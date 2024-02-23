Что такое Французский Иностранный легион?

В СМИ все чаще встречаются упоминания о намерениях Франции способствовать формированию в горячих точках современного мира некого подобия Иностранного легиона, по аналогии с историческим предшественником - Lеgion еtrangеre, созданным еще в 1830-х годах. Расскажем, что это за легион и стоит ли его расширять.

Последние воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона приводят в недоумение большую часть европейской элиты, не говоря уже о лидерах ведущих постсоветских стран. Агрессивная риторика, неподкрепленная логикой и здравым смыслом, негативно влияет на авторитет страны и ее лидера. Может ли Париж вновь сделать ставку на Иностранный легион?

Как создавали Французский Иностранный легион?

Иностранные войска на службе французской короны – факт, хорошо известный историкам. Достаточно вспомнить отряды швейцарской гвардии, сохранявшие верность Людовику XVII в самые критические моменты начального периода Французской революции.

Или "полк Гогенлоэ", сформированный из представителей немецких княжеств, пожелавших остаться на французской службе после отречения Наполеона Бонапарта. Если швейцарские гвардейцы выполняли функции королевской охраны, располагаясь максимально близко ко двору Людовика XVIII и его преемника Карла, то немецкие солдаты использовались либо в гарнизонной службе, либо привлекались к зарубежным походам. В частности, полк Гогенлоэ был включен в состав экспедиционных сил Франции для подавления революции в Испании.

После окончательного свержения Бурбонов перед новым королем - Луи Филиппом встали проблемы иного рода. Франция начинала длительную войну на севере Африки, которая могла обернуться большими потерями. С другой стороны, в распоряжении правительства было много отставников-иностранцев, готовых на многое ради восстановления на военной службе. Ничего другого, кроме как воевать, они просто не умели. "Король-буржуа" сложил 2+2 и понял, что этот контингент прекрасно подойдет для алжирской кампании.

Ход мыслей властей Франции на этом не остановился. После всех революционных перипетий и наполеоновских войн в стране накопилось огромное число "асоциальных элементов" - бандитов, аферистов, грабителей. А что, если энергию этих "лишних людей" направить на решение колониального вопроса? Так появляется еще одна точка входа в Иностранный легион. Ты можешь записаться в его ряды под чужим именем, создать новую биографию, и никто не будет задавать лишних вопросов. Вернешься живым? О твоем прошлом все забудут.

Отметим, что первоначальные принципы формирования легиона в этой части утратили актуальность по объективным причинам. Ключевая новация последних десятилетий – проверка новобранцев по линии Интерпола на предмет отсутствия связей с международным терроризмом. Теперь предшествующая биография претендента должна быть более или менее чистой.

Военный министр маршал Сульт, последний из великих наполеоновских маршалов, цинично заявил по поводу желающих примкнуть к Легиону:

Они хотят драться? Мы дадим им возможность истечь кровью и месить горы песка в Северной Африке!

И вот - преступники и отчаявшиеся солдаты удачи из числа иностранцев отправились под началом бывших офицеров наполеоновской армии завоевывать Алжир. Дальновидный Луи Филипп королевским указом оговаривал, что использование легиона допускается только за пределами Франции. Но 40 лет спустя во время франко-прусской войны этот принцип был впервые нарушен, а затем отставлен во время Первой мировой войны. Но большой роли в войнах на территории Франции Легион так и не сыграл. Все-таки характер и методы ведения колониальных кампаний сильно отличались от масштабных сражений с прусаками и немцами.

Традиции Легиона

Схема формирования и управления Легионом эволюционировала сравнительно медленно. Подчинялись легионеры лично главе государства – королю, затем императору и, наконец, президенту Республики. Все это время Легион принимал участие в ключевых экспансионистских акциях французского правительства – Крымская война, Мексиканская экспедиция, Индокитай.

