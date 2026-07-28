Экотуризм в Азербайджане: Гёйгёльский заповедник

Айбаниз Рустамова

Сегодня в Азербайджане активно развивается экотуризм, когда туристы исследуют местные достопримечательности, следуя с сопровождающим егерем по установленным безопасным маршрутам. Одно из таких мест Гёйгёльский заповедник.

Первый в Азербайджане заповедник был создан в 1925 году для сохранения уникальных природных комплексов, находящийся на территории Гёйгёльского (бывшего Ханларского) района.

Заповедник, привлекающий необыкновенной красотой, лиственными лесами, богатой флорой и фауной, расположился на северо-восточной части хребта Малого Кавказа на высоте 1100-3060 метров над уровнем моря. За сто своего существования заповедник несколько раз закрывался, и каждый раз его открытие сопровождалось небывалым ажиотажем среди желающих посетить это место, именуемое местной Швейцарией.

Озеро Гёйгёль, расположенное на высоте 1500 м над уровнем моря, называют жемчужиной Азербайджана. На протяжении многих веков оно становилось источником вдохновения поэтов, писателей, художников, в том числе и для Низами Гянджеви. История возникновения озера восходит приблизительно к 1139 году, когда в результате сильнейшего землетрясения в Гяндже была расколота гора Кяпаз, запрудившая реку Агсу. Так образовалось прозрачное озеро, за синеву которого его назвали Гёйгёль - синее озеро.

Недалеко от Гёйгёля находится Маралгёль (Оленье озеро), считающееся еще более красивым и названное в честь обитающих здесь маралов. В заповеднике есть и другие озера:

Гарагёль (Черное озеро)

Зялигёль (Озеро пиявок)

Гюзгюгёль (Зеркальное озеро)

Ордекгёль (Утиное озеро)

Аггёль (Белое озеро)

Шамлыгёль (Сосновое озеро).

Эти и другие, более мелкие озера образуют ожерелье, опоясывающее Гёйгёльский заповедник.

Самые стойкие путешественники предпочитают идти пешком от села Тогана до Гёйгёля, а затем и до Маралгёля, благо расстояние между озерами составляет 5-6 км по довольно-таки благоустроенной дороге.

Одолеть пешком дорогу до Гёйгёля неопытному туристу сложно, поскольку горный серпантин очень крутой. Зато после отдыха у озера Гёйгёль спокойно можно подняться до Маралгёля, ведь путь пролегает через красивую долину и небольшие склоны. Вдоль дороги растут очень вкусные малина, ежевика и целебный горный шиповник. Здесь можно увидеть зайцев, барсуков, лисиц. Многие животные и птицы, обитающие в Гёйгёльском заповеднике, занесены в Красную книгу и охраняются законом.

К озеру Маралгёль туристы поднимаются по лестнице, состоящей приблизительно из 300 ступеней. Она имеет небольшие площадки, на которых можно передохнуть и подниматься выше. Перед туристами открывается прекрасный вид на величественную гору Кяпаз и само озеро. По вечерам здесь можно услышать рев благородного оленя, а в прозрачной воде увидеть местную форель, которую здесь называют хан балыгы.

К остальным озерам, спрятанным в густых лесных массивах, можно пройти по лесным тропам в сопровождении егеря или местных жителей. Однако делать это самостоятельно не следует, ведь можно столкнуться с дикими животными. Опытные туристы также могут подняться по проверенному маршруту на вершину горы Кяпаз.