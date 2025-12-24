Иран и Африка: как Тегеран ищет новых партнеров

2025 год выдался для Ирана сложным по всем направлениям. Не сумевший договориться по ядерной сделке с администрацией Трампа, Тегеран оказался втянут в конфликт с Израилем, к которому затем присоединились США, потерял свои ядерные объекты и вновь оказался под действием санкций СБ ООН.

Экономика Ирана на грани коллапса: инфляция перевалила 50-процентный порог, цены на продукты питания выросли на 60%, а иранский риал упал до исторического минимума. Кроме того, Иран переживет небывалый водный кризис: запасов воды в столице осталось катастрофически мало. На фоне происходящего Иранская Республика отчаянно нуждается в новых экономических партнерствах, и, судя по всему, руководство страны нашло решение в лице африканских государств. Расскажем, с какими странами Африки и зачем налаживает союзнические отношения Тегеран.

Военно-техническое сотрудничество

Одна из сфер, которая представляет серьезный интерес для Ирана, это военно-техническое партнерство. В 2022-2025 годах четыре африканских государства, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад, выгнали со своих территорий французских военных и закрыли дипломатические миссии этой страны. В результате у Ирана появилась возможность наладить, в том числе и оборонные связи c некоторыми из них.

В мае 2025 года Иран и западно-африканский Нигер подписали соглашение о взаимопонимании в рамках укрепления сотрудничества в сфере борьбы с транснациональными угрозами. Стороны договорились делиться разведданными, вместе разрабатывать стратегии и координировать действия с целью обеспечения безопасности. Партнерство также предусматривает возможные поставки иранских дронов в африканскую страну.

подписали соглашение о взаимопонимании в рамках укрепления сотрудничества в сфере борьбы с транснациональными угрозами. Стороны договорились делиться разведданными, вместе разрабатывать стратегии и координировать действия с целью обеспечения безопасности. Партнерство также предусматривает возможные поставки иранских дронов в африканскую страну. В Буркина-Фасо Иран тренирует местных военных и рассматривает возможность экспорта вооружений. В октябре 2025 года стороны также обсуждали поставки лабораторного оборудования из Ирана для борьбы с наркотрафиком в африканской стране.

Иран тренирует местных военных и рассматривает возможность экспорта вооружений. В октябре 2025 года стороны также обсуждали поставки лабораторного оборудования из Ирана для борьбы с наркотрафиком в африканской стране. Что касается Мали , впервые вероятность поставок иранских вооружений в страну обсуждалась еще в 2023 году. Пока что о каком-либо прогрессе в этом вопросе информации нет.

, впервые вероятность поставок иранских вооружений в страну обсуждалась еще в 2023 году. Пока что о каком-либо прогрессе в этом вопросе информации нет. Еще одна африканская страна, которая готова стать партнёром Исламской Республике в военной сфере, Эфиопия, и у нее уже есть история военно-технического сотрудничества с Ираном: в 2021 году Тегеран поставлял в страну военные дроны. Как и Нигер, Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности с Ираном в мае 2025 года.

Поставки урана

Вторая важная сфера сотрудничества Ирана с африканскими странами касается ядерной программы. В результате 12-дневной войны с Израилем ядерные объекты страны значительно пострадали, однако отказываться от своих разработок Тегеран не готов.

Для продолжения работы над ядерной программой нужен уран, и в этом Ирану готов помогать Нигер , который обладает огромными запасами радиоактивного металла. В 2024м году Иран заключил соглашение с Нигером на поставку около 300 тонн очищенного урана, и не исключено, что подобные взаимовыгодные обмены продолжатся.

, который обладает огромными запасами радиоактивного металла. В 2024м году Иран заключил соглашение с Нигером на поставку около 300 тонн очищенного урана, и не исключено, что подобные взаимовыгодные обмены продолжатся. Еще один вероятный поставщик урана для Ирана - Сьерра-Леоне, государство в Западной Африке. В октябре одно из управлений министерства иностранных дел Ирана выразило заинтересованность в инвестиционных возможностях и сотрудничестве между двумя странами, в том числе и в сфере добычи полезных ископаемых.

Добыча золота

Особый интерес для Ирана в ряде стран Африки представляет золото. Для переживающей многочисленные кризисы, в том числе экономический, Исламской Республики золото - важнейший актив, благодаря которому Тегеран смог бы, в частности, затормозить инфляцию. Две африканские страны интересны Ирану с точки зрения добычи золота:

Мали ведет переговоры о партнёрстве с ИРИ, начиная с 2021 года. Иранские инвесторы готовы вложить в добычу золота в стране более $25 млн, а также предоставить техническую и исследовательскую поддержку.

ведет переговоры о партнёрстве с ИРИ, начиная с 2021 года. Иранские инвесторы готовы вложить в добычу золота в стране более $25 млн, а также предоставить техническую и исследовательскую поддержку. Буркина-Фасо, 13-й крупнейший производитель золота в мире и третий в Африке, может предоставить Ирану возможности по добыче золота у себя, учитывая, как стремительно налаживаются связи между двумя странами.

Какие еще африканские страны интересуют Иран?

Помимо военно-промышленного сотрудничества, урана и золота, есть и другие сферы, в которых Иран стремиться развивать партнёрство с африканскими государствами. С южно-африканской Зимбабве, в частности, Иран договаривается о медицинском туризме, сельском хозяйстве и лёгкой промышленности, а с восточно-африканской Угандой о сотрудничестве в сфере торговли и добычи кобальта.

Почему Иран выбирает Африку?

Есть две основные причины, по которым Иран всё чаще смотрит в сторону Африки:

первая причина исключительно экономическая. Ирану есть что предложить африканским государствам, и есть что получить от них. В условиях продолжающейся экономической блокады страны новые партнёрства как нельзя кстати; вторая причина - политическая. На африканские страны приходится почти 30% голосов в ООН, и для Тегерана партнёрство с как можно большим количеством из них предоставляет шанс выйти из политической изоляции.

Несмотря на то, что ИРИ относительно недавно начала делать шаги в сторону сближения с африканским континентом, результаты уже есть: торговый оборот между Африкой и Ираном вырос вдвое с 2021 года до более миллиарда долларов. В ближайшем будущем Иран ставит перед собой цель увеличить эту цифру как минимум в десять раз, а инвестиции довести до двух миллиардов.