Ильхам Алиев в Давосе: с кем встретился, что сказал, о чем договорился?

Программа Ильхама Алиева в Давосе, куда он прилетел в понедельник, оказалась очень насыщенной. Встречи, выступления, интервью шли практически нон-стоп. Коротко остановимся на основных моментах работы президента Азербайджана на Всемирном экономическом форуме.

С кем Ильхам Алиев встречался в Давосе?

Политическими визави президента Азербайджана стали руководители нескольких государств и регионов. Международную обстановку и двусторонние отношения он обсудил с

президентом Израиля Ицхаком Герцогом, что выглядело особенно актуально на фоне согласия Баку принять участие в Совете мира по Газе

президентом Финляндии Александром Стуббом

премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем

премьер-министром и министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани

с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

Учитывая специфику форума, встреч с руководителями международных компаний, которые или уже сотрудничают с Азербайджаном или собираются это делать, у Алиева оказалось существенно больше.

С президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом Алиев обсуждал создание суперкомпьютерного центра, а также проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.

С Андре Эстевесом, председателем одного из ведущих инвестиционных банков и компании BTG Pactual, управляющей активами на сумму почти 0,5 трин дол., президент говорил о ее сотрудничестве с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР).

На встрече с Мортеном Дирхольмом, старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью речь шла о деятельности этой компании в Азербайджане в сфере возобновляемой энергии, в частности ветровой.

С председателем и исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов в мире – группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом президент говорил о потенциале для расширения сотрудничества.

С главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном – о реализации проектов по производству продукции на основе местного сырья, в частности по переработке ячменя и производству упаковочных материалов.

С Джейми Даймоном, председателем и главным исполнительным директором одного из ведущих финансовых институтов мира – американской компании J.P.Morgan, управляющей активами на сумму более 4 трлн дол., президент тоже говорил сотрудничестве с нефтяным фондом.

На встрече с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами - BlackRock Ларри Финком и основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners Адебайо Огунлеси была затронута важность подписания в Давосе протокола о намерениях по долгосрочному сотрудничеству с нефтяным фондом. Согласно протоколу о намерениях, планируется рассмотрение возможностей вложения в течение капитала в размере в управляемые GIP инфраструктурные фонды ГНФАР и совместные инвестиционные возможности. Речь идет о дата-центрах и инфраструктуре, обслуживающих региональные потребности в облачных технологиях и искусственном интеллекте в Азербайджане

С президентом компании Brookfield Asset Management, ориентированной на реальные активы, Коннором Тески Ильхам Алиев говорил о проектах с ГНФАР. На встрече был подписан протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству, предусматривающий расширение доступа Фонда к инвестиционным платформам в глобальном масштабе. Также планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты.

Что было на заседании ВЭФ?

Вчера в рамках Всемирного экономического форума в Давосе прошло панельное заседание на тему «Определение экономической идентичности Евразии», на которое кроме Ильхама Алиева пригласили президентов Сербии и Армении, Александра Вучича и Ваагна Хачатуряна, а также председателя совета директоров Limak Holding из Турции Эбру Оздемир. Интересно, что Ваагн Хачатурян согласился с Ильхамом Алиевым по многим позициям.

Президент Азербайджана рассказал о парафировании в августе прошлого года мирного соглашения с Арменией, заметив:

При наличии твердой политической воли с обеих сторон и приверженности миру примирение возможно за относительно короткий срок… Ни Армения, ни Азербайджан, будучи независимыми государствами, никогда не жили в мире, а сегодня выгоды мира проявляются в зарождении сотрудничества.

Среди этих выгод президент Азербайджана назвал тот факт, что сейчас критически важные грузы из Азербайджана, нефтепродукты, транспортируются в Армению, что способствует снижению цен. Азербайджан снял все ограничения на перевозку грузов в Армению из Казахстана и России, а также получил запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию. Таким образом, Баку де-факто и в одностороннем порядке открыл коридоры.

