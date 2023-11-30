IT-cектор Грузии догоняет туризм

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

IT-сектор Грузии растет из года в год и вскоре может сравнятся по доходности с туризмом - главной индустрией страны в течение последних десяти лет. Расскажем, какие факторы влияют на рост IT и какую роль в этом сыграла привлекательность Грузии для иностранных специалистов.

Как растет IT-сектор Грузии?

По данным правительственного ведомства Geostat, только в первом квартале 2026 года индустрия интернет-технологий Грузии выросла сразу на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число занятых в секторе, по официальным данным, достигает 54,5 тыс. человек .

. Их средняя ежемесячная заработная плата – примерно $1,640, что в 2,5 раза больше средней зарплаты в стране.

Доход от сектора первом квартале превысил $441 млн, что на $175,5 млн больше, чем с января по март предыдущего года.

Доля IT-сектора в грузинской экономике уже превышает 10,4%, уступая лишь внешней торговле.

В 2025 году общий доход от сферы IT превысил $1,2 млрд. В нынешнем году, согласно прогнозу специалиста IT-компании Option.it Бачуки Курдованидзе, показатель дохода может достигнуть $2 млрд.

Это сравнимо с доходом от туриндустрии ($4,7 млрд в прошлом году), но если рост будет продолжатся теми же темпами, то в ближайшие годы экономика Грузии будет получать от IT больше, чем от туризма.

Бачуки Курдованидзе сказал в интервью «Вестнику Кавказа», что на международных рынках спрос на IT-продукты, разработанные в Грузии стабильно растет, в том числе со стороны крупных западных компаний:

Они активно пользуются льготным режимом налогообложения и трудоустройства в этом секторе и, благодаря этому, интерес расширяется как географически, по всему миру, так и по глубине и качеству запрошенных услуг

IT-сектор это своеобразные экспортные услуги, способствующие притоку валюты и капитала в страну. Так же как доходы от туризма считаются экспортом услуг на внешние рынки

Откуда поступают заказы грузинским специалистам?

По данным местной компании Redbery International, заказы поступают из США, Европы, особенно из скандинавских стран, и Японии. Заказчиков привлекает сравнительная дешевизна продуктов при сохранении их довольно высокого качества.

Какие факторы способствуют росту сферы интернет-технологий?

Экономист, исследователь рынка Паата Шешелидзе сказал в беседе с «Вестником Кавказа» заметил, что важную роль играет социальная структура трудоустроенных в данной сфере:

В этом секторе трудоустроена и активна молодежь – наиболее мобильная и креативная часть социума, что придет сфере дополнительный импульс, отвечая современным вызовам и требованиям, одновременно способствуя росту и широкому осознанию перспективы, престижности и элитарности деятельности в этой сфере

Шешелидзе обратил внимание, что трудоустройство в IT-секторе, в том числе для иностранцев, не требует особых усилий. Подоходный налог для тех, кто создает IT-продукты, снижен до 5%. Все ограничения для иностранцев, действующие в других секторах экономики, в этой сфере обнулены или сведены к формальному минимуму.

Шешелидзе уверен, что в сфере занято намного больше 54 тыс. специалистов:

Человек может сидеть у себя на кухне в съемной квартире, вообще без регистрации в государственных органах, выполнять заказ работодателя из Южной Африки или Исландии. Заказы в Тбилиси или Батуми могут поступать хоть из Сиэтла на Тихоокеанском побережье

Эксперт уверен, что не только число занятых, но и объем самого сектора IT значительно выше, чем показывают данные Geostat.

Айтишнику приходится платить лишь за интернет, который в крупных городах Грузии, во всяком случае в Тбилиси и Батуми, хорошо развит как и вся интернет-инфраструктура

- Шешелидзе

Как на развитие сектора IT повлияла миграция?

Импульс развитию IT-сферы придал значительный приток иностранных специалистов за последние несколько лет, особенно из РФ, Украины и Белоруссии. Их привлекала близость Грузии, климат, распространенность русского языка, удобная транспортная инфраструктура. Особенно много иностранных специалистов работают в Батуми, на границе с Турцией, которая считается важнейшим авиационным хабом всей Евразии.

Но координатор консорциума цифровой трансформации Давид Кизирия считает, что сейчас приток мигрантов стабилизировался и «соседние государства, осознав перспективность направления, сами также снизили налоги и создали другие выгодные условия для иностранных специалистов». Теперь IT-сфера Грузии растет благодаря местным кадрам: все больше молодых людей поступают на специализированные факультеты вузов, осознавая перспективность отрасли, даже несмотря на мощную конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, который, казалось бы, вытесняет человека из многих сфер, где человеческий разум ранее считался незаменимым.