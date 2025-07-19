Кто возглавит ФРС США и почему Трамп выбирает Кевина Хассетта?

Вероятный выбор кандидатуры Кевина Хассетта, главного экономического советника президента США Дональда Трампа, на пост главы ФРС стал одной из центральных тем на финансовых рынках и в политических кругах. Решение может изменить траекторию денежно-кредитной политики США и даже бросить вызов независимости ФРС.

Расскажем, кто глава ФРС сейчас, кто такой Кевин Хассетт и почему Трамп вероятно выберет его, каковы взгляды Хассетта на политику ФРС, как оценивают его возможное назначение в США и почему не все этого хотят, а также когда заседание ФРС США по ставке.

Кто глава ФРС США сейчас?

В настоящее время действующим председателем Федеральной резервной системы США остается Джером Пауэлл. Он занимает эту позицию с февраля 2018 года, когда был впервые приведен к присяге после назначения президентом Дональдом Трампом. Позже, в мае 2022 года, Пауэлл принес присягу на еще один четырехлетний срок после повторного выдвижения президентом Джо Байденом и утверждения Сенатом.

Срок его полномочий в качестве председателя истекает в мае следующего года. В последние месяцы активно обсуждается вопрос о его преемнике. На днях сообщили, что официальная кандидатура администрацией Трампа будет объявлена в начале 2026 года.

Кто такой Кевин Хассетт?

Кевин Хассетт - это американский экономист с классическим академическим и консервативным бэкграундом, который за последние годы трансформировался в одного из самых публичных и лояльных защитников экономической программы Трампа. До прихода в администрацию Трампа его карьера была образцовой для экономиста-республиканца: работа в исследовательском подразделении ФРС, преподавание в бизнес-школе Колумбийского университета, членство в консервативных аналитических центрах, таких как Американский институт предпринимательства, а также роль советника в президентских кампаниях Джона Маккейна, Джорджа Буша-младшего и Митта Ромни. Его выдвижение в 2017 году на пост главы Совета экономических консультантов было поддержано широким кругом экспертов, включая экс-глав ФРС Алана Гринспена и Бена Бернанке.

Ключевой поворот произошел с его возвращением в администрацию Трампа, где он сначала возглавил Национальный экономический совет, а затем стал главным экономическим координатором. В этой роли Хассетт превратился в постоянного участника телевизионных эфиров, отстаивающего политику Белого дома. Он неоднократно публично расходился с официальными данными, например, заявляя о значительном снижении инфляции в ноябре 2025 года, несмотря на пять месяцев роста индекса потребительских цен. Его лояльность и непосредственная близость к президенту, так как он единственный из рассматриваемых кандидатов, кто работает непосредственно в Белом доме, в конечном итоге сделали его главным фаворитом.

Почему Трамп скорее всего выберет Хассетта?

Дональд Трамп предельно ясно дал понять о своем выборе, хотя официального объявления еще не было. Представляя гостей на мероприятии в Белом доме в конце ноября, американский лидер намекнул на присутствие "потенциального председателя ФРС" и, поблагодарив Хассетта, назвал его "уважаемым человеком". Ранее он прямо заявил репортерам, что он знает, кого выберет.

Главная причина такого выбора - это глубокая неприязнь Трампа к действующему главе ФРС. Трамп публично называл Пауэлла "упрямым быком", обвинял его в том, что тот не снижает ставки достаточно быстро из-за "личной неприязни", и неоднократно заявлял, что "горько сожалеет" о своем первоначальном назначении.

Трамп требует от ФРС глубокого и быстрого снижения процентных ставок, настаивая, что они должны быть ближе к 1%, и отвергая опасения, что его торговая и налоговая политика разгоняют инфляцию. Хассетт, со своей стороны, продолжает эту линию, заявляя, что если бы он был на месте Пауэлла, то "снижал бы ставки прямо сейчас". Таким образом, назначение Хассетта для Трампа - это гарантия реализации своего курса и политический реванш.

Хассетт также предоставлял администрации юридические аргументы для возможного досрочного смещения Пауэлла, ссылаясь на перерасход средств при ремонте здания ФРС, но в ФРС дали опровержение по этому проекту.

Как оценивают вероятность назначения Хассетта?

