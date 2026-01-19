Южный Кавказ вступает в новый этап развития – Ильхам Алиев

Ильхам Алиев заявил о начале нового этапа развития на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что главная задача теперь заключается в том, чтобы добиться вечного мира в регионе.

Отношения между Азербайджаном и Арменией перерастают в сотрудничество. Такое заявление сделал 20 июня азербайджанский президент Ильхам Алиев.

В ходе интервью Euronews он отметил, что сегодня Южный Кавказ вступает в новый этап развития.

"Мы живем в условиях мира всего 5-6 месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество"

– президент АР

Он обратил внимание на то, что Азербайджан отменил все ограничения, действовавшие на грузоперевозки в Армению.

"Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит"

– Ильхам Алиев

Он добавил, что это взаимовыгодная ситуация

Помимо этого, президент АР выразил надежду на то, что Баку и Еревану удастся добиться вечного мира на Южного Кавказе.

"Я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель"

– глава азербайджанского государства