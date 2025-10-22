Дальнобойные ракеты: что это такое, какие бывают и кто ими обладает?

Ракеты - один из наиболее разрушительных видов оружия. Многие страны стараются создать или купить самые мощные и передовые ракеты на случай агрессии или вооруженного конфликта. Дальнобойные ракеты, способные поражать цели на значительном расстоянии, ценятся больше всего. Что такое дальнобойные ракеты, какими они бывают и кто ими обладает?

Что такое дальнобойные ракеты?

Понятие ”дальнобойная ракета” применяется к ракетам самого разного класса, базирования и модификации, при этом их объединяет один критерий: дальность действия. Те ракеты, которые определяются как ракеты большой дальности или большого радиуса действия, и есть так называемые дальнобойные ракеты, при этом, например, для авиационных ракет, большая дальность - это всё, что дальше пределов прямой видимости, а для баллистических - от 5,5 тысяч километров.

Дальнобойные ракеты ядерные или нет?

Ракеты большой дальности действия могут быть сконструированы таким образом, чтобы нести ядерные заряды. Это касается отчасти крылатых ракет, но в основном под ядерные боеголовки разрабатывают баллистические ракеты.

Чем опасны дальнобойные ракеты?

Разные классы дальнобойных ракет наносят разный ущерб, однако все они смертоносны при попадании в цель. Опасность дальнобойной ракеты определяется точностью ее наведения, скоростью и скрытностью, то есть невозможностью сбить с помощью средств противоракетной обороны. Чем современнее ракета, тем она опаснее за счет использования новых технологий для обхода радаров и средств РЭБ. Когда на какую-либо страну летят дальнобойные ракеты, единственное спасение от них это - тактические системы противоракетной обороны, и чем они современнее, тем лучше. Радиус поражения дальнобойных ракет составляет от десятков метров до десятков километров в зависимости от класса, модификации и боезаряда оружия.

У каких стран есть дальнобойные ракеты?

У многих стран мира есть дальнобойные ракеты. Есть те, кто их производит, и те, кто их покупает. Крылатые ракеты большой дальности разрабатывают:

Россия

Китай

Франция

Великобритания

Индия

Иран

Израиль

Япония

Северная корея

Южная Корея

США

Среди покупателей таких ракет страны НАТО, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Межконтинентальные баллистические ракеты, самый опасный вид дальнобойных ракет, есть только у 8 государств:

России

США

Индии

Китая

Франции

Великобритании

Израиля

Северной Кореи.

Самые дальнобойные ракеты в мире

У стран с самыми дальнобойными ракетами в мире зачастую не по одной, а по несколько моделей ракет разной дальности действия. Все ракеты, описанные ниже, относятся к к классу межконтинентальных баллистических ракет.

На первом месте по дальнобойности - российские ракеты: РС-28 ”Сармат”, которые также называют ”Сатана-2” с максимальной дальностью в 18 тысяч километров, и Р-36 (”Сатана”) с дальностью чуть более 15 тысяч километров. И та, и другая ракета способны нести ядерные боеголовки. Второе место по дальнобойности - у китайской ракеты ”Дунфэн-41” или DF-41 и северокорейской ”Хвасон-17”. Их максимальная дальность - 15 тысяч километров. Способные нести несколько ядерных боеголовок китайская и северокорейская ракета могут долететь до территории США. На третьем месте американская ракета LGM-30 ”Минитмен”. Ракета дальностью в 13 тысяч километров на сегодняшний день считается устаревшей и на данный момент проходит процесс модернизации. Четвертое место по дальнобойности занимает ракета американо-британского производства - ”Трайдент II” или D5. Эта ракета запускается с подводных лодок и может пройти расстояние в 12 тысяч километров. Пятая по дальности ракета в мире - французская M51. Она размещается на подводных лодках и способна поражать цели на расстоянии в 10 тысяч километров.

Дальнобойные Storm Shadow, ”Томагавк” и ”Таурус”

Ракеты ”Томагавк” и ”Сторм Шэдоу” - американские крылатые ракеты большого радиуса действия. У них одинаковая масса - около 1300 килограммов и почти аналогичная длина - 5,1 и 5,5 метров. Однако ”Сторм Шэдоу” - дальнобойная ракета воздушного базирования, то есть её можно запустить только с военного самолёта, а ”Томагавк” может быть запущен с суши, корабля и подводной лодки. Дальнобойность ”Томагавка” в разных модификациях варьируется от 460 до 2500 километров, а ”Сторм Шэдоу” - 550 километров.

Дальнобойная ракета ”Таурус”, аналогичная по массе и длине ”Томагавку” и ”Сторм Шэдоу” - германско-шведская разработка. Как и ”Сторм Шэдоу”, ”Таурус” - авиационная крылатая ракета, дальность действия которой до 500 километров.

”Сторм Шэдоу”, ”Таурус” и ”Томагавк” - дальнобойные ракеты, о которых чаще всего говорят в контексте кризиса на Украине.