Это был существенный нюанс – защита Отечества формально не являлась главной целью Легиона. Его девиз "Легион - наше отечество" подчеркивал, что на период службы солдат становиться частью "братства" и подчиняется его неписаному закону, а уже потом правилам, которые определяет правительство Франции. Именно поэтому в отличие от всех других подразделений французской армии, девиз, вышитый на полковых флагах Иностранного легиона, не Honneur et Patrie (Честь и Отечество), а Honneur et Fidélité (Честь и верность).

Еще одна любопытная особенность – поскольку первым местом дислокации Легиона стал Алжир, то по сохранившейся с тех времен традиции во время современных парадов его части маршируют со скоростью 88 шагов в минуту. Тогда как другие подразделения французской армии выдерживают темп 120 шагов в минуту. Большинство историков полагает, что традиция коренится в песчаной почве Алжира. Выдержать более быстрый темп было практически невозможно, потому что по песку трудно ходить, не то, что совершать марш-броски с полной выкладкой.

Соответственно, "Ле Будэн" - "кровяная колбаса" - традиционный марш Иностранного легиона исполняется в замедленном темпе, а потому подразделение всегда замыкает торжественные парады на парижских улицах. Примечательно, что текст марша упоминает события конца XIX века, когда бельгийцам запретили службу в Легионе (этот эпизод обыгрывается в тексте). "Ле Будэн", как и "Легион на марше" новобранцы заучивали в обязательном порядке.

Таким образом, традиции легиона во многом проистекают из накопленного боевого опыта. Цветами Иностранного легиона до настоящего времени являются зеленый и красный, первый -олицетворяет страну, а второй — пролитую за нее кровь. Белое кепи как часть современной парадной формы еще одна традиция, уходящая во времена северо-африканских кампаний.

Воевали легионеры хорошо, это признавали даже их противники. Но эта репутация была связана с операциями, которые сейчас назвали бы "контрпартизанскими". Особенно в ходе борьбы с мексиканскими повстанцами. Обстоятельства легендарной обороны гасиенды Камерон небольшим подразделением против кратно превосходящих сил мексиканцев выступает одной из самых ярких страниц летописи Легиона. Деревянная рука командира погибшей роты капитана Жана Данжу считается до настоящего времени одной из самых ценных реликвий подразделения.

Французский Иностранный легион сегодня

Сплоченность Легиона обеспечивалась крайне жесткой дисциплиной, во много раз превосходящей требования других частей французской армии. В то же время действия легионеров по отношению к мирному населению во время кампании в Индокитае, особенно в ХХ веке, в ходе битвы за Алжир вызывали крайне негативную реакцию со стороны демократических сил как во Франции, так и за ее пределами.

Именно там – во Вьетнаме и Алжире (а за 100 лет до этого в Мексике) Иностранный легион терпел чувствительные неудачи, потеряв значительную часть своего численного состава, а главное репутацию самой грозной силы французской армии. Рано или поздно вопрос о политической целесообразности применения жестких методов ведения войны Парижем против бывших колоний заставлял садиться за стол переговоров и находить компромиссное решение конфликта.

После неудавшегося путча французских генералов, участвовавших в алжирской войне, направленного против де Голля численность легиона стала заметно снижаться. По оценкам французских источников, в настоящий момент в легионе служат 7,5-8 тысяч солдат и офицеров 150 национальностей. Более детальные данные о национальном составе подразделения не афишируются. Современные операции Иностранного легиона были преимущественно связаны с ограниченными действиями на территории бывших колоний Франции, в основном, на африканском континенте. Теперь это действия в формате решения локальной задачи, а не полномасштабные военные акции.

Поэтому попытки политиков "масштабировать" в сторону расширения цели и задачи некого аналога французского Иностранного легиона вызывают желание посоветовать тем, кто еще верит инициаторам проекта и участникам "группы политической поддержки" подобных акций вчитаться в смысл и суть, приведенных выше слов маршала Сульта.