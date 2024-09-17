Какое полнолуние в августе 2025: точная дата, название и на что обратить внимание

Полнолуние в августе издревле считалось символом перехода от лета к осени - сезону сбора урожая. С духовной точки зрения последнее полнолуние лета - время сдержанности и эмоциональной собранности. Когда и каким будет полнолуние в августе 2025 года - рассказываем в нашем материале.

Осетровая Луна

В последнее время принято каждому полнолунию давать своё название: эта традиция пришла к нам из США, точнее, от коренного населения Америки, которое внимательно следило за тем, что происходит с природой при каждом появлении ночного светила. Полнолуние в августе называется Осетровым или Осетровой Луной, потому что в последний месяц лета в озёрах Северной Америки самое большое количество этой рыбы.

Когда полнолуние в августе 2025 года?

Полнолуние последнего месяца лета наступит 9 августа в 10:54 утра по Московскому времени. К сожалению, увидеть его будет нельзя, поскольку Луна будет находиться за горизонтом. Восход Луны 9 августа произойдёт в 20:39 - тогда и можно будет полюбоваться полнолунием. Кроме того, почти полную Луну можно также будет наблюдать накануне, в ночь с 8 на 9 августа, а также через день после полнолуния, в ночь с 10 на 11 августа, поскольку наблюдателю диск Луны кажется полным в течение трёх дней, охватывающих период до и после полнолуния, которое, на самом деле, длится доли секунды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новолуние в августе 2025 года

После полнолуния 9 августа Луна начнёт убывать. Фаза Старой Луны продлится две недели до 23 августа, после чего начнётся новолуние. Молодая Луна в августовском небе появится в 09:06 по Московскому времени.

В каком знаке полнолуние в августе?

Полная Луна в августе 2025 года взойдет в Козероге, рядом с Денеб Альгеди - скоплением звёзд в ”хвосте” созвездия. С точки зрения астрологии, полнолуние в Козероге позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно, за счёт чего можно обрести баланс во всех сферах жизни.

Что нужно делать в полнолуние?

В древние времена полнолуние было временем ритуалов и обрядов: люди обращались за помощью к силам природы, надеясь получить их поддержку и защиту. Сегодня полнолуние тоже многими считается особенным временем, когда стоит уделить внимание своему здоровью и эмоциональному состоянию. Велнес-консультанты рекомендуют во время полнолуния:

не перетруждать себя физическими упражнениями;

следить за циклом сна и бодрствования

обращать внимание на давление и уровень сахара;

оказать поддержку нервной системе, в том числе с помощью йоги, медитаций и дыхательных практик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что может случиться в полнолуние?

Как таковых научных данных, которые могли бы подтвердить сколь-нибудь негативное воздействие полнолуния на человека нет, однако статистика, как ни странно, говорит об обратном. В частности, количество аварий на дорогах растет, как и количество пациентов в больницах. Возможно, связи с Луной здесь, на самом деле нет, однако лучше соблюдать большую осторожность в период полнолуния, особенно летом, которое считается сезоном травм и дорожных происшествий.

Что можно просить в полнолуние?

Многие верят в то, что Луна обладает необычным свойствами, особенно в период полнолуния. Сегодня психологи называют подобное приписывание качеств чему-либо иллюзорной корреляцией, между тем, Луна остается во многом загадочным объектом, и ученые, по большому счету, мало что могут сказать о том, как она воздействует или не воздействует на жизнь человека. Если хочется чего-то попросить в полнолуние, в этом нет ничего плохого. Более того, психологи даже рекомендуют ставить себе цели и задачи, при этом стараясь избегать негативного мышления, будь то в полнолуние или любой другой день.