Что происходит в отношениях США и Индии после заявлений Трампа?

Почему ухудшились отношения Индии и Запада, каковы глубинные причины кризиса в отношениях Индии и США, почему раньше Вашингтон поощрял Индию покупать российскую нефть и почему ее закупки важны для Индии, что Индия продает США, а также каковы экономические последствия американских пошлин для Индии и откажется ли Индия от российской нефти.

Несмотря на неплохие личные отношения между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом, между странами в последнее время нарастает противостояние. Причиной стали недавние меры Вашингтона и Брюсселя: 25% пошлины на индийский экспорт в США, которые должны вступить в силу 7 августа, угрозы их дальнейшего повышения, а также санкции ЕС против индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy и запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти. Индия ответила на это резкой критикой, обвинив Запад в двойных стандартах.

Почему ухудшились отношения Индии и Запада?

Непосредственным триггером стали закупки Индией российской нефти на фоне продолжающегося конфликта в Украине. На этой неделе Трамп сказал, что из-за покупки Индией российской нефти ему придется повысить таможенные пошлины в ближайшие сутки. В МИД Индии в ответ указали на продолжающуюся торговлю самих стран Запада с Россией.

Некоторые эксперты полагают, что угрозы Трампа призваны заставить Индию уступить в условиях торговой сделки, переговоры о которой пока что безуспешно ведутся, особенно в вопросах сельского хозяйства.

Что Индия ответила США?

По мнению официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала, угрозы американского лидера "неоправданные и необоснованные". Он пообещал принять необходимые меры, чтобы защитить национальные интересы и экономическую безопасность страны. В целом в Индии недовольны сложившейся ситуацией, ведь для десятков других стран, включая Пакистан и Бангладеш, с которыми у Индии напряженные отношения, были анонсированы более низкие пошлины.

В чем Индия обвиняет Запад?

Двойные стандарты: ЕС в 2024 году импортировал из России товаров на десятки миллиардов долларов, включая рекордные 17,8 млн тонн СПГ, а стоимость импортированной в Европу российской нефти составила более 23 млрд евро. США продолжают импортировать российские химикаты, удобрения, урановое сырье и палладий ($3,5 млрд товарооборота за прошлый год).

Изначальное поощрение: с 2022 года США "активно поощряли" Индию покупать российскую нефть для стабилизации мировых цен, пока Запад снижал свою зависимость.

Экономическая необходимость: импорт нефти из РФ обеспечил Индии предсказуемые и доступные цены на энергоносители после того, как привычные поставщики перенаправили ресурсы в Европу.

Каковы глубинные причины кризиса в отношениях Индии и США?

Помимо нефти, напряжение в отношениях США и Индии вызвано рядом факторов:

отсутствие торговой сделки: Переговоры зашли в тупик из-за разногласий по сельскому хозяйству (от которого зависит почти половина населения Индии) и фармацевтике;

стратегическая автономия Индии: Индия отказывается разрывать традиционно тесные связи с Россией (оборона, энергетика, технологии), несмотря на давление;

кашмирский вопрос и Пакистан: Заявления Трампа о его "посредничестве" в перемирии между Индией и Пакистаном и его теплый прием главнокомандующего армией Пакистана в Белом доме вызвали раздражение в Дели;

визы и иммиграция: Ужесточение политики США в отношении неиммиграционных рабочих виз, большую часть которых получают индийцы, и депортация нелегальных мигрантов, включая февральские скандальные кадры в кандалах, создают негативный фон.

Почему США поощряли Индию в покупке российской нефти?

Бывшему послу США в Индии Эрику Гарсетти теперь припоминают сделанное прошлой весной заявление о том, что это было политикой страны: Тогда он подчеркивал, что Индия покупала нефть из РФ, потому что в Вашингтоне хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Логика была проста: если бы никто не закупал российскую нефть, это сократило бы доступное предложение нефти при неизменном глобальном спросе, что привело бы к росту издержек. Как отметил Гарсетти, закупки Индией российской нефти помогли этого избежать – в то же время позволив Западу снизить свою зависимость от российской энергии.

Почему закупки российской нефти важны для Индии?

Экономика: Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию (около 2 млн баррелей в день), кроме того РФ были предложены скидки, которые в дальнейшем уменьшились. Это позволило Индии сэкономить миллиарды долларов.

Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию (около 2 млн баррелей в день), кроме того РФ были предложены скидки, которые в дальнейшем уменьшились. Это позволило Индии сэкономить миллиарды долларов. Реэкспорт: Индийские НПЗ, перерабатывая часть российской нефти для покрытия внутреннего спроса, экспортирует излишки в третьи страны.

Индийские НПЗ, перерабатывая часть российской нефти для покрытия внутреннего спроса, экспортирует излишки в третьи страны. Энергобезопасность: Отказ от российских поставок резко повысит затраты на энергию для индийских потребителей и промышленности, повлияет это и на другие страны.

Каковы экономические последствия пошлин США для Индии?

Рынок США для Индии остается крупнейшим направлением экспорта: в прошлом году американцы купили товаров из Индии на сумму $87 млрд. Для сравнения, Индия импортировала товаров из США на сумму $41 млрд, что привело к торговому дефициту США в размере $46 млрд. Угрозы Трампа установить высокие пошлины на индийские товары угрожает торговым отношениям.

Что Индия поставляет в США?

Основные статьи экспорта Индии в США за 2023-2024 годы:

Сфера услуг - ИТ-услуги и аутсорсинг (разработка ПО, поддержка, управление ИТ-инфраструктурой, консалтинг), бизнес-процессы (колл-центры, финансовый и бухгалтерский аутсорсинг, обработка данных);

Фармацевтика - дженерики, активные фармацевтические ингредиенты, биоаналоги;

Ювелирные изделия и драгоценные камни - ограненные алмазы, золотые и платиновые изделия, цветные драгоценные камни;

Машины и оборудование - автозапчасти (турбокомпрессоры, приводные цепи, детали трансмиссии), промышленное оборудование, насосы и компрессоры.

Текстиль и одежда - хлопчатобумажные ткани и изделия, готовый трикотаж и одежда, ковры и напольные покрытия;

Химическая продукция - органические и неорганические химикаты, красители и пигменты, пестициды и агрохимикаты, пластмассы и изделия из них;

Сельскохозяйственная продукция - рис басмати, специи (чили, куркума, тмин, кориандр), орехи, морепродукты;

Кожевенные товары - обувь, сумки, кошельки, ремни, готовая кожа;

Нефтепродукты - дистиллятные топлива, смазочные материалы, парафины;

Мебель (преимущественно металлическая и деревянная), электротехническое оборудование (кабели, переключатели), игрушки.

Откажется ли Индия от российской нефти?

Индийские эксперты считают такое развитие событий крайне маловероятным. Еще со времен обретения независимости от Великобритании Индия дорожит своей стратегической автономией, поддерживая дружественные отношения как с Россией, так и с США. И Индия не собирается отказываться от этой политики. А решение отказаться от российской нефти выглядело бы как уступка западному давлению. Более того, в Индии считают обвинения лицемерными на фоне торговли Запада с Россией.

Россия также раскритиковала нападки США и ЕС против Индии. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, обвинив Запад в попытках вынудить другие страны прекратить торговые отношения с Россией и назвав такие шаги незаконными.

На этой неделе в Москву был совершен визит советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом. Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар также может посетить РФ в этом месяце. Кроме того, в мае премьер-министр Нарендра Моди еще раз пригласил президента Владимира Путина посетить Индию в этом году. Приглашение было принято, даты визита нет, но подготовка ведется.