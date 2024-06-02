Лавандовые поля в Краснодарском крае 2025: где находятся и когда цветут

Лавандовые поля Краснодарского края - не просто красивые локации, но и возможность погрузиться в атмосферу сельского туризма и попробовать местную продукцию. Расскажем, где находятся и когда цветут лавандовые поля в Краснодарском крае, почему их стоит посетить и как спланировать визит.

Почему стоит посетить лавандовые поля Краснодарского края?

Посещение лавандовых полей Краснодарского края - это не только возможность насладиться природной красотой, но и шанс погрузиться в атмосферу Прованса, не покидая пределов России. Ароматные фиолетовые просторы, живописные пейзажи и разнообразные агротуристические локации Кубани привлекают тысячи туристов каждый год.

© Фото: Juan Emilio Prades Bel/Creative Commons Attribution 4.0

Лавандовые поля Кубани не только радуют глаз, но и становятся центрами агротуризма. Краснодарский край, благодаря своему мягкому климату и живописным пейзажам, стал одним из лучших мест в России для выращивания лаванды, которая используется в производстве саше, эфирных и ароматических масел, мыла и других косметических средств. Добавляют лаванду и в лимонад, сиропы и сыр.

Когда цветут лавандовые поля в Краснодарском крае?

Пик цветения лаванды на Кубани приходится на период с середины июня по середину июля. Первые бутоны могут распуститься уже в начале июня, но наиболее насыщенные оттенки и густой аромат можно наблюдать в течение этого месяца. В этот период поля превращаются в бескрайние сиреневые ковры, идеальные для фотосессий и прогулок. Важно учитывать, что уже в конце июля обычно начинается сбор лаванды, поэтому планировать поездку лучше на первую половину лета.

Советы для посещения лавандовых полей Кубани

Планируя поездку, рекомендуется заранее уточнять режим работы и условия посещения выбранного места, так как некоторые из них требуют предварительной записи и оплаты входа; Изучите программу: некоторые хозяйства проводят фестивали, гастрономические вечера или мастер-классы по сбору букетов; Лучшее время для фотографий лавандовых полей - это раннее утро или "золотой час", когда свет мягкий, а тени создают объем; Днем на полях может быть жарко, а запах эфирных масел - слишком интенсивным.

Где находятся лавандовые поля в Краснодарском крае?

В Краснодарском крае есть много как популярных, так и малоизвестных мест, где можно насладиться красотой цветущей лаванды. При этом лаванду выращивают как в крупных агрохозяйствах, так и на небольших семейных фермах. Кроме того, небольшие клумбы с лавандой есть во многих парках. Например, в парке имени Фрунзе в Новороссийске и на набережной в Арт-парке возле озера Абрау-Дюрсо. А вот в парке Галицкого в Краснодаре цветет шалфей, а не лаванда. Больше всего лавандовых полей в Краснодарском крае раскинулось около Новороссийска и Анапы.

© Фото: MadMona/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Maison Des Plantes Aromatiques

Что: семейная ферма с французским колоритом и поэтичным названием “Дом ароматных трав”, уютное кафе с лавандовыми десертами и лимонадом, экскурсии с дегустациями, бывают также мастер-классы и другие мероприятия. Территория фермы очень красивая, в том числе есть ретро-фургон.

семейная ферма с французским колоритом и поэтичным названием “Дом ароматных трав”, уютное кафе с лавандовыми десертами и лимонадом, экскурсии с дегустациями, бывают также мастер-классы и другие мероприятия. Территория фермы очень красивая, в том числе есть ретро-фургон. Где находится : на 26-м километре трассы А-290, в 27 км от Новороссийска (более получаса езды), в 30 км от Анапы (более получаса в дороге). Рядом с фермой находится усадьба “Семигорье” с собственной винодельней, где можно остановиться на ночь.

: на 26-м километре трассы А-290, в 27 км от Новороссийска (более получаса езды), в 30 км от Анапы (более получаса в дороге). Рядом с фермой находится усадьба “Семигорье” с собственной винодельней, где можно остановиться на ночь. Стоимость: 500 рублей за вход (дети бесплатно), за фотосессию на личную фотокамеру нужно доплатить 1500 рублей за полчаса (до 4 человек), на телефон фотографировать можно бесплатно. Ферма принимает гостей только с мая по ноябрь.