Финансовые рынки практически не сомневаются в исходе. После сообщения Bloomberg в конце ноября о том, что Хассетт считается главным претендентом внутри администрации, его шансы на платформе прогнозных рынков Kalshi взлетели с 40% до 86%. На другой платформе, Polymarket, вероятность его избрания впервые превысила 50% (сейчас ее оценивают в 72%), опередив ранее близкого конкурента, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера (6%). Другие возможные кандидаты, такие как экс-член совета Кевин Уорш, имеют не более 14% вероятности.

Рыночная реакция была показательной: доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась, что отражает ожидания инвесторов в отношении будущего смягчения денежно-кредитной политики. Сам Хассетт прокомментировал эту реакцию, заявив, что она показывает, как "американский народ мог бы ожидать" от выбора Трампа более дешевых кредитов и ипотеки.

Каковы взгляды Хассетта на политику ФРС?

Позиция Кевина Хассетта формирует прямой вызов осторожному, зависимому от данных подходу действующего руководства ФРС:

Агрессивное смягчение - нет "реальных аргументов" против дальнейшего снижения ставок, необходимо догнать упущенные возможности;

Скептицизм к данным- Хассетт допускал возможность "партийной" предвзятости в данных Бюро трудовой статистики и поддерживал увольнение его комиссара, что вызвало споры;

Минимизация инфляционных рисков - считает, что инфляционное давление от пошлин носит "разовый" характер, а не является структурным;

Радикальные идеи - поддерживает обсуждение таких инструментов, как продление ипотеки с 30 до 50 лет.

В чем опасность назначения Хассетта главой ФРС?

Ключевой вопрос, который вызывает глубокую озабоченность у экономистов, инвесторов и международных партнеров, - это угроза политизации и утраты независимости ФРС. Исторически доверие к ФРС в США основывалось на способности принимать непопулярные решения (например, повышать ставки для борьбы с инфляцией) вне зависимости от политического цикла.

Объявление кандидатуры Трампом в начале года создаст ситуацию пятимесячного перекрытия с Пауэллом, поскольку в качестве “серого кардинала” главой ФРС уже будет восприниматься Хассетт. А если его утвердят, а одна из семи членов Совета управляющих ФРС Лиза Кук после январского суда все-таки будет отстранена, Трамп получит возможность сформировать в Совете управляющих ФРС решающее большинство (5 против 2) за счет уже лояльных ему Стивена Мирана (также советника Трампа), Кристофера Уоллера и Мишель Боуман. Это обострит риск, что решения по ставкам будут приниматься исходя из политических, а не макроэкономических соображений, провоцируя долгосрочную инфляцию.

Назначение главы ФРС: что дальше?

Если назначение Хассетта будет официально объявлено, его ожидает сложный процесс утверждения в Сенате, где у республиканцев небольшое большинство. Ему придется убеждать сенаторов, в том числе скептически настроенных, что он будет защищать мандат ФРС по борьбе с инфляцией, а не просто выполнять указания Белого дома.

При этом для рынков краткосрочная реакция может быть позитивной в отличие от долгосрочных последствий:

Инвесторы могут начать требовать более высокую доходность от гособлигаций США, компенсируя воспринимаемый рост политических рисков;

Опасения потери независимости ФРС могут дальше ослаблять доллар;

До мая 2026 года любые расхождения во взглядах между Хассеттом и Пауэллом будут вызывать резкие колебания на рынках.

Тем не менее полной свободы действий в управлении ФРС у Хассетта не будет, если Сенат его утвердит. В Федеральный комитет открытого рынка ФРС входят 12 членов - включая четырех номинантов Джо Байдена, а решения принимаются большинством голосов.

Когда заседание ФРС США по ставке?

Заключительное заседание комитета в 2025 году пройдет на следующей неделе 9 декабря. Ожидается, что на нем будет согласовано снижение базовой ставки на 0,25 процентного пункта. В настоящее время ставка установлена в диапазоне от 3,75% до 4%. Базовая ставка имеет далеко идущие последствия для всей экономики, поскольку стоимость заимствований для банков влияет на процентные ставки, которые они взимают с клиентов по ипотечным кредитам, автокредитам и другим формам кредитования.

Как правило, ФРС снижает процентные ставки, когда экономика испытывает трудности, и повышает их, когда цены растут слишком быстро. Более дешевые займы побуждают предприятия инвестировать, а потребителей - больше тратить, что стимулирует экономический рост. С другой стороны, более высокие затраты на заимствование действуют как тормоз экономической активности, помогая снизить инфляцию.