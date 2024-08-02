С Днем ВДВ 2025: когда, открытки и поздравления, традиция купаться в фонтанах

День ВДВ – один из самых ярких праздников в России. Расскажем, какого числа День десантника, кого и как поздравляют, откуда пошла традиция купаться в фонтанах? Открытки и поздравления.

Приближается один из самых интересных российских праздников – День ВДВ, что расшифровывается как День Воздушно-десантных войск, или День десантника.

В 2025 году этот праздник особенный, юбилейный: ВДВ исполняется 95 лет.

С Днем ВДВ – открытки

Чтобы поздравить тех, кто имеет отношение к ВДВ и отмечает День десантника, можно отправить им открытку, например, по электронной почте или в мессенджере. Такую картинку можно найти в интернете, например, в материалах СМИ, посвященных Дню ВДВ, или на тематических сайтах с открытками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда день ВДВ?

Праздник День ВДВ имеет постоянную дату. Каждый год его отмечают в один и тот же день – 2 августа. В 2025 году День десантника будет праздноваться в субботу.

Стоит отметить, что День ВДВ официально имеет статус памятного дня в ВС России. В то же время, это не выходной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История праздника

Почему День ВДВ отмечается именно 2 августа? Дело в том, что именно в этот день в 1930 году в СССР впервые было произведено десантирование боевой группы. Это случилось на учениях Московского военного округа, которые проводились неподалеку от Воронежа. Бойцы десантировались двумя группами по 6 человек с высоты 350 м на пустое поле. С других самолетов им сбросили оружие и боеприпасы. Группы нашли друг друга за две минуты и отправились выполнять дальнейшие задания.

В советское время день рождения ВДВ не отмечали – праздновать свой день десантники стали лишь в 1990-е. Официально праздник был закреплен в 2006 году соответствующим указом президента Владимира Путина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День ВДВ – поздравления

Кого поздравляют с Днем десантника? Поздравления в этот праздник обычно принимают и те, служит в ВДВ в данный момент, и те, кто уже в запасе, ведь, как известно, десантников бывших не бывает.

Поздравляю тебя с Днем ВДВ, отважный защитник Отечества! Пусть каждый прыжок будет удачным, а приземление – мягким! Желаю крепкого здоровья, мирного неба и верных товарищей рядом.

С Днем десантника тебя! Желаю оставаться всегда таким же сильным, отважным и решительным! Пусть во всем тебе сопутствует удача! Железного здоровья, стальных нервов и счастья!

Дорогие ветераны ВДВ! Пусть голубые береты хранят вас и в мирной жизни! Спасибо за службу, за честь и отвагу. Желаю здоровья, побольше радости, семейного уюта и мирного неба над головой! Вы – гордость нашей страны!

С Днем ВДВ! Желаю, чтобы твои мужество, отвага и сила помогали тебе на твоем жизненном пути! Пусть счастье бьет фонтаном, пусть все тебе удается и все будет по плечу! Здоровья побольше, и чтобы деньги не переводились! С праздником!

Что делают на день ВДВ?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купание в фонтанах

Самая известная традиция Дня ВДВ – купание в фонтанах. В этот день десантники, в голубых беретах и тельняшках, собираются в парках. Непременная часть празднования заключается в радостном купании в фонтанах, которые окажутся рядом. Но в последнее время все чаще власти на 2 августа закрывают фонтаны на профилактику, так что соблюдать традицию становится все сложнее.

Поедание арбуза

С 1990-х годов десантники в профессиональный праздник угощаются арбузами. По легенде, именно арбузы ели на свой праздник солдаты, возвратившиеся из Афганистана. С другой стороны, начало августа – время поспевания первых арбузов, так что, возможно, это просто совпадение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автопробеги

Еще одна запоминающаяся традиция на День ВДВ – автопробеги. Их участники также, как правило, одеты в голубые береты и тельняшки. Машины украшаются символикой и флагами ВДВ.

Крестный ход

День ВДВ – 2 августа – еще и день памяти пророка Илии (по новому стилю). Он считается покровителем Воздушно-десантных войск. Поэтому ежегодно в День десантника на Ильинской улице в Москве проходит крестный ход, приуроченный к обоим праздникам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда пошла традиция в День ВДВ купаться в фонтанах?

Почему десантники в свой праздник идут в фонтаны? Есть несколько версий происхождения этой традиции.