Правда, транспортировка проходит через Грузию, но однажды маршрут будет пролегать через Армению. Наступит день, когда армянские грузы будут проходить напрямую через территорию Азербайджана, и этот день не за горами

- Ильхам Алиев

Он рассказал, что благодаря Маршруту Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) и проекту транспортной взаимосвязанности, который сейчас курируют США, создается новый транспортный коридор, простирающийся от Азии через Каспийское море, далее через Азербайджан, Армению, часть Азербайджана – Нахчыван, Турцию и далее в Европу, в дополнение к существующим коридорам через Грузию.

"Процессы армяно-азербайджанского и турецко-армянского сближения идут параллельно и завершатся параллельно установлением дипломатических отношений между Турцией и Арменией, Азербайджаном и Арменией", - заявил Алиев, назвав их примером того, как затяжные войны и конфликты могут трансформироваться в партнерство и сотрудничество.

При этом он заявил, что в Азербайджане перестали полагаться на международные институты:

Мы перестали верить в то, что кто-то придет и все уладит за нас. Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории. Они остались на бумаге. ОБСЕ и другие международные институты приняли множество резолюций. Ни одна из них так и не была реализована… Всё рушится. ВТО находится в упадке…

Завтрак с президентом

Накануне Ильхам Алиев дал знаковое интервью Euronews и руководители телеканала так впечатлились, что организовали «Завтрак с руководством Азербайджана» для представителей бизнеса из разных стран.

Инвестиционный потенциал

Им Ильхам Алиев рассказал, что на протяжении многих лет приоритетом для Баку был энергетический сектор, поскольку имеющиеся ресурсы позволяли повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения. Но сегодня большая часть энергетических проектов завершена и приоритет отдается неэнергетическому, ненефтегазовому сектору. Приоритетом стала диверсификация экономики и интерес к возобновляемым источникам энергии.

Мы ожидаем инвестиции в строительство линий электропередачи, потому что наша цель – экспортировать зеленую энергию… Мы считаем, что Азербайджан может стать одним из основных направлений для инвестиций в дата-центры, потому что у нас дешевая энергия и мы располагаем дополнительными мощностями.

- Ильхам Алиев

Сегодня у Азербайджана есть 2 гигаватта электроэнергии, которые он не потребляет и не экспортирует из-за ограниченных возможностей передачи. Через шесть лет будет 8 гигаватт.

Ни одна страна в нашем регионе не обладает таким избыточным энергетическим потенциалом. Большинство стран зависят от импорта. Некоторые страны находятся на уровне самообеспечения, но только Азербайджан является местом, где центры обработки данных могут достичь максимальной эффективности

- президент Азербайджана

Другим приоритетом он назвал добычу полезных ископаемых, при том, что большая часть редких металлов находится на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Словом, горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, ИИ, центры обработки данных могут стать основными направлениями для привлечения иностранных инвестиций.

Транспортная связанность

Ранее Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, работал над обеспечением транспортной связности благодаря строительству нефте- и газопроводов.

Чтобы экспортировать нефть и газ, нам необходимо проходить через территории других стран. Нам удалось осуществить, пожалуй, один из самых сложных проектов: газопровод протяженностью 3500 километров, протянувшийся от Баку до побережья Италии и пересекающий по пути несколько стран… Этот трубопровод находится в эксплуатации уже пятый год

- Ильхам Алиев

Нефтепровод же был построен до того, как в 2006 году запустили основной экспортный трубопровод от Каспия до Средиземного моря. Этот проект Алиев назвал первым по обеспечению транспортной связности.

Однако к сегодняшнему дню Азербайджан построил морские порты, аэропорты, железные дороги, автомагистрали, и возлагает надежды на Маршрут Трампа, который также вовлечет Армению в транспортную сеть более широкого региона Центральной Азии и будет способствовать делу мира: Армения перестанет быть «тупиком», начнет получать выгоду от тарифов и станет частью масштабного международного сотрудничества.