День семьи, любви и верности 2026: когда, красивые открытки, поздравления, история, выходной

С Днем семьи, любви и верности 2026! Расскажем, какого числа праздник, выходной или нет, когда он появился – история. Представим красивые открытки и поздравления с Днем семьи, любви и верности.

Праздник День семьи, любви и верности, приходящийся вдобавок на "макушку лета", относится к числу самых любимых в России. В этот день россияне выражают радость и почтение к самой большой ценности в жизни любого человека – семье.

Какого числа День семьи, любви и верности в России?

Ответ на вопрос, когда в России отмечается праздник День семьи, любви и верности, прост. Он имеет постоянную дату, и каждый год его празднуют 8 июля.

В 2026 году День семьи, любви и верности выпадает на среду.

© Фото: любви и верности

Открытки с Днем семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности обязательно стоит поздравить членов своей семьи с этим теплым душевным праздником. Рады поздравлению будут и друзья, соседи, коллеги – все, с кем хочется поделиться хорошим настроением и добрыми пожеланиями.

Самый простой, но в то же время удачный способ поздравить – отправить красивую открытку с Днем семьи, любви и верности. Такую картинку легко можно найти и скачать бесплатно в интернете.

© Фото: любви и верности

Поздравления с Днем семьи, любви и верности

Прекрасным дополнением к открытке послужит позитивное поздравление. Его можно написать своими словами, а можно найти и скачать в интернете. Такие поздравления обычно публикуют на специальных сайтах или в материалах СМИ, посвященных конкретным праздникам, в том числе и в этой статье.

Поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Пусть в вашем доме всегда живет уют, пусть каждый день радуют теплом родные сердца! Пусть семья будет тихой гаванью, где принимают любым, поддерживают в трудную минуту и искренне радуются успехам!

С Днем семьи, любви и верности! Не забывай, что любовь не в громких словах, а в заботе, стремлении понять, умении слушать и прощать. Люби и будь любим!

Примите мои поздравления с Днем семьи, любви и верности! Пусть ваши отношения с годами лишь крепнут, пусть в семье царят доверие и взаимопонимание. Желаю, чтобы любые бури разбивались о стену вашей сплоченности! С праздником!

Сегодня День семьи, любви и верности – с праздником! Семья – это главная опора и тихая радость, где тебя понимают без слов и любят просто за то, что ты есть. Пусть семейные традиции согревают душу, а в сердце живет благодарность за каждый миг, проведенный вместе с любимыми! Будь счастлив!

Поздравляю тебя и всех твоих близких с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы вы всегда были вместе, если не физически, то хотя бы духовно! Пусть рядом будут те, кто поддержит в любой ситуации, разделит и счастье, и горести, и пусть тяжких дней будет все же меньше, чем светлых и радостных! Удачи, здоровья, успехов!

История Дня семьи, любви и верности

Когда появился праздник День семьи, любви и верности?

Его история началась в древнем русском городе Муроме. В XII-XIII там жили святые благоверные Петр и Феврония. Как говорится в памятнике древнерусской литературы "Повесть о Петре и Февронии Муромских", муромский князь Петр неизлечимо болел проказой. Во сне ему было видение, что здоровье ему вернет дева Феврония. И действительно, она исцелила его. После ряда испытаний они правили Муромом, живя в любви и согласии, и завещали похоронить их в одном гробу.

© Фото: любви и верности

Супруги скончались в один день – 25 июня, то есть 8 июля по новому стилю. Их похоронили в разных местах, но тела чудесным образом оказались в одном гробу. Петр и Феврония были канонизированы православной церковью в 1547 году, их мощи хранятся в Муроме.

В 1990-х годах жители День города Мурома был объединен с Днем семейных ценностей, его начали отмечать 8 июля, в День памяти Святых Петра и Февронии Муромских.

В 2002 году молодежь Мурома предложила сделать праздник общероссийским. А в 2008 году, получив широкую общественную поддержку, будучи одобренным Советом Федерации и Государственной Думой РФ, праздник стал официальным.

© Фото: любви и верности

Выходной ли День семьи, любви и верности?

Праздник День семьи, любви и верности обладает статусом государственного на протяжении уже четырех лет.

В то же время, он не является выходным днем. Соответственно, в 2026 году среда 8 июля также рабочий день.