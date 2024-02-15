Франция вооружит Армению ракетами

Главы министерств обороны Франции и Армении подписали договор о военном сотрудничестве. Французская сторона заявила, что Париж готов предоставить ракеты Еревану в случае необходимости.

Франция готова предоставить Армении необходимое вооружение, в том числе зенитные ракетные комплексы. Такое заявление сделал глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе подписания документа о сотрудничестве в сфере обороны между Парижем и Ереваном.

С армянской стороны соглашение было подписано министром обороны РА Суреном Папикяном.

"Что касается зенитных ракет, если они понадобятся Армении, эти ракеты также будут в вашем распоряжении"

- Себастьян Лекорню

Лекорню также заявил, что Армения получит еще одну партию французских бронемашин и прочую технику, при этом подробности он не раскрывал.

По словам главы Минобороны Франции Армения не должна подвергаться критике из-за попытки усилить оборону.

"Будет еще партия бронемашин "Бастион" не буду сильно вдаваться в подробности, какая техника поступит, но все они являются оборонной техникой, потому что защита как населения, так и границ является приоритетом в этом регионе. Никто не может критиковать армию РА за усиление ее обороноспособности"

- Себастьян Лекорню

Кроме этого, Лекорню заявил, что теперь в Армении будет присутствовать французский советник по военным вопросам.

Также Франция будет помогать в развитие программы воздушной безопасности РА.

Глава Минобороны Франции прибыл накануне в Ереван с официальным визитом. Кроме подписания соглашения о военном сотрудничестве, стороны подвели итоги совместной работы.

Отмечается, что между заместителем министра обороны РА и французской компанией было подписано еще одно соглашение. При этом название компании не разглашается.