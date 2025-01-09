Елизавета Леонская – австрийская пианистка из Тбилиси

Музыкальное образование Елизавета Леонская получила в Тбилиси и Москве, а ее международная карьера началась после переезда в Вену. Расскажем, у кого училась пианистка, в каких конкурсах участвовала, какую роль в ее творческой судьбе сыграл Святослав Рихтер, как она познакомилась с Иосифом Бродским.

Учеба в Московской консерватории и успехи на международных конкурсах

Елизавета Леонская родилась 23 ноября 1945 года в Тбилиси. В семь лет она начала заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано, в одиннадцать дала первый концерт с оркестром, а через два года — первый сольный. В 1964 году Елизавета окончила музыкальное училище, стала участницей III международного конкурса имени Джордже Энеску в Бухаресте и получила первую премию. Перед конкурсом Леонская прослушивалась у профессора Якова Мильштейна, а потом семь лет была его студенткой и аспиранткой в Московской консерватории. Она еще дважды становилась лауреатом крупных международных конкурсов: имени Маргариты Лонг в Париже в 1965 году и имени королевы Елизаветы в Брюсселе в 1968-м.

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Знакомство со Святославом Рихтером

Свое знакомство со Святославом Рихтером в конце 1960-х годов Леонская называет "немыслимым счастьем", "единственным уникальным шансом в жизни", а общение с ним — "бесценной школой". Она участвовала в репетициях прославленного пианиста, играя партию оркестра на втором фортепиано, а с начала 1970-х выступала вместе с ним в Суздале, Владимире, Москве.

Когда мы играли в дуэте, я всегда чувствовала, что рядом со мной — великий мастер

— пианистка

В 1978 году они подготовили новую программу, однако ее исполнение пришлось отложить на много лет: Леонская приняла решение покинуть Советский Союз.

Как складывалась международная карьера Леонской?

Последний перед отъездом сольный концерт пианистка дала в Малом зале Ленинградской филармонии в октябре 1978 года. Через месяц, в конце ноября, она выступила на сцене венского Концертхауса уже в статусе эмигрантки. Общение с Рихтером продолжалось, и дебют Леонской на Зальцбургском фестивале летом 1979 года тоже связан с его именем.

Я приехала туда на мастер-класс. В это время Святослав Теофилович отменил там свой концерт, и в афишу поставили меня. Это в духе Зальцбурга: там всегда интересуются новыми именами, стараются дать музыкантам шанс

— Леонская

С тех пор началась ее успешная международная карьера: концерты в самых престижных залах мира, выступления с Нью-Йоркским, Берлинским, Лондонским филармоническими оркестрами, Гевандхаус-оркестром, Национальным оркестром Франции, амстердамским Консертгебау, Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, квартетами имени Бородина и имени Альбана Берга, другими известными коллективами. Среди дирижеров, с которыми сотрудничала пианистка, — Курт Мазур, Кристоф Эшенбах, Марис Янсонс, Владимир Ашкенази, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Пааво Ярви.

Ее студийные записи получили авторитетные в области классической музыки премии: в 1990 году — бельгийскую Caecilia Prize и французскую Diapason d’Or, в 2006-м — международную Midem Classical Award, в 2020-м — немецкую Opus Klassik. В 2006 году Леонская была отмечена государственной наградой — Австрийским почетным крестом "За науку и искусство" I степени.

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Знакомство с Иосифом Бродским

Написанное в 1987 году стихотворение Bagatelle Иосиф Бродский посвятил Леонской, когда они еще не были знакомы.

Моя подруга, которая была с ним знакома, много рассказывала обо мне поэту. В стихотворении есть сравнение паруса с роялем, видимо, поэтому мне и был посвящен этот опус

— пианистка

Через полгода, когда Леонская была в Нью-Йорке, их познакомил Александр Сумеркин — друг и литературный секретарь поэта, и в декабре 1994-го Бродский посвятил ей еще одно стихотворение — рождественское "В воздухе — сильный мороз и хвоя…" В начале 1996 года пианистка записывала диск в Нью-Йорке, вечером 26 января с друзьями пришла в гости к Бродскому.

Все было замечательно: он был оживлен, шутил, мне даже показалось, что Ося был в лучшей физической форме, чем обычно

— Леонская

Это была их последняя встреча: поэт скончался в ночь c 27 на 28 января.

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Концерты в России и Грузии

В России впервые после долгого перерыва Леонская выступила в 1991 году: Рихтер пригласил ее на свой фестиваль "Декабрьские вечера" в Пушкинском музее. Через два года пианистка снова приехала в Москву и в Концертном зале имени Чайковского наконец исполнила с Рихтером программу, которую они подготовили в 1978-м. А их дружба продолжалась до смерти музыканта 1 августа 1997 года.

Когда он скончался, я выступала в Голландии на фестивале и мне не удалось уговорить организаторов отпустить меня. В те часы, когда Святослава Теофиловича хоронили в Москве, я играла на концерте до-минорную сонату Шуберта. Я сказала об этом публике. Все встали

— пианистка

В 1998 году два концерта в Петербургской филармонии Леонская посвятила памяти Рихтера, приезжая в Москву, она обязательно бывает в его мемориальной квартире на Большой Бронной, участвует в концертах, которые там проходят. Также пианистка играет в Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", один из сольных концертов в Петербургской филармонии посвятила памяти Бродского, а в ноябре прошлого года выступила там на концерте памяти Темирканова. В мае 2023-го Леонская сыграла на открытии XV международного музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ярославле, а в марте этого года стала участницей концерта "К 110-летию со дня рождения Святослава Рихтера и 103-летию со дня рождения Ирины Антоновой" в Пушкинском музее.

Приезжает пианистка и в Тбилиси. Так, в марте 2016 года она дала два концерта: в Театре оперы и балета имени Палиашвили сыграла вместе с Национальным симфоническим оркестром Грузии, а в Театре имени Руставели выступила на юбилейном вечере струнного квартета имени Цинцадзе. В том же году Леонская получила высшую награду министерства культуры Грузии "Жрец искусства", а в декабре 2022-го стала участницей 25-го международного фестиваля "Новогодние музыкальные встречи" в Тбилиси.