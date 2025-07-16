Борьба за ключевую ставку: как это происходит в США?

Давняя напряженность между Белым домом и Федеральной резервной системой (ФРС) США вышла на новый уровень. Причина конфликта - ключевая ставка, заседание которой состоится в конце июля. Рассказываем, чем Центральный банк Америки не угодил нынешнему руководству страны, как будет развиваться ситуация и почему это важно.

Трамп то заявляет о том, что готов уволить председателя ФРС, то отказывается от своих слов, на что рынки реагируют переменным падением и возвращением к прежним позициям.

Трамп против ФРС

Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ополчился против Джереми Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы США или, говоря простыми словами, Центрального банка страны. И тогда и сейчас Трамп недоволен ключевой ставкой. Но если в 2018 году он был против её повышения, то сегодня он настоятельно требует её снижения. Трамп критикует Пауэлла за то, что ключевая ставка не меняется с декабря 2024 года, несмотря на то, что инфляция и экономический рост замедлились. Лидер США называет главу ФРС не иначе как ”главным лузером”, ”упрямым мулом”, ”тупоголовым” и ”мистером Слишком Поздно” за то, что тот не идёт на уступки и не опускает ставку, как того требует американское правительство.

Зачем Трампу низкая ключевая ставка?

По состоянию на июль 2025 года, ключевая ставка в США 4,25-4,5% и, по мнению Трампа, она на три процентных пункта выше, чем должна быть. Для Белого дома сейчас лучшее время для снижения ставки: Конгресс одобрил ”большой и красивый законопроект” Трампа, предусматривающий значительное снижение налогов, который, как считают эксперты, спровоцирует рост и без того огромного госдолга США. Страна уже платит около триллиона долларов в год на погашение долговых обязательств, и эти расходы возрастут, учитывая объем денег, который Министерству финансов придётся запросить, чтобы покрыть расходы правительства. Корреляция здесь очевидна: чем выше будет ключевая ставка, тем дороже будет обходиться правительству госдолг.

© Фото: Сайт Белого дома

В США нет инфляции?

Трамп утверждает, что в высокой ставке нет нужды. 9 июля американский президент в своей соцсети написал:

Никакой инфляции, компании ручьем текут в Америку. Самая горячая страна в мире! Снижай ставку!!!

Инфляция в США действительно ниже прогнозов в 3% и сейчас составляет 2,8-2,9%, но она всё еще выше целевой инфляции ФРС в 2%. Несмотря на пошлины Трампа, которые, как ожидалось, приведут к росту инфляции и уровня безработицы, пока что экономическая ситуация в стране стабильна. Тем не менее эксперты уверены, что это лишь временное явление и инфляция ускорится. Если ключевая ставка будет низкой, это лишь усугубит ситуацию.

Почему ФРС не понижает ключевую ставку?

Председатель ФРС Джером Пауэлл придерживается подхода ”поживем - увидим”. Несмотря на давление со стороны Трампа, Центральный банк Америки не спешит продолжать снижать ключевую ставку с начала 2025 года. По мнению Пауэлла, у ФРС есть время для того, чтобы подумать над ставкой и оценить влияние нынешней политики Трампа на экономику страны. Часть чиновников из ФРС не против снизить ставку, но не ранее, чем осенью, что может еще сильнее усугубить напряженность между Белым домом и Центральным банком.

Насколько независима ФРС?

Считается, что Федеральная резервная система, как и другие центральные банки развитых экономик, не подвержена политическому влиянию, что даёт регулятору свободу в выборе средств борьбы с инфляцией, даже если они и представляются неудобными и непопулярными в краткосрочной перспективе. В отличие от большинства других государственных структур в США, ФРС не зависима от Белого дома и может определять кредитно-денежную политику без вмешательства исполнительной и законодательной ветвей власти.

Президент может уволить председателя ФРС, но только в случае если он пренебрегает своими обязанностями. За всю историю США еще не один глава ЦБ не был отправлен в отставку, при этом независимость ФРС позволяет принимать решения исходя из долгосрочного подхода, а не ради срочной политической выгоды.

Как Пауэлл реагирует на критику Трампа?

Джером Паэулл, полномочия которого истекают в мае 2026 года, напоминает о том, что у Трампа нет законных оснований, чтобы его уволить, поэтому он будет продолжать свою работу до истечения срока в должности. По словам председателя ФРС, он слишком сосредоточен на своей работе, чтобы обращать внимание на критику президента.

Что будет, если глава ФРС станет подчиняться Белому дому?

Уволить главу ЦБ США Трамп не может, однако у него есть возможность выбрать ”удобного” следующего председателя. Такое в истории Америки уже было в 1970-х годах, когда ФРС возглавлял Артур Бёрнс, назначенный президентом Ричардом Никсоном. Под давлением Никсона Бёрнс держал ключевую ставку на низком уровне, что в итоге привело к галопирующей инфляции, которая продолжалась почти до конца десятилетия.