Иллюзии: польза и вред

Александр Клемент

Жизнь в иллюзиях - часто неосознанный выбор или следствие манипуляций, когда человек или целое общество предпочитает удобный вымысел неудобной правде. Расскажем, как мешают жить ошибки мышления, которые искажают восприятие реальности.

Иллюзии и соцсети

Знаменитости и инфлюенсеры продают идею счастья, красоты и успеха, а мы принимаемт это на веру. Мы лайкаем, репостим и строим собственные ожидания на основе тщательно выстроенных иллюзий. За кадром остаются кредиты, депрессии и неудачи, но это неудобно для восприятия, поэтому лучше игнорировать. Психологически это понятно. Иллюзия снижает тревогу, дает ощущение контроля и защищает от внутреннего конфликта. Она удобнее истины. Платон описывал пещеру, где люди принимали тени за реальность. Сегодня мы выбираем их осознанно. Истина требует усилий, ответственности, изменения привычек. Иллюзия позволяет сохранить комфорт, социальную интеграцию и чувство, что мир «под контролем».

Человек с низкой компетенцией склонен переоценивать свои способности. Его иллюзия состоит в уверенности, что он разбирается в вопросе, в то время как его знания поверхностны. Истинные эксперты, наоборот, часто сомневаются в себе, зная, насколько тема сложна.

Другой пример, актуальный для современных людей, когда происходит так называемое курирование идеальной жизни. Люди выкладывают в соцсетях тщательно отобранные моменты счастья, успеха и красоты. Потребляющий этот контент человек попадает в иллюзию, что у всех вокруг жизнь яркая и безоблачная, а его собственная - серая и неудачная.

В соцсетях недобросовестные пользователи, посмотрев несколько видео доморощенных блогеров о питании, начинают сами уверенно советовать всем «правильную» диету, игнорируя работы дипломированных диетологов. Наш мыслительный аппарат стремится сэкономить энергию, нам легче оперировать упрощенными моделями, стереотипами и шаблонами, чем постоянно анализировать каждый аспект жизни. Эти упрощения и есть иллюзии, но они эффективны для быстрого принятия решений. Мы бессознательно ищем и замечаем информацию, которая подтверждает наши уже существующие убеждения, и игнорируем ту, которая им противоречит. Так мы сами создаем и поддерживаем собственную иллюзорную реальность, где мы всегда правы.

Алгоритмы соцсетей показывают нам только то, с чем мы, скорее всего, согласимся. Человек перестает видеть всю картину мира, живя в уютной, но оторванной от реальности иллюзии единодушия. Разделяя общие убеждения и мифы (национальные, корпоративные, религиозные), мы чувствуем принадлежность к группе. Это укрепляет социальные связи и дает чувство безопасности. Быть единственным, кто видит «правду», часто означает быть изгоем. Поэтому индивидуумам, которые не способны жить в иллюзорном мире, приходится довольно тяжко. Легче жить с иллюзией о себе, о том, что я «хороший специалист», или «я справедливый человек», чем столкнуться с болезненной правдой о своих недостатках или ошибках. Это поддерживает наше психологическое благополучие. Мы часто верим в то, что контролируем события, которые на самом деле случайны или неподвластны нам.

Удобна и иллюзия справедливого мира, согласно которой жизнь устроена таким образом, что каждый человек получает именно то, что заслуживает, хотя современное общество старательно опровергает эту, как, впрочем, и другую наивную веру в то, что счастье и благополучие зависят только от упорного труда.

Иллюзия Нового года

Она говорит о том, что праздник, который мы так ждем, это не просто смена числа в календаре, а сложный культурный и психологический феномен. Нам кажется, что в полночь 1 января жизнь волшебным образом обнуляется. Прошлые ошибки, неудачи, груз проблем - все это остается в уходящем году. Мы строим планы, даем обещания, веря, что теперь-то все будет по-другому. Реальность же такова: время непрерывно. Мы ложимся спать теми же людьми, с теми же привычками, долгами и мыслями. Магия «перезагрузки» существует только в нашем сознании, но именно эта вера может дать силы для реальных изменений.

Новый год - это договор с самим временем. Мы знаем, что дата условна, но договариваемся считать ее важной. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери: «Главного глазами не увидишь». Иллюзорна не сама ночь, а те смыслы, которые мы в нее вкладываем. Правда, именно эти смыслы делают нас человечными.

Иллюзии - способ избежать экзистенциальной, т.е. внутренней пустоты. Реальность с точки зрения экзистенциализма не имеет врожденного смысла. Мы рождаемся, страдаем и умираем, и некоторым начинает казаться этот путь бессмысленным. Иллюзии дают нам готовый смысл, цель и утешение, защищая от ужаса перед кажущейся бессмысленностью существования.

