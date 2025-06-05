Израиль помог Ирану решить афганскую проблему?

Михаил Богданов

В тени недавнего открытого военного противостояния с Израилем Иран развернул другую, менее заметную, но куда более массовую операцию. Ее цель – сотни тысяч афганских беженцев, нашедших временное пристанище на иранской земле. Как под предлогом борьбы со шпионажем в пользу «сионистского режима» Тегеран ведет беспрецедентную по масштабам и скорости операцию?

Почему афганцы массово покидают Иран?

Приход к власти движения «Талибан» в Афганистане в августе 2021 года вызвал обеспокоенность в Иране. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), почти полмиллиона афганцев пересекли границу, спасаясь от преследований, экономического коллапса и гуманитарной катастрофы на родине. Они пополнили и многочисленную диаспору афганцев в Иране, многие из которых жили там годами, часто в тяжелых условиях и с неопределенным статусом.

Однако ситуация резко изменилась после эскалации конфликта между Ираном и Израилем в июне 2025 года: афганцы массово покидают Исламскую республику. Пока иранские официальные лица не комментируют причины происходящего, недружественные Ирану СМИ строят свои версии. Как отмечает The Telegraph, иранские власти, столкнувшись с необходимостью реагировать на беспрецедентный для страны удар со стороны Израиля и внутренним напряжением, нашли «удобный» выход для направления общественной ярости. Мишенью стало самое уязвимое и бесправное меньшинство – афганские мигранты.

Молниеносная операция Тегерана

Цифры, предоставленные ООН, рисуют шокирующую картину. За прошедший месяц Иран насильственно депортировал почти 450 тыс. афганских беженцев. Но истинный масштаб операции становится ясен при анализе динамики:

До конфликта с Израилем ежедневно депортировали 2 тыс. человек.

Во время и после 12-дневного конфликта - 30 тыс. человек в день.

Это 15-кратное увеличение скорости выдворения. Только за последние несколько дней, как сообщает УВКБ ООН, депортации затронули более 114 тыс. человек.

Шпионаж?

Ключевым инструментом этой кампании стало обвинение в шпионаже в пользу Израиля. Иранские государственные СМИ и официальные лица все чаще заявляют о задержании «агентов Моссада» среди афганского населения. Правозащитные организации и наблюдатели, однако, видят в этом удобный предлог для массовых зачисток.

Родина ждет?

Депортация сотен тысяч человек в Афганистан, где гуманитарная ситуация остается одной из худших в мире, сама по себе - гуманитарная катастрофа. Страна погружена в глубокий экономический кризис, страдает от засухи и не в состоянии обеспечить базовые потребности своего населения, не говоря уже о сотнях тысяч возвращенцев.

Многие из депортированных не имеют связей, дома и средств к существованию в Афганистане. Многие рискуют стать жертвами преследований со стороны властей (в первую очередь, этнические и религиозные меньшинства, бывшие государственные служащие или военные прежнего правительства), голода и нищеты. Женщины и дети, составляющие значительную часть беженцев, особенно уязвимы.

Почему нет международной реакции?

УВКБ ООН неоднократно выражало озабоченность масштабами и методами депортаций, напоминая о принципе non-refoulement (невыдворения), запрещающем возвращать людей в страны, где им угрожает опасность. Организация призывает Иран соблюдать международное право и обеспечить доступ к процедурам предоставления убежища. Однако реакция мира остается сдержанной. Сложная геополитическая обстановка, санкции против Ирана и фокус на другие кризисы оставляют страдания сотен тысяч афганцев без внимания международного сообщества.