщины служат в армиях ОАЭ, Катара, Бахрейна, а в последние годы также в ВС Кувейта и Саудовской Аравии.

Женщины в армиях стран НАТО

В настоящее время, кроме Дании, обязательная военная служба для женщин предусмотрена в Норвегии с 2013 года. Девушки и женщины в возрасте от 19 до 44 лет обязаны отслужить 19 месяцев. На сегодняшний день, они составляют 15% всех военнослужащих страны, имея возможность занимать любые должности без ограничений и наравне с мужчинами.

Швеция ввела обязательную военную службу для женщин еще не будучи в НАТО, в 2017 году. Срок службы для шведок составляет от 6 до 15 месяцев, а а призвать их могут до 70 лет в случае объявления военного положения в стране, например. Сегодня в шведской армии примерно 20% контингента - это женщины.

Среди других стран НАТО, в армиях которых женщины могут проходить военную службу, а также составляют более 10% контингента без ограничений по выполняемым функциям, следующие государства: