Как с 1 марта устроиться на работу в Грузии? Что изменилось для неграждан?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

1 марта вступает в силу новая редакция закона Грузии «О трудовой миграции», которая подводит черту под либеральным законодательством, действовавшим в этой сфере. Расскажем, кто и как теперь может устроиться на работу и сколько должен это заплатить.

С сегодняшнего дня все иностранцы, не имеющие вида на жительство (ВНЖ) обязаны получать специальное разрешение для трудоустройства. Причем на некоторые профессии для мигрантов вводится полный запрет. Изменение государственного подхода вызвано многочисленными протестами со стороны местных работников, однако новые правила сталкиваются с жесткой критикой сторонников свободного рынка.

Уголовная ответственность за трудоустройство

По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, желающие получить работу в Грузии иностранцы обязаны получить специальное разрешение, которое будет распространяться только на те сферы деятельности, где не хватает квалифицированных кадров. На позициях, где есть запрос со стороны грузинских граждан, трудоустройство иностранцев будет резко ограничено и даже сведено к нулю. Нарушители этого правила, как работодатели, так и работники, будут нести административную и даже уголовную ответственность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три запретные профессии

Новая редакция закона, принятая парламентом, сопровождается специальным указом премьер-министра, согласно которому иностранцы ни при каких обстоятельствах не смогут работать в Грузии курьерами по доставке товаров, таксистами и гидами.

Раньше в многочисленных грузинских маркетплейсах и в деливери-компаниях очень часто трудоустраивались индусы и пакистанцы, которые учатся в грузинских вузах медицинского профиля. Среди таксистов можно было встретить жителей южных регионов РФ, в том числе Серверной Осетии, а туристические группы из России сопровождали российские гиды.

Местные профессионалы жаловались на нечестную конкуренцию, устраивали акции протеста, в том числе у резиденции премьер-министра.

Как получить разрешение на работу в Грузии?

Согласно разъяснениям Государственной канцелярии Грузии, любой иностранец, имеющий ВНЖ в Грузии, может трудоустроится без специального разрешения за исключением трех запретных профессий, а остальные должны получить разрешение (лицензию) Министерства труда и здравоохранения.

Соискателю необходимо пройти обязательное видео интервью и оплатить госпошлину: 200 лари ($74) за стандартное рассмотрение прошения или 400 лари ($148) за ускоренное. Лицензию аннулируют, если иностранец покинет Грузию больше, чем на полгода.

Работодатель обязан разместить объявление о вакансии на 10 дней в службе занятости. Только если подходящих грузинских кандидатов не найдут, можно будет взять на работу иностранца.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Квоты и исключения

Правительство выделяет квоты для иностранцев по профессиям. ️Курьеры, таксисты и гиды попадают под "нулевую квоту". Но есть исключение для компаний с международным статусом, например Yandex-такси.

200 квот в течение года предусмотрено для иностранных инструкторов по лыжам и для некоторых других профессий, где ценится опыт и высокий уровень специализации.

Грузинские либертарианцы выступили против

Большинство грузин приветствуют нововведения, поскольку считают, что отныне иностранцы «не смогут отнимать у них работу». Но некоторые политики усматривают в инициативах правительства покушение на основы рыночной экономики и свободного предпринимательства.

Основатель либертарианской партии «Гирчи», один из лидеров коалиции «За перемены», занявшей первое место среди оппозиционных партий на парламентских выборах 2024 года, Зураб Джапаридзе уверен, что новый закон противоречит фундаментальным принципам рыночной экономики и приведет к нечестной конкуренции, подорожанию продуктов и услуг, поскольку иностранцы принимали способствовали росту экономики Грузии, а теперь этот рост будет замедлен.

Впрочем, власти Грузии уже приняли долгосрочное политическое решение, ориентируясь в большей степени на малоимущее население, страдающее от безработицы и проблем с трудоустройством.