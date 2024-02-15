Франция вооружит Армению ракетами

Франция готова предоставить Армении необходимое вооружение, в том числе зенитные ракетные комплексы. Такое заявление сделал глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе подписания документа о сотрудничестве в сфере обороны между Парижем и Ереваном.
С армянской стороны соглашение было подписано министром обороны РА Суреном Папикяном.
"Что касается зенитных ракет, если они понадобятся Армении, эти ракеты также будут в вашем распоряжении"
- Себастьян Лекорню
Лекорню также заявил, что Армения получит еще одну партию французских бронемашин и прочую технику, при этом подробности он не раскрывал.
По словам главы Минобороны Франции Армения не должна подвергаться критике из-за попытки усилить оборону.
"Будет еще партия бронемашин "Бастион" не буду сильно вдаваться в подробности, какая техника поступит, но все они являются оборонной техникой, потому что защита как населения, так и границ является приоритетом в этом регионе. Никто не может критиковать армию РА за усиление ее обороноспособности"
- Себастьян Лекорню
Кроме этого, Лекорню заявил, что теперь в Армении будет присутствовать французский советник по военным вопросам.
Также Франция будет помогать в развитие программы воздушной безопасности РА.
Глава Минобороны Франции прибыл накануне в Ереван с официальным визитом. Кроме подписания соглашения о военном сотрудничестве, стороны подвели итоги совместной работы.
Отмечается, что между заместителем министра обороны РА и французской компанией было подписано еще одно соглашение. При этом название компании не разглашается.