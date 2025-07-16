Капсулы времени: 3 хорошо сохранившихся заброшенных исторических объекта Армении

Зачастую заброшки представляют собой разрушенные, разграбленные объекты, на месте которых со временем остаются лишь руины. В этой статье расскажем о заброшенных объектах Армении, состояние которых поражает своей сохранностью и производит впечатление капсул времени.

Заброшенная школа. Село Шрвенанц. Сюникская область. (Охраняется)

На востоке Сюникской области среди гор затерялось небольшое село Шрвенанц, в котором находится заброшенная школа.

Что было?

Школа была основана в 1901 году меценатом и промышленником Гаспаром Тер-Маргаряном, уроженцем села. Это было длинное и широкое двухэтажное каменное здание, расположившиеся на склоне. Несмотря на то, что школа не была рассчитана на большое число учащихся, в период расцвета, в ее стенах обучалось по 400 детей в две смены. Это было уединенное учебное заведение, покой которого, кажется, ничто не могло нарушить.

Что стало?

Школа закрылась в 2010 году ввиду сокращения числа учащихся. Армянская глубинка опустела, а потому содержание школы с учебными классами по 6 человек стало нерентабельным. Со временем неотапливаемое помещение стало приходить в упадок, однако нынешнее состояние школы поражает своей аутентичностью и сохранностью. В классах по-прежнему хранятся учебные материалы, мебель, атрибуты школьной жизни, а на стенах висят фотографии выпускников. Благодаря расположению на крутом склоне, школа недоступна села. Местные жители, когда-то учившиеся в этой школе, следят за зданием и надеются, что памятник архитектуры станет музеем.

Заброшенный ДК КАНАЗ. Ереван. (Охраняется)

В Ереване, по адресу проспект Азатутян, 19, сохранился Дом культуры легендарного Канакертского алюминиевого завода, на котором работал мастер Геворг, который когда-то откликнулся на призыв Париса Геруни изготовить 4000 оптических зеркал для первого мире радио-оптического телескопа РОТ-54/2.6.

Что было?

Шедевр советской архитектуры был построен в 1958 году по проекту архитекторов Соса Манукяна и Вилена Тоникяна. Фасад был выполнен в античном стиле с элементами армянской культуры. Строгие колонны дополнялись скульптурными капителями. Обе стороны фронтона украшали скульптуры рабочего и колхозницы. Завершалось внешнее убранство зубчатым карнизом, а также массивными арочными оконными проемами. Актовый зал с большой сценой и зрительскими ложами был рассчитан на 600 мест.

Что стало?

От своего ДК Канакертский алюминиевый завод избавился 1990-х, но здание не было разграблено. До середины нулевых бывшей дворец культуры, успел побыть торговой точкой, швейным предприятием и даже таксопарком. С 2007 года двери КАНАЗа окончательно закрылись и началась череда его перепродаж. Сначала здание было приобретено Министерством экономики Армении, затем было передано культурному фонду «Азбука искусства». В 2019 году было заявлено о начале реставрации здания, однако она так и не началась. Сегодня ДК КАНАЗ закрыт, но внутри всё сохранилось в прежнем виде, только кресла и сцена покрыты толстым слоем пыли.

Здание научно-технической библиотеки Армении. Ереван. (Охраняется)

В Ереване, по адресу Комитаса, 49/4, находится здание главной научно-технической библиотеки Армении, которая пока еще хранит тысячи страниц бесценных знаний.

Что было?

Республиканская научно-техническая библиотека была основанная в 1957 году в задании на улице Московян (Московской). В 1982 году она переехала по адресу проспект Комитаса, 49/4. Книгохранилище занимало сразу три этажа, а на остальных уровнях разместились читальные залы. Фонд библиотеки состоял из сотни тысяч книг, патентов на изобретения, а также терабайтов информации на разных носителях.

Что стало?

Библиотека закрылась в прошлом году. Пережив все невзгоды в истории постсоветской Армении, она была реорганизована 2 мая 2024 года на закрытом заседании правительства. Фонд, насчитывающий 22 миллиона экземпляров, было решено разбросать по другим хранилищам в целях оптимизации и передачи помещения другим владельцам. Перевозить библиотеку хотели этим летом, но пока так и не начали, а потому в книгохранилищах все также темно и прохладно, хотя и безлюдно.