День Ашура 2025: когда и что это, что нужно делать суннитам и шиитам, пост

День Ашура – важная дата для мусульман. Когда День Ашура в 2025 году? День Ашура: что это и как отмечают его сунниты и шииты? Что нужно делать в День Ашура

День Ашура – особенная дата для мусульман. В этот день произошли важные события, повлиявшие на историю ислама. Для шиитов День Ашура носит траурный характер, они оплакивают гибель имама Хусейна.

Когда День Ашура 2025?

День Ашура – памятный для всех мусульман день, который приходится на 10 день месяца Мухаррам. Ежегодно дата этого дня меняется, поскольку исламский календарь короче григорианского на 10-11 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, сутки у последователей ислама начинаются с заходом солнца. Поэтому для верующих День Ашура в 2025 году наступит вечером 5 июля, а продолжится днем 6 июля.

День Ашура: что это?

День Ашура – одна из важных дат для всех представителей религии. Именно в этот день произошли события, ставшие значимыми для истории ислама.

10-й день Мухаррама значим как для суннитов, так и для шиитов. При этом оба течения смотрят на этот день по-разному, хотя раньше история Дня Ашура была для них единой.

Считается, что в День Ашура состоялось сотворение мира: Всевышним были созданы земля, небеса, ангелы и первый человек – Адам, который в этот же день покаялся за совершенный грех.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, с Днем Ашура связаны прибытие ковчега Нуха (Ноя) к горе Джуди, спасение пророка Мусы (Моисея) от притеснений фараоны и спасение пророка Ибрагима, который был брошен в котел.

Для шиитов этот день больше связан с трагической гибелью внука пророка Мухаммеда имама Хусейна в битве при Кербеле в 680 году. Именно это событие навсегда изменило отношение суннитов и шиитов к Дню Ашура.

День Ашура у суннитов

У суннитов традиции встречать День Ашура более праздничные, чем у шиитов. В этот день соблюдают добровольный пост, правила которого не отличаются от поста в священный месяц Рамадан.

То есть верующие в этот день воздерживаются от еды и питья от рассвета до захода солнца. Им дозволено потреблять пищу после заката (ифтар) и перед восходом солнца (сухур).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо добровольного поста, представители этой ветви в День Ашура вспоминают пророка Мусу и первого человека – Адама. Они также совершают благие деяния, навещают родных и близких и помогают бедным и нуждающимся.

Гибель имама Хусейна для суннитов тоже является памятным и трагическим событием, однако они поминают его без проведения траурных церемоний и обрядов самобичевания.

День Ашура у шиитов

Для шиитов День Ашура является траурным в связи с гибелью имама Хусейна в битве при Кербеле в 680 году. Впервые они отметили этот день как траурный в 963 году в Багдаде.

Практика оплакивания гибели имама Хусейна существует у шиитов и в настоящее время. Каждый год представители этой ветви проводят поминальные обряды и шествия с черными знаменами.

Центром траурных мероприятий считается иракский город Кербела – место, где погиб Хусейн и где он захоронен. В День Ашура в этот город съезжаются шиитские паломники со всего мира.

© Фото: Mostafameraji, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этот день шииты также проводят свой обряд самобичевания "татбир". Он известен тем, что участники обряда на улицах городов и сел бьют себя цепями и кинжалами до крови. Шииты таким образом отдают честь погибшим и поминают их.

Стоит добавить, что шиитские богословы осуждают ритуал с побиванием себя и участием в нем несовершеннолетних. Вместо этого они призывают скорбеть по имаму через хорошие поступки.

Что нужно делать в День Ашура?

Так как для шиитов День Ашура является трауром, то в этот день они проводят памятные церемонии с "татбиром". Кроме того, соблюдение поста в этот день для них носит обязательный характер.

У суннитов в этот день принято вспоминать Адама, Нуха, Мусу и Ибрагима. Они тоже скорбят по гибели имама Хусейна, но в более скромной обстановке, а также без шествий и обрядов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в День Ашура следует помогать бедным и заботиться о нуждающихся и больных людях. Верующие уверены, что поданная в День Ашура милостыня станет большой наградой, сопоставимой по размерам с горой Ухуд.

Пост в День Ашура

Пророк Мухаммед держал пост в День Арафа после переселения из Мекки в Медину. Посланник Аллаха также советовал своим сподвижникам воздерживаться от еды и питья днем 9-го, 10-го и 11-го дня месяца Мухаррам.

«Пост в день Арафата искупает грехи двух лет, прошлого и следующего года, а пост в день ‘Ашура искупает грехи прошлого года»

- пророк Мухаммед

Если для суннитов пост в День Ашура носит рекомендательный характер, то для шиитов пост в этот день является обязательным.