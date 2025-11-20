Как менялся Северо-Осетинский драматический театр за 90 лет?

В этом году Северо-Осетинскому государственному академическому драматическому театру исполнилось 90 лет: его первый спектакль состоялся 10 ноября 1930 года. Расскажем, как формировалась труппа, складывался репертуар, какие режиссеры руководили театром, какие спектакли они ставили.

Как создавался Северо-Осетинский государственный драматический театр?

История профессионального национального драматического театра в Северной Осетии началась в 1931 году. Главным инициатором создания осетинской театральной студии при ГИТИСе был первый в республике профессиональный актер Борис Тотров. Начался отбор талантливой молодежи из разных драмкружков, приехавшая из Москвы специальная комиссия выбрала из 100 претендентов 30 самых способных, которые в ноябре 1931-го отправились на учебу. Вместе с ними в столицу в качестве ассистента по технике осетинской речи поехал и Тотров. Художественным руководителем студии стал знаменитый мхатовский актер и режиссер Виктор Станицын, также со студентами занимались режиссер-педагог, артист МХАТа Иосиф Раевский и недавняя выпускница режиссерского факультета ГИТИСа Елена Маркова. Вместе с ними осетинская группа работала над четырьмя дипломными спектаклями: "Лгун" Карло Гольдони, "Летающий доктор" Жана-Батиста Мольера, старинный французский фарс "Адвокат Патлен" и "Платон Кречет" Александра Корнейчука.

В июне 1935 года молодые актеры, их преподаватели и театральный художник Аркадий Самбур приехали в Орджоникидзе (так тогда назывался Владикавказ) и начали готовиться к открытию первого сезона.

Как открывали театр?

Основу репертуара нового театра составили четыре дипломные постановки, а первый спектакль — "Платон Кречет" — был сыгран 10 ноября 1935 года. Елена Маркова, ставшая главным режиссером труппы, вспоминала это время так:

Открытие театра состоялось в Доме офицеров, поскольку своего зала у нас не было. Потом в течение года сделали пристройку к Русскому театру, и мы получили свой репетиционный зал, а играли в очередь с русской труппой два раза в неделю

Параллельно начала работать театральная студия, в которой преподавали сами актеры и Маркова, а ее сестра Татьяна, которая была балериной, вела занятия по сценическому движению.

Вскоре труппа пополнилась: к Соломону Таутиеву, Владимиру Баллаеву, Серафиме Икаевой, Петру Цирихову, Маирбеку Цаликову, Анне Дзукаевой и другим выпускникам ГИТИСа присоединились Владимир Тхапсаев и Варвара Каргинова, которые занимались в студии Русского театра, и воспитанники студии Осетинского театра, в числе которых были Николай Саламов, Тамара Кариаева, Константин Сланов, Елена Туменова.

Какие режиссеры возглавляли театр?

Елена Маркова возглавляла театр до 1939-го и в 1944-1948 годах, стала заслуженной артисткой Северо-Осетинской АССР, потом руководила другими труппами и получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Среди своих постановок в Орджоникидзе она выделяла шекспировского "Короля Лира" с Тхапсаевым в главной роли и пушкинского "Каменного гостя" с Таутиевым и Кариаевой.

Свое пятилетие театр отмечал с новым главным режиссером Василием Фотиевым. 17 марта 1940 года он представил спектакль "Васса Железнова" Максима Горького, а 28 декабря состоялась премьера еще одной его постановки — "Отелло". Для Тхапсаева главная роль в этой шекспировской трагедии стала визитной карточкой: актер исполнял ее в разных городах Советского Союза, ездил на гастроли в Монголию. Потом он сыграл еще двух шекспировских героев — короля Лира и Макбета, стал одним из самых известных актеров Северо-Осетинского драматического театра, получил звание народного артиста СССР, Государственную премию Северной Осетии имени Коста Хетагурова и Государственную премию РСФСР имени Станиславского.

Много лет театр возглавляла Зарифа Бритаева — дочь основоположника осетинской национальной драматургии Елбыздыко Бритаева, выпускница ГИТИСа и первый в республике профессиональный режиссер. Известность ей принесли спектакли "Любовь Яровая" Константина Тренева, "Тартюф" Мольера, шекспировские "Отелло", "Много шума из ничего", "Двенадцатая ночь", "Ромео и Джульетта", "Чермен" Григория Плиева, "Враги" и "Перед грозой" Езетхан Уруймаговой. Бритаева была удостоена званий заслуженного деятеля искусств Северо-Осетинской АССР и РСФСР и народной артистки РСФСР, получила Государственную премию Северной Осетии.

Еще один многолетний руководитель театра — режиссер, драматург и переводчик, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР Георгий Хугаев. За постановку шекспировского "Тимона Афинского" он в 1984 году был отмечен Государственной премией РСФСР. Режиссеру принадлежит идея фестиваля национальных театров "Сцена без границ", который впервые состоялся во Владикавказе в 2000 году. В 2003-м Хугаев получил Государственную премию Северной Осетии, а на следующий год стал лауреатом всероссийской театральной премии "Золотая маска" в специальной номинации "За честь и достоинство".

В 1993 году театру было присвоено звание академического и имя Владимира Тхапсаева. В 2000-м труппа представила премьеру спектакля "Горькие рифмы" о жизни основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Его создатели — драматурги Казбек Мецаев и Борис Черчесов, режиссер Роза Бекоева, художник Зинаида Дзахова и исполнитель главной роли Анатолий Галаов — были отмечены Государственной премией республики.

Нынешний художественный руководитель театра Гиви Валиев — выпускник актерского отделения факультета искусств Северо-Осетинского государственного университета и режиссерского факультета ГИТИСа, народный артист Северной Осетии, заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Одна из его первых постановок — "Прощай, овраг!" Константина Сергиенко — в 2015 году на фестивале "Сцена без границ" победила в номинации "Лучший спектакль", в 2021-м спектакль Валиева "Ромео и Джульетта" участвовал в фестивале национальных театров в Махачкале, и его автор был признан лучшим режиссером. Свою версию "Короля Лира" постановщик представил 18 февраля 2023 года, спектакль получил несколько номинаций на "Золотую маску", а исполнитель главной роли Алан Албегов стал лауреатом в номинации "Драма/Мужская роль". Премьера спектакля "Газдановы" по пьесе Тотраза Кокаева состоялась 18 июля 2024 года, эта работа художественного руководителя Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева вошла в лонг-лист "Золотой маски" и стала дипломантом премии.