"Долина Лефкадия"

Что : винодельческий комплекс с небольшим озером, виноградниками и лавандовым полем, где также можно продегустировать местные вина и сыры, посетить музей. Есть возможность остановиться в отеле на ночь.

: винодельческий комплекс с небольшим озером, виноградниками и лавандовым полем, где также можно продегустировать местные вина и сыры, посетить музей. Есть возможность остановиться в отеле на ночь. Где находитс я: село Молдаванское Крымского района, улица Степная, 1Д. Винодельня располагается в 10 км от города Крымск, от Новороссийска расстояние - 54 км (час езды), от Анапы - 70 км.

я: село Молдаванское Крымского района, улица Степная, 1Д. Винодельня располагается в 10 км от города Крымск, от Новороссийска расстояние - 54 км (час езды), от Анапы - 70 км. Стоимость: гостевой вход стоит 200 рублей. В это место часто возят на экскурсии.

"Черкесский аул"

Что: этнический центр, где была воссоздана черкесскую крепость, а рядом раскинулось большое лавандовое поле при ферме "Аромат лаванды". Здесь проводятся конные шоу и театрально-танцевальные национальные выступления. Есть мини-зоопарк и отель.

этнический центр, где была воссоздана черкесскую крепость, а рядом раскинулось большое лавандовое поле при ферме "Аромат лаванды". Здесь проводятся конные шоу и театрально-танцевальные национальные выступления. Есть мини-зоопарк и отель. Где находится : село Фадеево Крымского района, улица Анапская, 1Ж. Место расположено в 31 км от Анапы (около получаса на автомобиле), от Новороссийска - 55 км (ехать час).

: село Фадеево Крымского района, улица Анапская, 1Ж. Место расположено в 31 км от Анапы (около получаса на автомобиле), от Новороссийска - 55 км (ехать час). Стоимость: 500 рублей за вход, дети до 7 лет бесплатно. Мобильная съемка - бесплатно, на профессиональное оборудование - доплата 1000 рублей.

Винодельня "Гай-Кодзор"

Что: частное винное хозяйство с небольшим лавандовым полем, где проводятся экскурсии и дегустации (16 сортов винограда). Виноградники занимают большую территорию в 87 га, строения выполнены в современном архитектурном стиле. Профессиональные фотосессии здесь не проводятся, но для себя на телефон снимать можно. По газонам ходить нельзя, только по дорожкам.

частное винное хозяйство с небольшим лавандовым полем, где проводятся экскурсии и дегустации (16 сортов винограда). Виноградники занимают большую территорию в 87 га, строения выполнены в современном архитектурном стиле. Профессиональные фотосессии здесь не проводятся, но для себя на телефон снимать можно. По газонам ходить нельзя, только по дорожкам. Где находится : винодельня расположена в селе Гай-Кодзор, в 14 км от Анапы (25 минут езды на автомобиле) и в 46 км от Новороссийска (ехать 50 минут).

: винодельня расположена в селе Гай-Кодзор, в 14 км от Анапы (25 минут езды на автомобиле) и в 46 км от Новороссийска (ехать 50 минут). Стоимость: нужно либо специально записаться на экскурсию с дегустацией (700-900 рублей), либо пройти через охрану в магазин при винодельне (работает с 11:00 до 19:00).

"Шато Андре"

Что: семейная винодельня с агротуристическим комплексом, 86 га виноградников, небольшим отелем и кафе. В том числе на территории есть лавандовое поле, фермерское хозяйство, фруктовый сад и пасека.

семейная винодельня с агротуристическим комплексом, 86 га виноградников, небольшим отелем и кафе. В том числе на территории есть лавандовое поле, фермерское хозяйство, фруктовый сад и пасека. Где находится : хутор Школьный Крымского района, улица Магистральная улица, 12. Винодельня находится в 40 км от Анапы (около 50 минут в дороге) и 60 км от Новороссийска (70 минут).

: хутор Школьный Крымского района, улица Магистральная улица, 12. Винодельня находится в 40 км от Анапы (около 50 минут в дороге) и 60 км от Новороссийска (70 минут). Стоимость: экскурсия с трансфером из Анапы и дегустацией - 2900 рублей.

Ферма "Лавандовое поле"