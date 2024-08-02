С Днем ВДВ 2025: когда, открытки и поздравления, традиция купаться в фонтанах

Приближается один из самых интересных российских праздников – День ВДВ, что расшифровывается как День Воздушно-десантных войск, или День десантника.
В 2025 году этот праздник особенный, юбилейный: ВДВ исполняется 95 лет.
С Днем ВДВ – открытки
Чтобы поздравить тех, кто имеет отношение к ВДВ и отмечает День десантника, можно отправить им открытку, например, по электронной почте или в мессенджере. Такую картинку можно найти в интернете, например, в материалах СМИ, посвященных Дню ВДВ, или на тематических сайтах с открытками.
Когда день ВДВ?
Праздник День ВДВ имеет постоянную дату. Каждый год его отмечают в один и тот же день – 2 августа. В 2025 году День десантника будет праздноваться в субботу.
Стоит отметить, что День ВДВ официально имеет статус памятного дня в ВС России. В то же время, это не выходной.
История праздника
Почему День ВДВ отмечается именно 2 августа? Дело в том, что именно в этот день в 1930 году в СССР впервые было произведено десантирование боевой группы. Это случилось на учениях Московского военного округа, которые проводились неподалеку от Воронежа. Бойцы десантировались двумя группами по 6 человек с высоты 350 м на пустое поле. С других самолетов им сбросили оружие и боеприпасы. Группы нашли друг друга за две минуты и отправились выполнять дальнейшие задания.
В советское время день рождения ВДВ не отмечали – праздновать свой день десантники стали лишь в 1990-е. Официально праздник был закреплен в 2006 году соответствующим указом президента Владимира Путина.
День ВДВ – поздравления
Кого поздравляют с Днем десантника? Поздравления в этот праздник обычно принимают и те, служит в ВДВ в данный момент, и те, кто уже в запасе, ведь, как известно, десантников бывших не бывает.
Поздравляю тебя с Днем ВДВ, отважный защитник Отечества! Пусть каждый прыжок будет удачным, а приземление – мягким! Желаю крепкого здоровья, мирного неба и верных товарищей рядом.
С Днем десантника тебя! Желаю оставаться всегда таким же сильным, отважным и решительным! Пусть во всем тебе сопутствует удача! Железного здоровья, стальных нервов и счастья!
Дорогие ветераны ВДВ! Пусть голубые береты хранят вас и в мирной жизни! Спасибо за службу, за честь и отвагу. Желаю здоровья, побольше радости, семейного уюта и мирного неба над головой! Вы – гордость нашей страны!
С Днем ВДВ! Желаю, чтобы твои мужество, отвага и сила помогали тебе на твоем жизненном пути! Пусть счастье бьет фонтаном, пусть все тебе удается и все будет по плечу! Здоровья побольше, и чтобы деньги не переводились! С праздником!
Что делают на день ВДВ?
Купание в фонтанах
Самая известная традиция Дня ВДВ – купание в фонтанах. В этот день десантники, в голубых беретах и тельняшках, собираются в парках. Непременная часть празднования заключается в радостном купании в фонтанах, которые окажутся рядом. Но в последнее время все чаще власти на 2 августа закрывают фонтаны на профилактику, так что соблюдать традицию становится все сложнее.
Поедание арбуза
С 1990-х годов десантники в профессиональный праздник угощаются арбузами. По легенде, именно арбузы ели на свой праздник солдаты, возвратившиеся из Афганистана. С другой стороны, начало августа – время поспевания первых арбузов, так что, возможно, это просто совпадение.
Автопробеги
Еще одна запоминающаяся традиция на День ВДВ – автопробеги. Их участники также, как правило, одеты в голубые береты и тельняшки. Машины украшаются символикой и флагами ВДВ.
Крестный ход
День ВДВ – 2 августа – еще и день памяти пророка Илии (по новому стилю). Он считается покровителем Воздушно-десантных войск. Поэтому ежегодно в День десантника на Ильинской улице в Москве проходит крестный ход, приуроченный к обоим праздникам.
Откуда пошла традиция в День ВДВ купаться в фонтанах?
Почему десантники в свой праздник идут в фонтаны? Есть несколько версий происхождения этой традиции.
- По одной из них, она связана с Ильей-пророком. Считается, что именно он расчищает десантникам небо, чтобы прыжок был удачным. Кроме того, есть примета, что если умыться в день Ильи-пророка родниковой водой, то это защитит от неудач. После Великой Отечественной войны вместо умывания стали полностью окунаться в воду, а в 1990-е для этой цели стали служить фонтаны.
- Вторая версия, впрочем, не исключающая первую, заключается в том, что, как считают в народе, купаться после 2 августа уже нельзя. Поэтому в свой праздник десантники прощаются с летом.
- Третий вариант – сходство водной глади и неба. Опускаясь в воду фонтана, десантники снова как бы попадают в ставшее родным небо.