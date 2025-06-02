Из Ирана в Афганистан отправится первый в истории пассажирский поезд

Из иранского Хафа в афганский Герат в середине месяца будет запущен первый пассажирский поезд.

Между Ираном и Афганистаном будет запущен первый в истории пассажирский поезд. Состав будет курсировать между городом Хаф в Иране и Гератом в Афганистане, передают СМИ.

"Первый пассажирский поезд начнет через 10 дней ходить из Хафа в Герат. Запуск поезда является важным шагом на пути к облегчению передвижения граждан и укреплению экономических и культурных связей между Афганистаном и Ираном"

– "Салам Ватандар"

Также в Иране рассказали о планах запуска регулярного сообщения между Мешхедом и Гератом. По словам замминистра дорог и городского развития Джаббара Али Закери, железнодорожный состав будет запущен в течение двух недель.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран планирует инвестировать порядка $5 млрд в добычу ресурсов в Афганистане. Иран намерен заняться разработкой месторождений железной руды.