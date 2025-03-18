Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" стартовал в Шуше

Очередной Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" начался сегодня в Шуше. Масштабное событие организовано Фондом Гейдара Алиева и Минкультуры Азербайджана.

Сегодня в Шуше начался очередной Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" – он организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева "О праздновании 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли", в 2025 году фестиваль посвящен 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

В рамках открытия фестиваля на Джыдыр-Дюзю состоялся концерт. Мероприятие началось с исполнения песни Узеира Гаджибейли "О Родина". Кроме того, зрители услышали другие произведения Узеира Гаджибейли, Арифа Меликова, Асефа Зейналлы, Афрасияба Бадалбейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Муслима Магомаева, Ниязи, Октая Зульфугарова и Тофига Гулиева.

На сей раз на фестиваль "Харыбюльбюль", наряду с местными творческими деятелями, приехали музыкальные коллективы и сольные артисты из других стран. Стоит отметить, что одна из ключевых целей фестиваля заключается в содействии развития культурного диалога, активизации обмена идеями и поддержке молодых музыкантов.

На сцену на концерте-открытии вышли артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции: Афаг Аббасова, Джахангир Новрузов, Экрем Поладов, Фатима Джафарзаде, Фархад Бадалбейли, Фарид Алиев, Илаха Рустамова, Инара Бабаева, Орхан Гусейнов, Махир Тагизаде, Мурад Адыгезельзаде, Полад Бюльбюль оглы, Юсиф Эйвазов из Азербайджана, Азамат Желтыргузов из Казахстана, Ферда Йетишер из Турции, а также танцоры Берфу Эльмас (Турция), Дайна Кыдыралиева (Кыргызстан), Эбру Эльмас (Турция), Эльдияр Марат оглу (Кыргызстан), Мустафа Чагатай Озмен (Турция), Нуржамал Молдогазиева (Кыргызстан), а также Азербайджанский государственный ансамбль танца, Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и балетная труппа театра, Азербайджанская государственная хоровая капелла.

Завтра, во второй день фестиваля, Полад Бюльбюль оглы выступит с концертом в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У. Гаджибейли. Выступление состоится также на Джыдыр-дюзю. Дирижировать будет Муртуза Бюльбюль.

Кроме того, в воскресенье на Джыдыр-дюзю пройдет концерт произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, которые будут исполнены студентами факультета искусств Карабахского университета.

Напомним, музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который получил название в честь цветка-символа города Шуша, проводится с 1989 года. Во время армяно-азербайджанского конфликта основные концерты проводились в Агдаме, Барде и Агджабеди. После победы Азербайджана в Отечественной войне фестиваль "Харыбюльбюль" вернулся в Шушу.