Иллюзия и политика

Иллюзия предлагает эмоциональное обезболивание. Она объясняет сложное простым, оправдывает неприятное и возвращает человеку ощущение контроля, пусть и мнимого. Так, в политике, например, присутствует феномен массового согласия с обещаниями, которые экономически невозможны. Избиратели аплодируют прогнозам роста, сокращения безработицы или новых социальных программ, хотя цифры противоречат этим обещаниям. Иллюзия делает политическую речь привлекательной, а реальность неудобной. Экономика и медиа работают по тому же принципу. Рынок криптовалют или хайповые стартапы демонстрируют феномен коллективного заблуждения: миллионы инвесторов вкладывают деньги, веря в «революционные технологии», которые часто оказываются пузырями. СМИ перепечатывают заголовки о «росте на 300% за месяц», потому что это кликабельно и эмоционально приятно. Иллюзия выигрывает у правды, потому что эмоция быстрее логики.

Пользуясь этими естественными страхами человека, государство «спешит» ему на выручку, ведь правящему классу любой страны выгодно, чтобы люди придерживались определенных иллюзий, например, о потреблении как пути к счастью, о непогрешимости власти. Через медиа, рекламу и образование эти нарративы постоянно транслируются и плодотворно внедряются в сознание граждан. Сложные системные проблемы, такие как экономический кризис, социальное неравенство объясняются происками небольшой, но «злой» группы людей. Здесь есть большой выбор: мигранты, национальное меньшинство, мировое закулисье. Такой нехитрый поиск козлов отпущения создает иллюзию простого решения, ведь стоит только убрать их, как все наладится.

Сильна иллюзия о том, что в прошлом была некая идеальная эпоха, когда, например, существовала империя, и все были счастливы и жили в достатке. Эта ностальгия по тому, чего не было. Она часто используется для манипуляции массами и оправдания радикальных действий «по возвращению былого величия».

Иллюзия, что один человек, он же лидер, вождь и гуру в одном лице, обладает уникальными качествами, мудростью и силой и способен решить все проблемы, внедряется в сознание масс с завидным успехом. Народ добровольно отдает этому лидеру свою волю и критическое мышление, живя в уверенности, что он всегда прав и действует исключительно во благо.

Польза иллюзий

К счастью, мозг устроен так, чтобы защищать нас от психической боли и перегрузки. Поэтому он и работает на снижение тревоги и страха. Реальность часто бывает пугающей, несправедливой и непредсказуемой. Иллюзии, например такие, как «со мной такого не случится», «все будет хорошо», «я контролирую ситуацию», действуют как буфер, смягчающий удар и позволяющий нам функционировать без постоянного парализующего страха. Мозг вознаграждает нас чувством предвкушения и надежды, даже если они иллюзорны. Лотерейный билет, мечты о большой любви или успехе - все это вызывает выброс дофамина, который приносит удовольствие. Реалистичная, но серая оценка перспектив такого прилива гормонов счастья не дает. Положительные иллюзии могут буквально уменьшать физическую и эмоциональную боль, активируя внутреннюю защитную систему мозга. Люди, предпочитающие иллюзии, часто умны, образованны и информированы. Но знание фактов не равно готовности их принять. Иллюзия - не отсутствие информации, а выбор интерпретации. Иллюзии функциональны. Они становятся психологическим адаптационным механизмом, который защищает от тревоги и боли, упрощает принятие решений, объединяет с другими людьми, а, самое главное - наполняет жизнь смыслом и надеждой.

Вред иллюзий

Человек существо социальное и его взгляды во многом формируются средой. Среда эта очень тревожная и доставляет людям много беспокойств. Мы часто говорим себе: «Я буду счастлив, когда...», а дальше человек убеждает себя, что настоящее начнется только после достижения некой цели: «окончу университет», «найду другую работу», «куплю квартиру», «выращу детей». Проживая годы в режиме ожидания, мы упускаем возможность быть счастливым здесь и сейчас.

Коллективные иллюзии приводят к экономическим пузырям, политическим кризисам, экологическим катастрофам. Иллюзия не отменяет реальность, она только откладывает ее проявление. Когда она сталкивается с фактом, последствия болезненны и непредсказуемы. Проблемы начинаются тогда, когда иллюзии полностью отрываются от реальности и мешают человеку адекватно реагировать на вызовы жизни.

Здоровая психика - это не полное отсутствие иллюзий, а способность осознавать их и балансировать между утешительным вымыслом и суровой правдой. Общий знаменатель всех этих иллюзий - побег от реальности. Иногда это механизм психологической защиты от сложного, непредсказуемого и порой жестокого мира.

Но проблема в том, что, живя в иллюзии, невозможно решить реальные проблемы. Рано или поздно реальность предъявит счет, и столкновение с ней будет тем болезненнее, чем дольше и упорнее его избегали. Вывод простой и жесткий: иллюзии нужны нам, потому что реальность слишком тяжела. Они удобны, эмоционально приятны, социально безопасны. Но чем дольше мы живем в мире иллюзий, тем жестче ударит реальность. Вопрос не в том, почему люди выбирают иллюзии, а в том сколько мы сможем их поддерживать, прежде чем цена станет слишком высокой.