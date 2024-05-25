В в соцсетях и СМИ всё чаще появляется термин ”темная триада” по отношению к людям, которые демонстрируют антисоциальность и даже представляют угрозу для окружающих. Что такое темная триада, разбираемся в этом материале.

В научном журнале Current Psychology были опубликованы данные о том, что люди с темной триадой личности чаще используют эмодзи и смайлики в онлайн-общении, а пару дней назад Хунаньский педагогический университет поделился результатами исследования, в ходе которого выяснилось, что мужчины с темной триадой вызывают больший интерес у женщин.

Что такое темная триада?

Темная триада - это психологическая теория личности, предложенная в 2002м году учёными-психологами Делроем Паульхусом и Кевином Уильямсом. Теория предполагает, что три разные характеристики со схожими свойствами определяют негативное поведение человека. Темная триада не клинический диагноз, однако на теорию всё чаще опираются в различных психологических исследованиях.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что входит в темную триаду?

В темную триаду входят нарциссизм, психопатия и макиавеллизм.

Нарциссизм - склонность к претенциозности, высокомерию и к чрезмерному самолюбию. Людям с нарциссическими наклонностями необходимо постоянное внимание и одобрение, ради которых некоторые способны причинять вред, физический или эмоциональный. У любого человека в разной степени проявленности могут быть нарциссические наклонности, включая стремление к удовлетворению эго, тщеславие и чувство превосходства.

- склонность к претенциозности, высокомерию и к чрезмерному самолюбию. Людям с нарциссическими наклонностями необходимо постоянное внимание и одобрение, ради которых некоторые способны причинять вред, физический или эмоциональный. У любого человека в разной степени проявленности могут быть нарциссические наклонности, включая стремление к удовлетворению эго, тщеславие и чувство превосходства. Психопатия - черта личности, которая представлена отсутствием эмпатии и умения раскаиваться. Людям с психопатическими наклонностями зачастую смелые и импульсивные, склонные к антисоциальному и преступному поведению. Нередко психопатическое поведение сложно определить, поскольку человек использует своё обаяние и харизму, чтобы манипулировать другими.

- черта личности, которая представлена отсутствием эмпатии и умения раскаиваться. Людям с психопатическими наклонностями зачастую смелые и импульсивные, склонные к антисоциальному и преступному поведению. Нередко психопатическое поведение сложно определить, поскольку человек использует своё обаяние и харизму, чтобы манипулировать другими. Макиавеллизм. В психологии макиавеллизм - это склонность к вранью, манипуляциям и выстраиванию стратегий с тем, чтобы получить власть над человеком или ситуацией. Люди склонные к макиавеллизму понимают, что такое мораль, однако не придают ей особого значения. Макиавеллизм характеризуется отсутствием эмпатии и проявлением интереса исключительно к своей персоне и личной выгоде.

Что приводит к развитию темной триады?

Согласно исследованию 2013 года, черты темной триады проявляются в результате сложных и нестабильных отношений между ребёнком и родителями. Неуверенность в себе на фоне привязанности служит триггером для развития тёмной триады. Спровоцировать подобное поведение могут физическое, психологическое и сексуальное насилие, а также генетические факторы. В ситуации, когда ребенком пренебрегают или применяют к нему силу, он начинает корректировать своё поведение с помощью лжи, обмана и применения силы по отношению к другим.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасна темная триада?

Теория темной триады личности описывает три крайне негативных психологических характеристики, опасность сочетания которых в том, что их не так просто заметить, если не обращать внимание на определённые ”красные флаги” в поведении человека. Люди с темной триадой зачастую скрывают свои истинные намерения, и нередко, на первый взгляд, кажутся обаятельными.

Как распознать человека с темной триадой?

