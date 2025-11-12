Как Абрам Роом экранизировал Анри Барбюса в Азербайджане

Фильм "Привидение, которое не возвращается" Абрам Роом поставил по новелле Анри Барбюса. Съемки проходили летом 1928-го в Азербайджане, а на следующий год картина вышла на экраны. Расскажем, как выбирали натуру, кто исполнил главные роли и как экранизацию оценил сам Барбюс.

Как возникла идея фильма?

Автор известных антивоенных романов, лауреат Гонкуровской премии Анри Барбюс симпатизировал Советскому Союзу, был членом Французской компартии. В 1927 году он впервые приехал в Москву, посетил студию "Совкино" и познакомился с Абрамом Роомом. Режиссер, недавно завершивший работу над фильмом "Третья Мещанская", искал литературную основу для следующей картины. Он попросил Барбюса написать сценарий или дать согласие на экранизацию одного из своих произведений. Писателя заинтересовало это предложение, и через некоторое время он прислал Роому три новеллы. Режиссер выбрал "Свидание, которое не состоялось", объяснив, что это сочинение "строилось на прекрасном, остром и напряженном сюжете". Действие происходило в неназванной латиноамериканской стране, ее законы позволяют человеку, проведшему в тюрьме десять лет, выйти на день на свободу. При этом за ним наблюдает полицейский агент, у которого есть право стрелять в того, кто не возвращается в срок.

Как создавался сценарий?

Роом предложил прочитать "Свидание, которое не состоялось" известному кинодраматургу и теоретику кино Валентину Туркину, сценаристу популярных фильмов того времени "Закройщик из Торжка", "Девушка с коробкой" и "Коллежский регистратор". По новелле Барбюса он написал сценарий "Привидение, которое не возвращается". Туркин сохранил историю заключенного революционера Хозе Реаля, но изменил финал: у Барбюса он возвращался в тюрьму, а в сценарии герой скрывается от сыщика и уходит в подполье, чтобы возглавить стачку нефтяников.

Исполнители главных ролей и другие участники творческой группы

Роль Хозе Реаля сыграл актер, режиссер и художник Борис Фердинандов, в разные годы служивший в Московском Художественном театре, Театре музыкальной драмы в Петербурге и московском Камерном театре, ставивший спектакли во многих городах Советского Союза.

В роли Клеманс, жены Реаля, снялась Ольга Жизнева. Ее театральная карьера началась в Петербурге, а продолжилась в московском театре "Комедия" (бывшем Театре Корша). Там в 1924-м на актрису обратил внимание режиссер Яков Протазанов и предложил сниматься у него. В 1925-1926 годах Жизнева сыграла в трех его фильмах: в комедиях "Закройщик из Торжка" и "Процесс о трех миллионах" и драме "Его призыв".

Роль сыщика исполнил Максим Штраух. Он дебютировал в Первом рабочем театре Пролеткульта в Москве, а потом стал актером и режиссером-ассистентом фабрики "Госкино" в Ленинграде (теперь это киностудия "Ленфильм").

С оператором Дмитрием Фельдманом Роом создал два своих предыдущих фильма — "Ухабы" и "Третья Мещанская". С "Ухабов" началось сотрудничество режиссера с художником Виктором Аденом. И Фельдман, и Аден в 1930-х еще вернутся на Южный Кавказ и будут работать на киностудиях Азербайджана, Армении и Грузии.

Как проходили съемки?

В Баку экспедиция "Совкино" приехала летом 1928 года. Декорацию большой тюрьмы, в которой находился Хозе Реаль, построили на одной из городских площадей, а потом авторы фильма отправились выбирать подходящие локации для других эпизодов: нужны были "нефтяные промыслы и загородная натура, растрескавшаяся, выжженная солнцем и продутая знойными ветрами земля", перечислял режиссер. Поиски продолжались около двух недель, постановщики "уже отчаялись".

И только случайно нашли за станцией Эйбат большую, вернее, грандиозную площадь в три километра, бывшее морское дно, — ровную и прямую, как биллиардный стол, с потрескавшейся от жары почвой. Из края в край этой гигантской площади шла труба бакинско-батумского нефтепровода. Эта труба, материально оформлявшая почти все натурные кадры, как нельзя лучше смыслово подчеркивала их нефтяное происхождение и нефтяную принадлежность

— Роом

Неожиданно приехавший в Баку Барбюс одобрил и декорации, и постановочные детали, а увидев исполнителей главных ролей, "узнал" в них своих героев. Через месяц съемки завершились, группа вернулась в Москву и приступила к монтажу. Весной следующего года на киностудии состоялась новая встреча с автором новеллы. Черновым вариантом "Привидения, которое не возвращается" он остался доволен, охарактеризовав увиденное как "волнующие отрывки".

Когда состоялась премьера?

Фильм впервые показали в Берлине осенью 1929-го, а премьера в СССР состоялась 15 марта следующего года. В "Правде" была опубликована обстоятельная рецензия Барбюса, который отметил, что постановщики "создали полную глубины драму".

С точки зрения художественной и технической виденное мною производит сильное и прекрасное впечатление

— писатель

Специалисты считают "Привидение, которое не возвращается" одной из лучших советских картин 1920-х годов. Когда в СССР наступила эра звукового кино, работа Роома стала одним из первых немых фильмов, озвученных специально для повторного проката. Премьера этой версии состоялась 22 июня 1933 года. В 1968-м киноленту отреставрировали, ее часто включают в программы ретроспектив международных кинофестивалей.