Какая армия у Северной Кореи: на каком месте в мире, численность и  вооружения

На днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил успехи национальной армии, при этом подчеркнув, что вооруженные силы страны подтверждают свою репутацию на мировой арене. Насколько сильна северокорейская армия и что у нее на вооружении - рассказываем в нашем материале.

Самая скрытная армия в мире

Северная Корея фактически не рассказывает о своей армии, а посмотреть на вооружения страны можно только на фотографиях и видео с военных парадов, которые периодически проводятся в государстве. Практически все сведения, которые есть об армии Северной Кореи, обеспечиваются южнокорейскими источниками, в том числе перебежчиками.

Последний крупный конфликт, в котором участвовали северокорейские военные, война во Вьетнаме, между тем, на вооружённые силы страна тратит огромные средства: по некоторым оценкам, до четверти собственного ВВП, составляющего около $ 27-30 млрд. Для многих жителей Северной Кореи служба в армии - возможность подняться по социальной лестнице, поскольку только отслужив в ВС, можно поспать в правящую Трудовую партию, что обеспечивает более высокий статус в стране.

Какая численность у северокорейской армии?

Армия Северной Кореи, которая годами осуществляет политику ”вооружённые силы на первом месте”, огромная. Численность ВС Северной Кореи оценивается более чем в 1,3 млн военнослужащих. По этому показателю армия страны на четвёртом месте в мире после армий Китая, Индии и США. Количество резервистов в стране составляет 600 тысяч человек, еще 5,7 млн человек состоят в Рабоче-крестьянской Красной гвардии - военизированной организации самообороны.

Как устроена армия Северной Кореи?

По данным сайта Warpower, (Состав армии Северной Кореи представлен следующими видами войск:

сухопутными войсками численностью в 1,2 млн человек;

военно-воздушными силами численностью в 110 тысяч человек;

военно-морскими силами численностью в 60 тысяч человек.

около 7 тысяч военнослужащих задействованы в выполнении кибер-операций.

Северокорейская армия или Корейская народная Армия (КНА), как она официально называется, имеет жёсткую иерархическую структуру.

Сколько служат в армии Северной Кореи?

Все мужчины Северной Кореи в возрасте от 17 до 30 лет обязаны проходить военную службу, срок которой варьируется от 8 до 10 лет. Из-за такого длительного прохождения военной подготовки северокорейские солдаты считаются одними из самых опытных в мире. Что касается службы женщин, ряд источников утверждают, что с 2015 года она обязательна для всех девушек в возрасте от 17 до 20 лет, а срок их службы составляет 5 лет. Большая часть военных служит вдоль 250-километровой границы с Южной Кореей - демилитаризованной зоной, другие задействованы на строительных объектах.

Кто командует Корейской народной армией?

Верховный главнокомандующий армии КНДР - лидер страны, Ким Чен Ын. В 2012 году он получил звание маршала армии. Руководит армией Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи.

Насколько сильна армия Северной Кореи?

Ответить на вопрос ”насколько сильная армия Северной Кореи” довольно сложно, поскольку вооружённые силы страны, на самом деле, не совсем обычные. В рейтинге самых сильных армий мира 2025 года северокорейские ВС занимают 34е место между Аргентиной и Бангладеш. В свою очередь, армия соседнего государства, Южной Кореи занимает пятую строчку рейтинга. Считается, что техника Корейской народной армии устаревшая, что значительно ослабляет её позиции, между тем у страны есть ядерное оружие, а её спецотряды специализируются на наступательных операциях.

Какая техника у северокорейской армии?

На вооружении у северокорейской армии есть:

более 9 тысяч танков и боевых машин, значительная часть которых стареет и нуждается в техническом обслуживании;

почти тысяча воздушных средств, включая самолёты-перехватчики, истребители, бомбардировщики, воздушные средства поддержки и учебные средства. Большая их часть значительно устарела;

более 500 кораблей, в том числе 19 субмарин, а также фрегаты, корветы и минный катер. Почти все военно-морские средства устарели и нуждаются в техническом обслуживании.

В настоящее время Северная Корея активно обновляет свой арсенал, в том числе за счёт модернизации военных судов, танков, а также создания новейших дронов, работающих на искусственном интеллекте.

Ракеты Северной Кореи

Если большинство единиц техники Корейской народной армии устарели и пока что едва ли смогут составить конкуренцию оснащенным по последнему слову армиям, в том числе и Южной Кореи, то ракеты Северной Кореи вызывают страх и опасения всего мира. Сколько именно баллистических ракет у КНДР точно неизвестно (предположительно 40), однако все они современные, с большим радиусом действия, от 1,5 до 17,5 тысяч километров, и могут быть оснащены ядерными боеголовками.