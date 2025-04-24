На фестивале в Шуше с концертом выступил Полад Бюльбюль оглы

Сегодня в рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", проходящего в красавице Шуше, прошел концерт выдающегося азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюль оглы.

На VIII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", организованном Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана и проходящем в красавице Шуше, сегодня состоялся концерт выдающегося азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Полада Бюльбюль оглы.

Аккомпанировал ему Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, которым дирижировал Муртуза Бюльбюль, передает АЗЕРТАДЖ.

Концерт выдающегося певца начал Азербайджанский государственный ансамбль танца, который исполнил танец "Джанги" великого композитора Узеира Гаджибейли. Затем прозвучали различные произведения из богатого репертуара Полада Бюльбюль оглы, горячо любимые азербайджанской публикой.