Главное озеро Монголии: зачем россияне едут на Хубсугул?

Озеро Хубсугул считается одной из главных достопримечательностей Монголии, сюда приезжают на отдых как местные жители, так и зарубежные туристы. Расскажем, где находится Хубсугул, чем это озеро привлекает российских туристов, какова его глубина, можно ли там купаться и ловить рыбу, как туда добраться и чем заняться.

Биосферный заповедник ЮНЕСКО Хубсугул называют малым Байкалом не только из-за чистоты воды. С точки зрения геологии Хубсугул - это младший брат сибирского озера, расположенного в 195 км к северо-востоку, образовавшийся под воздействием тех же тектонических сил. Эти озера соединены единым водным потоком.

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Где находится озеро Хубсугул?

Озеро Хубсугул расположено в самом северном аймаке Монголии - Хувсгел. Неподалеку от северных берегов озера проходит граница с Россией. Хубсугул лежит на высоте более 1640 метров над уровнем моря у южных склонов горной системы Восточный Саян. Из озера вытекает всего одна река Эгийн-Гол - приток впадающей в Байкал Селенги. Зато впадает в Хубсугул почти 100 небольших рек и ручьев.

Чем известно озеро Хубсугул?

Озеро Хубсугул не только самое глубокое озеро Монголии, но и самое большое озеро с пресной водой в стране. Но по величине в целом из монгольских озер Хубсугул уступает только соленому Убсу-Нур. Известность озеру принесла схожесть минерального состава воды, а также происхождения с Байкалом. Хубсугул входит в топ-12 древнейших озер мира, его возраст составляет около 2 миллионов лет. Главное здесь - это природа и просторы, никакой особой архитектуры в этой части Монголии не найти, зато виды на горы и озеро потрясающие.

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Еще одно название Хубсугула - это “синяя жемчужина Монголии”, в начале марта на берегах озера проводят ледовый фестиваль с таким названием - "Хох Сувд". В том числе по замерзшему озеру проводятся гонки на санях. Летом на озере проводится ежегодный фестиваль оленеводов “Цаатан”. В теплое время года кристально чистые воды озера приобретают яркие оттенки синего, лазурного и аквамаринового при разном освещении. Хубсугул окружают горы и леса, на его берегах раскинулся одноименный национальный парк, где обитают даже животные, занесенные в Красную книгу. Два года назад благодаря уникальности озера Хубсугул включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Какова глубина озера Хубсугул?

Глубина Хубсугула превышает 260 метров, а длина - 135 км, при этом озеро вытянутое, его максимальная ширина - около 36 км. Уже к концу ноября озеро замерзает, причем лед лежит до мая-июня. Поскольку это горное озеро, летом температура воды в Хубсугуле редко поднимается выше 14°C. В некоторых бухтах вода прогревается лучше, но купаться здесь, хотя и разрешено, очень холодно, лучше это делать в гидрокостюме. Самая теплая вода бывает обычно в последнюю неделю августа. Рыбу ловить в озере можно и это занятие пользуется большой популярностью в любое время года.

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Чем заняться на озере Хубсугул?

прогулка по озеру на катере или байдарках;

рыбалка (ленок, налим, хариус, таймень, окунь и другие);

конные прогулки;

бердвотчинг (горные гуси и лебеди, огари, чайки, клушицы, бакланы, поползни и многие другие);

пешие походы по окрестным тропам;

посещение стойбищ цаатанов - кочевого народа оленеводов.

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Как добраться до озера Хубсугул?

КПП Монды-Ханх находится в 20 км от расположенного на берегу озера поселка Турт (сомон Ханх). Преодолеть это расстояние на машине можно всего за 20 минут, однако прохождение самой границы может занять много времени. В Турте находятся две популярные турбазы - Легенда Хубсугула и Барбарис. На северном берегу много и других баз отдыха и отелей, хотя их число уступает поселку Хатгал, более популярному у туристов из Монголии.

Во многих базах отдыха проживать можно в монгольских юртах, которые называются “гэр”. Однако российские туристы, въезжающие в Монголию через автомобильный пограничный пункт, часто предпочитают останавливаться на севере озера, поскольку до южного берега нужно преодолеть более 170 км по не очень хорошей дороге, проходящей вдоль восточного берега Хубсугула. Дорога между двумя главными поселками озера может занять до нескольких дней.

Администрация Хубсугульского нацпарка находится в Хатгале. Расстояние до этого села от города Мурэн - почти 100 км, а от Улан-Батора до Хатгала - 880 км, это расстояние лучше преодолевать на самолете через Мурэн, где есть аэропорт (полет длится около часа). В следующем году в Мурэне начнут строить туристическую улицу с отелями, магазинами и инфоцентром, так что в будущем отдых на Хубсугуле будет комфортнее.

Из крупных российских городов удобнее всего добираться к Хубсугулу из Иркутска. От Иркутска до Турта на автомобиле ехать 330 км через КПП. Кроме того, из Иркутска возят экскурсии к озеру.