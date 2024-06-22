Когда и как проходит День ВДВ-2024 и Ильин день в Москве?

Сразу два праздника – День ВДВ-2024 и Ильин день – отметили сегодня в Москве. Десантники прошли крестным ходом от Ильинки до Красной площади, затем состоялась общая молитва.

День ВДВ-2024 и Ильин день отмечают сегодня в России.

Оба праздника приходятся на 2 августа. Именно в этот день в 1930 году в Воронеже впервые высадилась группа десантников.

В этот же день, 2 августа, отмечается день памяти Пророка Илии – он считается небесным покровителем воздушно-десантных войск.

Традиционное мероприятие в день 94-й годовщины создания ВДВ состоялось в центре Москвы. Десантники и ветераны прошли крестным ходом, который начался на Ильинке, а закончился на Красной площади. Там на Лобном месте прошла была проведена молитва.

Представляем фото с Дня ВДВ-2024 в Москве.