Люди темной триады демонстрируют определённые паттерны поведения и мышления. Макиавеллизм и психопатия характеризуются злонамеренным поведением, тогда как при нарциссизме, как правило, в ход идут защитные тактики. Для людей с тёмной триадой присущи следующие черты:

зацикленность на себе . Такие люди транслируют уверенность, хотя, на самом деле, они не уверены в себе, но при этом чувствуют свою исключительность;

. Такие люди транслируют уверенность, хотя, на самом деле, они не уверены в себе, но при этом чувствуют свою исключительность; обаяние и харизма . Люди темной триады умело скрывают свои намерения с тем, чтобы завоевать доверие окружающих. Часто они занимают высокие посты и важные должности;

. Люди темной триады умело скрывают свои намерения с тем, чтобы завоевать доверие окружающих. Часто они занимают высокие посты и важные должности; отсутствие привязанностей. У человека темной триады нередко не складываются отношения, как семейные, так и дружеские. Зачастую у них избегающий тип привязанности, поэтому отношения с ними вызывают чувство опустошенности и неудовлетворённости;

У человека темной триады нередко не складываются отношения, как семейные, так и дружеские. Зачастую у них избегающий тип привязанности, поэтому отношения с ними вызывают чувство опустошенности и неудовлетворённости; склонность к вранью. Люди темной триады прибегают к обману с целью добиться своего. Чтобы расположить к себе окружающих, они говорят то, что от них хотят слышать, а не то, как есть на самом деле;

Люди темной триады прибегают к обману с целью добиться своего. Чтобы расположить к себе окружающих, они говорят то, что от них хотят слышать, а не то, как есть на самом деле; необоснованный риск . В результате исследования, проведенного в 2021 году выяснилось, что люди темной триады склонны рисковать здоровьем и финансами в поисках новых ощущений, в том числе за счет употребления запрещенных веществ. При этом риску они подвергают не только себя, но и других людей;

. В результате исследования, проведенного в 2021 году выяснилось, что люди темной триады склонны рисковать здоровьем и финансами в поисках новых ощущений, в том числе за счет употребления запрещенных веществ. При этом риску они подвергают не только себя, но и других людей; отсутствие сострадания . Для большинства людей сострадание или эмпатия - социальный рефлекс. У людей с тёмной триадой он отсутствует. Они могут, например, оказать помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, однако не из сострадания, а для утверждения собственного превосходства или поддержания образа;

. Для большинства людей сострадание или эмпатия - социальный рефлекс. У людей с тёмной триадой он отсутствует. Они могут, например, оказать помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, однако не из сострадания, а для утверждения собственного превосходства или поддержания образа; ревность и зависть. На фоне комплекса превосходства люди с темной триадой ревнивы. Они жаждут быть объектом всеобщего внимания, завидуют тем, кто имеет всё, что хочет, и стремятся контролировать партнёра в отношениях, в том числе прибегая к абьюзивным методам;

На фоне комплекса превосходства люди с темной триадой ревнивы. Они жаждут быть объектом всеобщего внимания, завидуют тем, кто имеет всё, что хочет, и стремятся контролировать партнёра в отношениях, в том числе прибегая к абьюзивным методам; жадность. Люди темной триады заботятся о своём образе: они хотят казаться богатыми и влиятельными.

Люди темной триады заботятся о своём образе: они хотят казаться богатыми и влиятельными. буллинг и абьюз - характерное поведение для людей темной триады.

Как вести себя с человеком темной триады?

Самый безопасный способ поведения с человеком, который по характеристикам попадает под теорию темной триады, это отказ от общения с ним. Если свести контакты на нет невозможно, психологи рекомендуют следующее:

ограничить реакцию на негативное поведение . Люди темной триады ”питаются” эмоциями и слабостью окружающих. Чем меньше интереса проявляется к человеку с темной триадой, тем быстрее он переключается на другой объект;

. Люди темной триады ”питаются” эмоциями и слабостью окружающих. Чем меньше интереса проявляется к человеку с темной триадой, тем быстрее он переключается на другой объект; не поддаваться на уловки . Когда приходится общаться с человеком, который склонен врать и манипулировать, лучше всего оставаться критически настроенным и не верить всему, что он говорит;

. Когда приходится общаться с человеком, который склонен врать и манипулировать, лучше всего оставаться критически настроенным и не верить всему, что он говорит; обратиться за помощью. Дружеская, а также психологическая поддержка в ситуациях, когда приходится взаимодействовать с людьми темной триады, крайне важна и полезна.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что такое светлая триада личности?

К счастью, в противовес теории темной триады появилась теория светлой триады личности. Ее в своей дипломной работе от 2018 года предложила психолог из Канады, Лора Джонсон. Светлая триада включает в себя три черты, которые проявляясь вместе, способствуют индивидуальному и коллективному благополучию: