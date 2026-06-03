Газ для Европы: Африка заменит Россию?

Без газа ЕС точно не останется: поставки увеличиваются из США, Норвегии и Африки. Именно Африка собирается обеспечить Европу газом после того, как российское сырье уйдет с европейского рынка. Каким образом - рассказываем в нашем материале.

В конце января 2026 года 27 европейских стран договорились окончательно отказаться от российского газа: к концу 2026 года под запретом окажутся поставки СПГ из России, а к 30 сентября 2027 года - трубопроводный газ. Сегодня доля российского газа (СПГ+трубопроводный) в Европе составляет около 13%, снизившись с 40% за четыре года.

Сколько газа и у кого покупает Европа?

В 2025 году общий объем поставок газа в Европу составил почти 290 млрд кубометров. Основные поставщики:

Норвегия с долей почти в 31%

США - 26,2%

Северная Африка - 12,7%

Россия - 12,5%

Великобритания - 4,4%

Азербайджан - 3,9%

Катар - 3,7%

Крупнейшим поставщиком СПГ стали США - на них приходится 58% всего сжиженного природного газа, который закупает Европа. Доля американского газа увеличилась втрое с 2021 по 2025 год. Доли африканского и российского газа примерно равны и составляют почти по 13% или 37 млрд кубометров газа. Азербайджан и Катар поставляют в Европу по 11 млрд кубометров газа ежегодно. Импорт из Норвегии увеличился за четыре года почти на 10 млрд кубометров до 89 млрд в год.

Зачем Европе газ?

Газ для Европы - важный источник энергии, который используется для электрогенерации, отопления и в промышленности. Почти 30% домов в Европе отапливаются газом, по 25% газа уходит на работу промышленных предприятий и обеспечение бытовым газом. При этом в целом по Европе спрос на газ падает: с 2021 по 2024 годы он снизился более чем на 19%.

Африка на замену России?

Начиная с 2022 года Европа активно ищет альтернативы российскому газу, поставки которого еще в 2021 году составляли более 150 млрд кубометров в год. Оказалось, что у африканских стран огромный потенциал: Африканская коалиция торговли и инвестиций подсчитала, что общий экспорт одного только СПГ в Европу к 2030 году может составить 175 млрд кубометров в год. И это не считая трубопроводного газа. Такого объёма, если соответствующие соглашения будут реализованы, на самом деле хватит и даже будет много для того, чтобы заменить российский газ. Однако сейчас цифры экспорта гораздо скромнее: Алжир, Нигерия и Египет вместе отправляют в Европу столько же газа, сколько и Россия сегодня.

Новый газопровод в Европу

Пока планы о значительном увеличении поставок африканского СПГ на европейский континент остаются только на бумаге, началось осуществление вполне реального проекта: нового африканского Транссахарского газопровода. Газопровод пройдёт по территории трёх стран, Нигерии, Нигера и Алжира, а поставляться по нему будет нигерийский газ, запасы которого составляют 193 трлн кубометров. Нигерия - на 10м месте в мире по запасам газа, однако реализация энергоресурса даётся стране непросто, в первую очередь, из-за финансирования.

Что известно о Транссахарском газопроводе?

Транссахарский газопровод - проект газопровода через Сахару, который впервые был предложен еще в 1970х годах, однако о нем фактически не вспоминали до 2009 года, когда Нигерия, Алжир и Нигер подписали соответствующее соглашение о его строительстве. Тогда интерес к проекту, который на то время оценивался в $13 млрд, выказали французская компания Total, британская Shell и российский Газпром. В 2010х годах проект так и не был реализован, в том числе и из-за угрозы со стороны военизированных группировок во всех трех странах.

К проекту вернулись вновь в феврале 2025 года: снова было подписано соглашение между тремя странами о строительстве газопровода длиной в более чем 4100 километров. Спустя год, в феврале 2026 года, через месяц после того как Европа объявила о полном отказе от российского газа к сентябрю 2027 года, президент Алжира Теббун Абдельмаджид объявил о скором начале строительства Транссахарского газопровода через территорию Нигера. 5 июня стало известно о начале строительства участка газопровода через Сахару.

Технические детали и сроки строительства

Длина Транссахарского газопровода - 4128 километров.

Начинается газопровод в городе Варри - одном из крупнейших нефтяных хабов Нигерии. Заканчивается - в Хасси-Рмель, крупнейшем в Алжире газо- и нефтераспределительном узле.

Из Хасси-Рмель нигерийский газ будет отправляться на средиземноморские экспортные терминалы и газопроводы, соединяющие Африку с Европой.

Как сообщают африканские СМИ, 60% газопровода уже готово: 2400 километров труб проложены в Алжире и Нигерии. 5 июня началось строительство сложного участка чрез Сахару длиной в 1200 километров от границы с Нигером до алжирского Аулефа. Работа над оставшимся 700-километровым участком на территории Нигера будет начата в начале 2027 года;

Руководит проектом алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и Нигерийская национальная корпорация. Финансирование проекта стоимостью в $ 13 млрд осуществляется посредством инвестиций;

Завершение строительства Транссахарского газопровода запланировано на 2030-2032 годы.

Нигерия вместо России для Европы?

По новому газопроводу Нигерия сможет доставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения объемов поставок до 35-40 млрд кубометров. Этого достаточно, чтобы заменить нынешние объемы газа, поставляемые Россией (37 млрд кубометров). Однако произойдет это при успешном завершении проекта, не ранее, чем в 2030 году.