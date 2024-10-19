Джетлаг: что это такое, у кого бывает и как его пережить?

В 1966 году репортер ”Лос-Анджелес Таймс” Хорас Саттон впервые описал состояние, напоминающее похмелье и связанное с перелетами: джетлаг. Это довольно неприятное явление обязано своим появлением развитию нового и самого быстрого на сегодняшний день вида транспорта - авиационного. Что такое джетлаг, сколько он длится и как его преодолеть?

Что такое джетлаг?

Если говорить простыми словами, джетлаг - это усталость, возникающая при смене часовых поясов. Если говорить более научными терминами, джетлаг - рассинхронизация циркадного (суточного) ритма человека с временной зоной, которая возникает при быстром пересечении часовых поясов, в частности с Востока на Запад и наоборот. Согласно статистике, от 70 до 90% людей, летающих на большие расстояния, страдают от джетлага. Само слово ”джетлаг” состоит из двух английский слов: ”джет” - ”реактивный самолёт” и ”лаг” - ”опоздание, задержка”, то есть термин можно интерпретировать как ”задержку в результате перелёта на самолёте”.

Сколько длится джетлаг?

К счастью, джетлаг - это временное явление, однако телу необходим определённый период, чтобы адаптироваться и прийти в норму. Обычно привыкание циркадного ритма к новому часовому поясу длится от одного дня до нескольких недель. Формула такая: на каждый час приходится один день акклиматизации. К сожалению, от джетлага в равной степени страдают как взрослые, так и дети, при этом детям гораздо проще адаптироваться к смене часовых поясов.

Какие симптомы у джетлага?

Чтобы преодолеть джетлаг, нужно, в первую очередь, определить его наличие. Проявляется это состояние следующим образом:

усталость - это самый главный симптом джетлага

бессонница

проблемы с пищеварением

неспособность адекватно оценивать ситуацию и принимать решения

проблемы с памятью

раздражительность

головная боль

тошнота

апатия.

Обычно симптомы джетлага возникают при смене трех и более часовых поясов, но могут проявиться и при смене всего одного.

Почему с Запада на Восток джетлаг сильнее?

Согласно ряду исследований, симптомы джетлага сильнее при перелетах с Запада на Восток. Всё дело в том, что естественный циркадный ритм человека чуть длиннее, чем 24 часа, соответственно, легче лететь на Запад, удлиняя день, чем на Восток, сокращая его. Если говорить простыми словами, человеку проще допоздна не ложиться, чем отправиться спать пораньше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как справиться с джетлагом?

К несчастью, универсального лекарства или таблетки от джетлага нет, есть только рекомендации, которые помогают бороться с последствиями долгих перелётов. Эффективность превентивных мер от джетлага, как, например, изменение рациона до перелёта, научно не доказана, однако если следовать вполне простым правилам, оказавшись в новом часовом поясе, то самочувствие может улучшиться в течение нескольких дней:

бывать на солнце, так циркадный ритм быстрее адаптируется к новым условиям; как можно быстрее настроить режим сна и бодрствования; отказаться от незнакомых блюд в первые два-три дня в новой стране, чтобы не давать нагрузку на пищеварительную систему; пить как можно больше воды, избегая при этом алкоголя.

Помогает ли мелатонин при джетлаге?

Клинических исследований, которые бы доказывали, что прием мелатонина помогает при джетлаге, нет. Прежде чем решиться на использование мелатонина от джетлага, необходимо проконсультироваться с врачом.

Как пережить джетлаг с Запада на Восток?

Одна из рекомендаций по снижению симптомов джетлага при перелете на большие расстояния - это заранее попытаться подстроить режим сна. В частности, при перелете на Восток рекомендуется за несколько дней до вылета ложиться спать на два часа раньше, а на Запад - на два часа позже.