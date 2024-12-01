Марсианские хроники в Гоби: космический туризм в Монголии

Любители экстремальных ощущений и необычного отдыха смогут для себя открыть новую планету, не покидая Земли: совсем скоро можно будет побывать на Марсе, отправившись в Монголию. Кто придумал воссоздать Красную планету в пустыне Гоби и каким будет марсианский опыт в условиях Земли - рассказываем в нашем материале.

Космический туризм Монголии

Монголия, которая в последние годы активно развивает туризм, придумала нечто совершенно уникальное для искушенных путешественников и тех, кто жаждет испытать исключительные ощущения. Марсианский опыт станет доступен всем желающим, благодаря проекту компании MARS-V, которая намерена создать реалистичную симуляцию Красной планеты в пустыне Гоби в ближайшие несколько лет.

Марс в пустыне Гоби

В качестве локации для будущей марсианской базы была выбрана пустыня Гоби, которая охватывает южные регионы Монголии и Северный Китай. Гоби не самая большая и не самая засушливая пустыня в мире, однако она самая северная, а её пейзажи с красноватым грунтом во многом напоминают марсианские. Как и на Марсе, в Гоби экстремальные погодные условия: перепад температур составляет 80 °C: - от -40 °C зимой до + 40 °C летом. Огромные пространства монгольской пустыни и её изолированность идеально подходят для того, чтобы обеспечить будущим ”исследователям Марса” атмосферу, максимально приближенную к той, что на Красной планете.

Симуляция Марса: что ожидает туристов

По словам руководителя проекта MARS-V, Энхтувшина Дойодхуу, марсианский опыт в Гоби будет непростым, поскольку каждому из туристов, кто отважится на подобное приключение, предстоит действительно на какое-то время стать первопроходцем на далекой планете и следовать строгим правилам. Создатели марсианского проекта для туристов собираются предложить следующую программу:

виртуальную подготовку наподобие той, что проходят астронавты, с изучением, в том числе психологии изоляции;

трехдневный практический тренинг по приезду в Улан-Батор;

месяц проживания на марсианской базе в 10 часах езды от столицы Монголии без мобильных телефонов и в компании еще 5 участников проекта;

всевозможные задания: от составления карты местности до сбора образцов грунта.

Чтобы сделать марсианский опыт как можно более реалистичным, вся сопутствующая инфраструктура будет находится вне зоны видимости. При этом угроз для ”космических” туристов не будет: команда проекта намерена тщательно следить за тем, как проходит испытание Марсом.

© Фото: Marcin Konsek/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Сколько будет стоить тур на Марс в Монголии?

Курс подготовки, проживание в течение месяца на марсианской базе в Гоби, а также питание, симулирующее настоящую еду астронавтов, обойдется желающим узнать, каково оказаться на другой планете, в $6 тысяч.

Когда начнет работать марсианская база в Монголии?

По словам создателей туристического проекта, марсианская база в пустыне Гоби будет готова в течение двух-трёх лет. Туры планируется проводить с октября по март, когда температура опускается до - 27 °C.

Кому может быть интересен марсианский туризм?

Спрос на космический туризм растёт с каждым годом, и желающих совершить полет на космическом аппарате становится всё больше. Однако путешествие к звёздам стоит недёшево: чтобы побывать, например, на Международной космической станции, надо заплатить около $ 55 млн, а самый простой полет на ракете обойдётся в $250 тысяч. Кроме стоимости, путешествия в космос также сопряжены со всевозможными опасности, в то время как марсианская база в Гоби - экстремальный, но контролируемый туристический опыт, который, к тому же, стоит значительно меньше.

Марсианская база в Китае

Монгольский проект по созданию марсианского лагеря в Гоби не первый в мире. В 2019 году Китай создал на северо-западе провинции Ганьсу, тоже в пустыне Гоби, Марсианскую базу 1 с космическими капсулами и солнечными панелями. Сперва это был исключительно образовательный проект: люди посещали базу, чтобы побывать на экскурсии и узнать побольше о космической программе страны. Однако вскоре на базе появились отели и рестораны, а количество желающих увидеть своими глазами, какой может быть жизнь на другой планете, увеличилось в разы.