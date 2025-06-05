Исламский календарь на вторую половину 2025 года: праздники, священные месяцы и посты

Для мусульман 26 июня наступил новый год. Какой сейчас год по мусульманскому календарю? Когда празднуют Мавлид? Когда начинается месяц Раджаб в 2025 году? Когда нужно держать пост у мусульман в 2025 году?

Вторая половина 2025 года для мусульман ознаменована месяцем Раби уль-Авваль, во время которого родился пророк Мухаммед, и началом триады священных месяцев в исламе.

Исламский календарь 2025

Мусульманский календарь включает в себя 12 лунных месяцев, он на 10-11 дней короче привычного всем солнечного григорианского и содержит 354-355 дней.

Исламский календарь считается лунным, поскольку основан на циклах Луны, а не на вращении Земли вокруг Солнца. Месяцы не привязаны к конкретным временам года и "перемещаются" по ним.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

То же самое можно сказать про праздники, пост в Рамадан и памятные дни – они не привязаны к определенным датам григорианского календаря и ежегодно смещаются на 10-11 дней назад.

Какой сейчас год по мусульманскому календарю?

Сейчас по мусульманскому календарю идет 1447 год, который наступил 26 июня 2025 года. В этот день начался месяц Мухаррам – один из запретных месяцев в исламе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что Мухаррам – первый месяц в исламском лунном календаре. Таким образом, с приходом первого дня первого месяца наступил мусульманский Новый год.

Месяц Раби уль-авваль и Мавлид

Третий месяц исламского календаря – Раби уль-авваль – в 2025 году наступит 24 августа и завершится 22 сентября. В переводе с арабского языка Рабиуль-авваль означает "первый месяц весны" ("раби" – "весна", "аль-авваль" – первый).

Раби уль-авваль знаменателен для мусульман тем, что в этот месяц родился пророк Мухаммед. И хотя точная дата рождения посланника Аллаха не известна, верующие в данном случае ссылаются на 12-е число месяца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День рождения пророка называется Мавлид ан-Наби или просто Мавлид. В исламе нет традиции праздновать этот день, поэтому представители религии просто вспоминают и восхваляют посланника, а также читают и слушают Коран.

В 2025 году Мавлид будет отмечаться 3-4 сентября.

Месяц Раджаб

В конце декабря 2025 года наступит период трех священных месяцев в исламе – Раджаб, Шабан и Рамадан. Триада начнется с приходом седьмого месяца в исламском календаре – Раджаба.

С началом этого месяца у последователей религии наступает подготовка к священному месяцу Рамадан. В дни Раджаба верующие посвящают себя помощи родным и близким, милостыне, молитвам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Раджаб уже был в этом году, он начался 1 января и продлился до 30 января. Второе его наступление в 2025 году ожидается 21 декабря, а завершение – 19 января 2026 года.

Ночь Рагаиб 2025

В ночь с первого четверга на первую пятницу месяца Раджаб для мусульман наступит Ночь Рагаиб (даров, желаний) – одна из самых почитаемых ночей в религии.

Известно, что этот период неразрывно связан с историей жизни пророка Мухаммеда. Именно в Ночь Рагаиб родители будущего посланника Аллаха Абдулла и Амина поженились и в ту же ночь Мухаммед был зачат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователи ислама в это время обращаются к Всевышнему со своими благими желаниями и думают об их воплощении.

Ночь Рагаиб в 2025 году уже была в начале января (в ночь со 2 на 3 число). Второй раз приверженцы религии отметят ее в ночь с 25 на 26 декабря.

Мусульманские посты 2025

У мусульман только пост в месяц Рамадан является обязательным. Все остальные посты носят рекомендательный характер. Поскольку месяц Рамадан в 2025 году уже был, то до конца года мусульмане могут держать уразу по желанию.

В месяц Раби уль-авваль рекомендуется уделить посту несколько дней. Кроме того, верующим дозволено соблюдать уразу по понедельникам и четвергам в любые другие месяцы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Известно, что пророк Мухаммед воздерживался от еды и питья днем, поэтому следование за действиями посланника Аллаха приблизит мусульманина к Богу.

Пост в Раджаб тоже желательный, но представители религии держат уразу в дни этого месяца в рамках подготовки своего организма к Рамадану.