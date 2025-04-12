Хадж-2025: искусственный интеллект на службе у паломников

4 июня начнется хадж - важнейшее событие, принять участие в котором хотя бы раз в жизни должен каждый мусульманин. В этом году помощь им будет оказывать искусственный интеллект. О том, как технологии изменят хадж-2025, рассказываем в нашем материале.

Для Саудовской Аравии, где проходит хадж, это особое время, когда в страну приезжает более полутора миллиона паломников со всего мира, которых нужно принять, разместить и организовать посещение ими святых мест.

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Инновации и ислам

Саудовская Аравия, ближневосточная страна, где находятся главные святыни ислама в Мекке и Медине, основных городах паломничества для всех мусульман, в 2025 году обещает сделать хадж еще более удобным и доступным, благодаря инновациям и передовым технологиям. Задача, которую ставит перед собой Эр-Рияд, заключается в повышении уровня услуг, оказываемых во время хаджа, в том числе и за счет платформ на искусственном интеллекте. Переосмысление практики хаджа и стремление идти в ногу со временем осуществляется Саудовской Аравией в рамках её программы ”Видение-2030”, одна из задач которой сделать мусульманскую страну как можно более комфортной и доступной, в том числе и для религиозных паломников.

Приложение Nusuk для хаджа

В Мекке и Медине паломников будет поддерживать целая серия цифровых платформ, оказывающих помощь в реальном времени. Главное из них приложение Nusuk (”ритуал”). Приложение было представлено в 2022 году для организации и планирования хаджа паломниками со всего мира. В этом году с его помощью мусульмане, отправляющиеся в паломничество, смогут спланировать свой визит, скоординировать прибытия и отправления, отслеживать транспорт, а также получить разрешение на таваф, обход Каабы, и забронировать посещение Мечети Пророка, второй святыни ислама. Обновления расписаний и предоставляемых услуг приходят на приложение в реальном времени. Приложение Nusuk, разработанное Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии доступно на английском, арабском, турецком, французском языках и урду.

”Умный” транспорт в Мекке и Медине

С транспортом в Мекке у мусульман во время хаджа-2025 тоже не должно возникнуть проблем: за ”умную” транспортировку будет отвечать смарт-платформа Arshidni (”укажи путь”) в Центре автобусного сопровождения города. Благодаря приложению, все прибывающие в город паломники будут своевременно транспортироваться к месту проживания. Платформа Arshidni также интегрирована с приложением Nusuk.

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ИИ-технологии в главных мечетях

Еще в марте 2025 года Управление по делам Двух Святынь Саудовской Аравии установило в мечети Масджид Аль-Харам в Мекке, ультрасовременного умного робота на базе искусственного интеллекта. Робот, который в стране прозвали фетва-роботом, был создан специально для паломников, чтобы отвечать на вопросы, связанные с исламским правом - шариатом. На днях была представлена вторая версия фетва-робота для использования в обеих главных мечетях Саудовской Аравии. Отвечая на вопросы, робот опирается на обширную базу предварительно проверенных религиозных постановлений - фетв. Если система не может ответить на вопрос, она мгновенно связывает пользователя с исламскими богословами посредством видеозвонка, обеспечивая своевременное религиозное сопровождение.

Кодирование багажа

Еще одна инновация, которая ожидает паломников на хадже-2025, это кодирование и сортировка багажа с целью прямой его доставки к месту проживания в Саудовской Аравии. Процесс будет проходить в несколько этапов:

в аэропорту отправления, в частности в турецком Эсенбога, закодированные стикеры с информацией о рейсе, владельце и адресе его проживания будут крепиться к багажу;

по прибытии в Саудовскую Аравию багаж будет доставляться напрямую к месту проживания паломника в Мекке и Медине.

За счет такой системы организаторы хаджа надеются снизить уровень стресса паломников, избавив их от необходимости заниматься багажом и обеспечив возможность больше сосредоточиться на духовном опыте.

Система управления массовым скоплением людей

На хадж со всего мира приезжает огромное количество людей и одно из затруднений, с которым сталкиваются паломники, это давка. Для решения проблемы Управление по делам Двух Святынь будет опираться на современные технологии, в том числе:

наземные датчики и считыватели, установленные в Мечети аль-Харам для отслеживания и контроля передвижения паломников;

смарт-камеры, которые будут следить за перемещением совершающих хадж в реальном времени и определять места чрезмерного скопления людей.

Медицинская помощь во время хаджа

За здоровьем паломников во время хаджа будут следить команды высококвалифицированных врачей разных специальностей, готовых оказать помощь в любое время суток. Паломникам будут доступны услуги полностью оборудованной лаборатории, аптек и машин скорой помощи для доставки пациентов в больницы при необходимости. Кроме того, паломники смогут воспользоваться приложениями, обеспечивающими доступ к медицинским услугам в реальном времени.