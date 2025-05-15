Какие фестивали пройдут летом 2025 на Северном Кавказе?

Северный Кавказ с его природой и гостеприимством стал оптимальным местом проведения разного рода фестивалей. Расскажем, куда этим летом сходить в Карачаево-Черкессии и в Северной Осетии.

Гастрономический фестиваль «Медовые водопады»

Что: Туристический комплекс «Медовые водопады» готовится принять около 6000 гостей на фестиваль, приуроченный ко Дню России.

Медовые водопады — один из первых центров событийного туризма Карачаево-Черкессии. Уже много лет республика принимает фестивали, посвященные разным темам: от фотографий до лошадей.

В этом году гостей медовых водопадов ждут ярмарка лучших сыров Кавказа и Ставрополья, дегустация напитков «Солнечный Кавказ», музыкальный фестиваль бардовской песни, традиционные кавказские угощения - хычыны, шашлык, вина, айран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках фестивали пройдут мастер-классы от шеф-поваров, где можно будет узнать секреты приготовления знаменитых кавказских блюд.

Где: Туристический комплекс «Медовые водопады» находится по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район,80. В его состав входит гостиница, кафе, ресторан и музей «Карачаевское подворье».

Когда: 13,14 и 15 июня с 11:00 до 19:00.

Фестиваль ТЕХНОТАU

Летний фестиваль электронной музыки ТЕХНОТАU JAI («Технотау джай») станет своего рода продолжением зимнего фестиваля, проходившего здесь же – на горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкессии - с 30 декабря по 2 января. Тогда он собрал более 27 тысяч посетителей. Организаторы называют фестиваль воплощением лета, которое на карачаевском языке называется JAI (джай).

В программе фестиваля выступления 37 российских и зарубежных музыкантов. Хедлайнеры — Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид.

Выступления пройдут на двух площадках — на верхней станции канатной дороги «Союз» и на выкате южного склона трассы «Восток-1» на высоте 2550 метров над уровнем моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо музыкальных номеров программа фестиваля включает перформансы, спортивные активности, лаунж-зоны для общественного досуга.

Целью фестиваля заявлено развитие событийного туризма в регионе и повышение его привлекательности.

Где: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-он, с. Архыз, поселок Романтик

Когда: 3-5 июля с 10:00 до 01:00

Фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Что: В июле во Владикавказе во второй раз пройдет всероссийский театральный фестиваль драматических и кукольных театров. Его целью заявлено развитие и популяризация театрального искусства на Северном Кавказе.

Фестиваль откроется большим парадом физкультурников, который пройдет по проспекту Мира до Русского театра имени Евгения Вахтангова.

В день открытия зрители смогут увидеть спектакли уличных театров, вход на которые будет бесплатным. Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа предложат посетителям шесть театрализованных представлений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Основная программа стартует 7 июля. В ней будут представлены спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Элисты, Рязани.

Каждый фестиваль —не только показ работ, но и живое общение актеров, драматургов, театральных критиков и журналистов со зрителями. Местом таких образовательных мероприятий станет арт-кафе Дома Вахтангова, где пройдет интерактивные лекции.

Спектакли «Совершенно невероятное событие («Женитьба») московского театра Мастерская Петра Фоменко 7 июля и «Дорогой мистер Смит» петербургского театра на Садовой 9 июля продут на сцене филиала Мариинского театра по адресу улица Тхапсаева, 18.

Рязанский театр кукол покажет спектакль «Мэри Поппинс» 12 июля на сцене Театра имени Владимира Тхапсаева по адресу ул. Карла Маркса, 77.

Закроется фестиваль 13 июля большим праздничным концертом на главной площади Владикавказа — площади Свободы. На протяжении всего дня на различных площадках города будут выступать концертные коллективы со всей страны, а вечером гостей и жителей города порадует яркое световое и театральное зрелище в исполнении уличных шоу-театров.

На концерте-закрытии в 2024 году присутствовало более 10 тысяч зрителей. В этом году организаторы фестиваля надеются преодолеть эту планку.

Где: Владикавказ

Когда: с 6 по 13 июля