Как "Фатима" Коста Хетагурова стала фильмом и балетом

Поэму "Фатима" Коста Хетагуров написал в конце 80-х годов XIX века, а в XX и XXI веках ее герои обрели новую жизнь на киноэкране и балетной сцене. Расскажем, кто поставил фильм "Фатима" и кто исполнил в нем главные роли, как проходила работа над одноименным балетом и какие награды получили его создатели.

Когда впервые была опубликована поэма Коста Хетагурова "Фатима"?

Поэма "Фатима", имеющая подзаголовок "Кавказская повесть" и рассказывающая о трагической судьбе молодой горянки, — одно из самых известных произведений Коста Хетагуров. Поэт работал над ней в конце 1880-х годов, впервые "Фатима" была опубликована в № 22-24 ставропольской газеты "Северный Кавказ" за 1889 год, а в 1895-м появилась вторая редакция поэмы. Специалисты, занимающиеся творчеством Хетагурова, отмечают в ней влияние "Демона" Михаила Лермонтова и одной из пушкинских "южных поэм" — "Братья разбойники".

Как снимали фильм "Фатима"?

Идея экранизировать "Фатиму" принадлежала выпускнику ВГИКа, оператору, режиссеру и сценаристу Владимиру Валиеву (Валишвили). Автор фильма рассказывал, что в сочинении Хетагурова его "привлекло многое: и поэтичность произведения, и его демократическая направленность, и вечно живая тема верности долгу, семье, и острый захватывающий сюжет".

Сценарий "Фатимы" написал известный режиссер Семен Долидзе, вместе с Валиевым он стал и постановщиком картины. На главные роли были утверждены

Владимир Тхапсаев, Тамара Кокова, Отар Мегвинетухуцеси и Гиули Чохонелидзе. В апреле 1957 года создатели "Фатимы" побывали в Северной Осетии и выбрали места для натурных съемок, а в мае началась работа в павильонах "Грузия-фильма". Премьера картины состоялась в октябре 1958 года одновременно в столицах Северной и Южной Осетии, а в 1959-м исполнительница роли Фатимы Тамара Кокова получила приз Всесоюзного кинофестиваля. В октябре 1965 года поэт и публицист Реваз Асаев сделал осетинский дубляж фильма, и в декабре Валиев уже привез в Северную Осетию первую копию новой версии. Долгое время этот вариант считался утерянным, и в 2019 году в Осетинском драматическом театре во Владикавказе "Фатима" была представлена в новом дубляже, этот показ приурочили к 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова.

Как создавался балет "Фатима"?

Балет "Фатима" в 1986 году создала Жанна Плиева. Ленинградскую консерваторию она окончила и как пианистка, и как композитор, написала симфонии, оперу, камерные, вокальные, хоровые и инструментальные произведения, музыку к фильмам и спектаклям, а в 2002 году за балет "Небесное зеркало" была удостоена Государственной премии России.

Либретто "Фатимы" сочинил Анатолий Азаревич, который в то время являлся главным режиссером Юго-Осетинского государственного драматического театра.

В октябре 2021 года в филиале Мариинского театра в Северной Осетии приступили к созданию спектакля.

Этому моменту предшествовала долгая техническая работа, так как музыка к балету "Фатима" существовала в виде рукописи, которая была не совсем ясна. Семь месяцев мы только разбирали ее, делали цифровую версию

— дирижер-постановщик Георгий Албегов

Художественным руководителем постановки стал Валерий Гергиев, в Петербурге знаменитый дирижер вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра записал музыку балета. А потом над "Фатимой" начали работать главный балетмейстер и главный художник владикавказского Мариинского Валерий Суанов и Давид Найфонов, а также режиссер, тогдашний художественный руководитель Юго-Осетинского госдрамтеатра Тамерлан Дзудцов.

В каких театрах был показан балет?

Премьерные показы "Фатимы" состоялись на сцене Театра оперы и балета во Владикавказе 11 и 12 ноября 2023 года. Через два месяца артисты из Северной Осетии приехали в Цхинвал, на родину композитора. 22 января 2024-го, в годовщину смерти Плиевой, был объявлен спектакль, посвященный ее памяти. Билеты раскупили за два часа, решено было устроить в тот же день еще один показ. Билеты на него распродали тоже очень быстро, так что оба представления прошли с аншлагом.

В октябре, когда в Москве проводились Дни культуры Северной Осетии, балет исполнили в Большом театре, и этот спектакль посвятили 165-летию со дня рождения Коста Хетагурова. В ноябре артисты владикавказского театра приехали на гастроли в Петербург и станцевали "Фатиму" в Мариинском.

В 2024-м создатели балета Валерий Суанов, Георгий Албегов и Давид Найфонов были удостоены Государственной премии Северной Осетии имени Коста Хетагурова. В том же году Суанов стал заслуженным деятелем культуры Южной Осетии и заслуженным артистом Северной Осетии, а Албегов получил звание заслуженного деятеля культуры Южной Осетии.