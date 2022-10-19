Первый в осетинской литературе: Коста Хетагуров — поэт, просветитель, публицист

Коста Хетагуров вошел в историю культуры как основоположник осетинской литературы и осетинского литературного языка, выдающийся просветитель, первый в Осетии профессиональный художник. Расскажем, где он учился, какие главные произведения создал, как в разных странах сохраняют память о писателе и общественном деятеле.

В какой семье родился Коста Хетагуров?

Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года в осетинском селе Нар. Оно, как вспоминал писатель, находилось "высоко в Кавказских горах, на скалистом выступе, и когда рассеивается туман, он напоминает корабль посреди вековых нагромождений хребтов, горных расщелин, тесных ущелий".

Его отец — Леван Хетагуров — поступил на военную службу в 1840-м, в разные годы участвовал в военных действиях на Кавказе, Венгерской кампании, Крымской войне, в составе конно-горского дивизиона служил в Варшаве. В отставку он ушел в чине подпоручика, за боевые заслуги кроме разных наград получил землю в Карачаево-Черкесии и основал там село Георгиевско-Осетинское.

О своей матери Коста Хетагуров рассказывал так: "Мария Гавриловна Хетагурова-Губаева была дочерью прапорщика русских войск, умерла, когда мне было два года, и меня в большой любви воспитывала Чензе Хетагурова — дальняя родственница по отцовской линии, женщина золотого сердца и доброго нрава".

Коста Хетагуров — художник

Учился Коста сначала в церковно-приходской школе в родном селе, потом в мужской прогимназии во Владикавказе и Ставропольской губернской гимназии.

Он с детства хорошо рисовал, по ходатайству педагогического совета Ставропольской гимназии получил стипендию и в 1881 году поступил в Петербургскую академию художеств. Коста занимался в классе живописи, а затем перешел в гипсово-фигурный класс, которым руководил известный художник и педагог Павел Чистяков. Однако окончить академию Хетагурову не удалось: прекратилась выплата стипендии, и летом 1885 года он покинул Петербург. Во Владикавказе и Ставрополе Коста занимался церковной живописью, оформлял театральные постановки, писал портреты и пейзажи, организовывал выставки своих работ.

Хетагуров стал основоположником станковой и фресковой живописи и декоративно-оформительского искусства в Осетии и среди других горских народов Северного Кавказа. "Перевал Зикара", "Скорбящий ангел", "К источнику", "Тебердинское ущелье" и другие его картины находятся в Северо-Осетинском республиканском художественном музее.

Коста Хетагуров — поэт и писатель

Писать стихи на осетинском и русском языках Хетагуров начал еще в Ставропольской гимназии, занятия литературным творчеством продолжил в Петербурге. 28 августа 1889-го на открытии памятника Михаилу Лермонтову в Пятигорске он выступил с речью и прочитал свое стихотворение "Перед памятником", в том же году была создана поэма "Фатима". В 1893-1897 годах Хетагуров работал в Ставрополе в газете "Северный Кавказ": сначала был просто сотрудником, а потом редактором и соиздателем. Там выходили его поэмы "Кому на Руси живется весело", "Перед судом", "Се человек", пьеса "Дуня", стихи, рассказы, статьи. Хетагуров стал известным литератором, его произведения печатались также в газетах "Казбек", "Терские ведомости" и других изданиях.

Все эти годы Хетагуров писал не только на русском, но и на осетинском языке, однако опубликовать эти свои произведения не мог: тогда еще не было периодической печати на осетинском языке. Готовить к изданию поэтический сборник "Осетинская лира" ("Ирон фӕндыр") на осетинском языке он начал еще в 1893 году, завершил эту работу летом 1898-го и передал рукопись Георгию Баеву — юристу и общественному деятелю, который занимался организацией осетинского книгоиздания. Сборник, состоящий из 50 стихотворений, вышел 15 мая 1899 года во Владикавказе, его публикация ознаменовала рождение осетинской литературы и осетинского литературного языка. С 2003 года в Северной Осетии 15 мая отмечают День осетинского языка и литературы.

Коста Хетагуров — просветитель и общественный деятель

Хетагуров известен и как просветитель, который развивал образование, проводил выставки и музыкально-литературные вечера. В 1891 году во Владикавказе он возглавил протест местной интеллигенции против закрытия Ольгинской женской школы — единственного учебного заведения для горянок. Школу удалось сохранить, однако Хетагуров был выслан из Терской области. Поэт уехал в Георгиевско-Осетинское, потом работал конторщиком на серебро-свинцовом руднике в Карачае, помогал неграмотным сельским жителям: писал прошения в разные инстанции, выступал доверенным лицом, когда необходимо было решить земельные вопросы, а в Ставрополе участвовал в работе благотворительного Общества по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области. Его статьи, посвященные женскому образованию, публиковались в "Северном Кавказе" и "Санкт-Петербургских ведомостях".

Последние годы поэт провел в отцовском доме в Георгиевско-Осетинском, там он и скончался 1 апреля 1906 года. Хетагурова похоронили рядом с отцом, но вскоре по настоянию осетинской общественности перезахоронили во Владикавказе, рядом со старейшим в городе православным храмом — церковью Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как в разных странах сохраняют память о Коста Хетагурове?

В честь Коста Хетагурова названы основанное его отцом село Георгиевско-Осетинское, а также села в Северной и Южной Осетии.

Во Владикавказе имя поэта носят Центральный парк культуры и отдыха, проспект, есть еще историческая старая улица Коста Хетагурова. Улицы Хетагурова есть и в других городах и селах Северной Осетии, а также в Цхинвале, Черкесске, Ставрополе, Пятигорске, Нальчике, Херсоне, Уфе, Кырджали и других городах.

Музеи, посвященные жизни и творчеству поэта, открыты на его малой родине, в селе Нар, во Владикавказе и Цхинвале. Памятники ему установлены в Северной и Южной Осетии, Петербурге, Плиске и других городах.

Имя Хетагурова присвоено Северо-Осетинскому государственному университету, Музею осетинской литературы во Владикавказе, Юго-Осетинскому государственному драматическому театру в Цхинвале.

В Северной Осетии есть Государственная премия имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства, а в Южной Осетии Государственную премию его имени присуждают за достижения в области литературы, искусства, публицистики, осетинской филологии и исторических наук.