Международный фестиваль детского творчества приняла Шуша

Три сотни детей приняли участие в фестивале детского творчества Шуше. Его целью было укрепление взаимоотношений между детьми из разных тюркоязычных стран.

В азербайджанском городе Шуша 1 июня прошел международный детский творческий фестиваль "Шуша – культурная жемчужина единства тюркских народов". Его организатором выступило министерство науки и образования Азербайджана.

В мероприятии участвовали примерно 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Венгрии и других стран. Они представили музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

Целью фестиваля было дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между детьми, формирование условий для достойного представления ими истории и культуры своих стран.