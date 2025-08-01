День ВДВ 2026 года: история праздника, символы и традиции

2 августа в России отмечают День ВДВ. Почему именно эта дата стала праздником Воздушно-десантных войск, как появилась традиция отмечать День ВДВ, какие символы связаны с десантниками и почему Рязань называют столицей ВДВ — рассказываем в материале.

Почему День ВДВ отмечают 2 августа?

История праздника начинается со 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в советской практике была реализована идея воздушного десантирования: с самолета с парашютами высадили группу из 12 военнослужащих, которые после приземления должны были выполнить поставленную тактическую задачу.

Эксперимент продемонстрировал возможности нового способа применения войск: подразделение можно было быстро доставить по воздуху в район выполнения задания. Этот опыт стал одним из ключевых этапов развития советских воздушно-десантных частей. Массовое формирование авиадесантных подразделений началось уже в 1932 году.

Официальный статус памятной даты в Вооруженных силах России День ВДВ получил в 2006 году. Указом президента РФ от 31 мая 2 августа было закреплено как День Воздушно‑десантных войск. При этом дата не является государственным выходным, но остается одной из самых значимых в армейском календаре.

День ВДВ: история

Воронежские учения стали знаковым событием для истории ВДВ, которое определило вектор дальнейшего развития десантных войск. В годы Великой Отечественной войны десантные соединения использовались в операциях в тылу противника и прифронтовой зоне. За проявленный героизм все воздушно-десантные соединения получили звание гвардейских.

Особую роль в становлении ВДВ как элитного рода войск сыграл генерал армии Василий Маргелов, который командовал воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах. При нем ВДВ развивались как самостоятельный род войск, совершенствовались вооружение, техника, подготовка личного состава и система десантирования. С эпохой Маргелова связано появление многих узнаваемых элементов образа современного десантника.

Символы ВДВ

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Образ десантника невозможно представить без нескольких знаковых элементов, ставших символами ВДВ:

Голубой берет. Изначально рассматривался вариант малинового берета, но в конце 1960‑х годов выбор был сделан в пользу голубого. В 1969 году он был официально утвержден как элемент формы ВДВ. Голубой оттенок олицетворяет небо — стихию, с которой неразрывно связана служба десантников.

Тельняшка с бело‑голубыми полосами. Этот элемент формы подчеркивает уникальность ВДВ и отличает их от других родов войск. Цвет полос выбран не случайно: он гармонирует с общей цветовой гаммой символики и визуально отсылает к небесной тематике.

Парашют и сопутствующие образы. Парашют — прямой символ предназначения ВДВ. В официальной и памятной символике часто встречаются изображения парашютистов, самолетов, силуэтов куполов — они подчеркивают специфику службы и историческую преемственность традиций.

Как отмечают День ВДВ?

Встречи сослуживцев. Для многих десантников этот день — повод собраться с боевыми товарищами, вспомнить службу, поделиться историями.

Памятные церемонии. Важная часть праздника — почтить память погибших десантников. В городах, тесно связанных с историей ВДВ, проходят возложения цветов к мемориалам, минуты молчания.

Показательные выступления и экспозиции. В программу включают демонстрацию навыков бойцов, рукопашный бой, выступления парашютистов, а также экспозиции военной техники и вооружения. Такие мероприятия позволяют широкой публике ближе познакомиться с возможностями и историей войск

Какой город называют столицей ВДВ и почему?

Звание "столица ВДВ" закрепилось за Рязанью не как праздничный слоган, а как отражение реальной роли города в истории и современной жизни десантных войск. Здесь расположено Рязанское гвардейское высшее воздушно‑десантное командное училище имени генерала армии Маргелова — ключевое учебное заведение, готовящее офицеров для ВДВ.

История военного образования в Рязани уходит корнями в 1918 год, когда были созданы первые Рязанские советские пехотные курсы. Со временем город стал одним из главных центров подготовки командных кадров для десантных войск.

В 2009 году в Рязани впервые провели городской праздник "Рязань — столица ВДВ", совместив его с Днем города. Это событие подчеркнуло особый статус города и его значение для всего десантного сообщества.