Ильхам Алиев рассказал об инвестиционной привлекательности Азербайджана

За последние 20 лет в азербайджанскую экономику вложено более 350 млрд дол., причем 170 млрд дол. – из иностранных источников, заявил сегодня Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Среди факторов, делающих Азербайджан привлекательным для инвесторов, он назвал:

стабильность в стране

предсказуемость

деловой климат

инвестиционный климат

транспортную связность

доступ к экспортным рынкам

размер внутренних рынков

В последние годы Азербайджан избавился от нефтегазовой зависимости, диверсифицировав экономику. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50% до более 70%. Теперь Баку работает над диверсификацией своего экспорта. Производство природного газа в Азербайджане продолжает расти, но большая добываемого газа экспортируется.

Финансовая система

Говоря о стабильности азербайджанской финансовой системы, Ильхам Алиев заметил, что сегодня страна прибегает к заимствованиям только для реализации проектов, требующих высокого уровня технологического исполнения. Заимствует Азербайджан только у ведущих международных организаций:

Всемирный банк

Европейский банк реконструкции и развития

Азиатский банк развития

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Сейчас внешний долг Азербайджана составляет 6,1% от ВВП, а валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз. По словам президента, государство может обнулить свои внешние обязательства в течение пары месяцев.

При этом существует большой спрос на дополнительные инвестиции, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура. По словам Ильхама Алиева, задача создания благоприятного для инвестиций делового климата в основном решена: за последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено более 350 млрд дол., причем почти половина этой суммы приходится на инвестиции из иностранных источников.

Энергетика

Сам Азербайджан продолжает инвестировать в энергетические объекты в соседних странах и в странах Евросоюза.

Мы начали с продажи нефти, сейчас экспортируем природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и планируем экспортировать зеленую энергию. Таким образом, одной из областей инвестиций в нашем портфеле являются возобновляемые источники энергии, где существует огромный потенциал для солнечной и ветровой энергетики

- Ильхам Алиев

Планируется, что к 2032 году Азербайджан будет вырабатывать 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергии. Речь идет о том, чтобы заместить природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит сэкономить несколько миллиардов кубов газа для экспорта.

Сегодня 10 стран-членов Евросоюза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран 16. С точки зрения географии поставок мы занимаем первое место в мире

- президент Азербайджана

Транспорт

Что касается транспортной связности, то выгодное географическое положение Азербайджана дополняется инвестициями и долгосрочной политикой по превращению страны, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел. Уже сейчас функционируют транспортные коридоры как с востока на запад, так и с севера на юг и в обратном направлении. На территории Азербайджана все строительные работы завершены. Сейчас Баку занимается только инвестициями в модернизацию, создание новой физической инфраструктуры, цифровизацию, включая возможности искусственного интеллекта, чтобы сделать транспортировку через Азербайджан не только самой безопасной в текущей геополитической ситуации, но и конкурентоспособной с точки зрения сборов, транспортных тарифов и времени.

Мы уже вложили значительные средства. В сотрудничестве с дружественными странами, с нашими непосредственными соседями и соседями наших соседей нам удалось обеспечить безопасный и надежный транспортный маршрут для грузов. Объем грузов, проходящих через Азербайджан, растет из года в год

- Ильхам Алиев

Сельское хозяйство

40% населения Азербайджана проживает в сельской местности. Сейчас создана инфраструктура и возможности для бизнеса в регионах. Они отличаются от деловых возможностей в столице, поэтому сельское хозяйство, туризм и управление водными ресурсами – проекты, которые государственные и частные компании реализуют в Азербайджане. Кроме того, свободная экономическая зона в Аляте предлагает услуги, поддерживаемые благоприятным для инвестиций законодательством, что позволяет привлекать туда значительные объемы иностранных инвестиций.

Хотя сегодня очевидно, что привлечение иностранных инвестиций – задача не из легких. Считаю, что правовая база, а также близость к главному торговому морскому порту и железной дороге делают свободную экономическую зону в Аляте привлекательной

- президент Азербайджана